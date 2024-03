Japonia: budżety domowe pod ścisłą kontrolą kobiet

Co miesiąc koperta

W dniu wypłaty żona wręcza mężowi nie tylko pudełko z lunchem, które ten zabiera ze sobą do pracy. Oprócz jedzenia otrzymuje też kopertę z pieniędzmi – konkretną kwotą wydzieloną na jego wydatki w danym miesiącu. Mimo że to właśnie on utrzymuje dom i rodzinę pracując, to jednak zadaniem żony jest takie zarządzanie zarobionymi przez niego środkami, by większość wystarczyła na potrzeby rodzinne, a jedynie konkretna, skrupulatnie wyliczona kwota, została przeznaczona na potrzeby pana domu.

– Gdy tylko zostałam żoną, zaczęłam kontrolować budżet rodzinny – wyznaje cytowana przez BBC Masami Nozawa – Edukacja dzieci i prywatne lekcje sporo kosztują, więc wspólnie z mężem zdecydowaliśmy, że łatwiej będzie, gdy dostanie on konkretną kwotę na swoje wydatki – dodaje.

Średnio 40,000 jenów miesięcznie

Według danych Shinsei Bank, Limited, wysokość kieszonkowego dla mężczyzn wynosi średnio 40,000 jenów miesięcznie, czyli około 270$. Kwota zmienia się w zależności od wieku: podczas gdy 30-latkowie otrzymują najwyższe okozukai, w wysokości średnio 40,149 jenów, u 50-latków kwota ta wynosi 39,523 jenów, natomiast u 40-latków 38,049 jenów, zaś mężczyznom w wieku 20 lat przysługuje kieszonkowe wynoszące 36,792 jenów.

Najwyższą średnią w wysokości wypłacanego kieszonkowego odnotowano w 1990 roku, kiedy ta kwota wyniosła 77,725 jenów.