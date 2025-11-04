Magia zawarta w pojedynczych słowach: jak Japończycy opisują unikalne zjawiska?

Jesienne spacery sprzyjają refleksjom i dają możliwość wsłuchania się w szelest wielobarwnych liści, które tworzą niepowtarzalną wyściółkę na parkowych czy leśnych ścieżkach. Ten wyjątkowy moment w roku pozwala docenić piękno zmieniającego się krajobrazu, a także przypomnieć spacerowiczom o następstwie pór roku i upływie czasu. Podziwianie kolorystyki i struktury drzew w tych okolicznościach, niemożliwe do opisania jednym słowem choćby w języku polskim, przez Japończyków określane jest mianem momijigari, dosłownie tłumaczonym jako polowanie na jesienne liście. Jaka jest geneza tej tradycji i jakie inne zjawiska, odczucia lub obserwacje bywają celnie ujęte przy użyciu jednego słowa w tym języku? Zagadnienia te omawiamy z dr Grażyną Kramm z Zakładu Japonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Małgorzatą Sobczyk z Katedry Orientalistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



Shibui: docenić szlachetne piękno w dojrzałości

Autorka książki „Ikigai and Other Japanese Words to Live by”, Mari Fujimoto, spędziła dzieciństwo w niewielkiej japońskiej miejscowości w rejonie Kansai, gdzie wraz z rodzicami przeprowadziła się, gdy wymagający opieki dziadkowie wkroczyli w bardzo dojrzały wiek. – Każde z nich żyło ponad sto lat. Doskonale wspominam uroczyste obchody święta Obon ku czci przodków celebrowanego w rodzinnym domu moich dziadków – opisuje autorka w rozmowie z BBC. Gdy w dorosłym życiu Fujimoto przeprowadziła się do Nowego Jorku i została przewodniczącą wydziału japonistyki zespołu uniwersyteckiego City University of New York, nabytą w rodzinnym domu wiedzę z zakresu kultury i języka japońskiego, przekazuje studentom. Jej publikacje pozwalają zrozumieć unikatowe sformułowania powstałe w oparciu o doświadczenia przodków i z niezwykłą precyzją oddające opisywane zjawiska. – Kultura zachodnia koncentruje się na dążeniu do doskonałości i poczuciu, że należy zrobić wszystko, by zadowolić innych. Gdy wspominam podejście do życia moich dziadków, tak charakterystyczne dla kultury Japonii, wiem, jak ważne jest zrozumienie innej perspektywy, polegającej na zaakceptowaniu rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu, jak choćby starzenie się – wyjaśnia w cytowanej rozmowie.

Jednym z opisanych we wspomnianej książce zjawisk jest Shibui, które, jak tłumaczy autorka, „przywołuje piękno odkryte przez upływ czasu”. – Opisujące estetykę prostego, subtelnego i dyskretnego piękna, stonowanych kolorów i dyskretnych, jasnych odcieni, słowo to przypomina nam o docenianiu rzeczy, które z wiekiem stają się lepsze. Dojrzałość ma swój wdzięk, a doświadczenia życiowe uszlachetniają przedmioty i zjawiska. Można doświadczyć Shibui w kolorze liści wczesną zimą lub w odcieniu ulubionej, od lat tej samej filiżanki na stole – brzmi opis zamieszczony w książce „Ikigai and Other Japanese Words to Live by”.

