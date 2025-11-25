Jak aktorka Renée Zellweger ocenia pomnik Bridget Jones?

Aktualizacja: 25.11.2025 17:50 Publikacja: 25.11.2025 15:59
Odsłonięcie pomnika Bridget Jones trzydzieści lat po tym, jak pierwszy felieton z jej udziałem został opublikowany na łamach „The Independent”, nie mogłoby odbyć się bez amerykańskiej aktorki
Foto: PAP/PA
„Jak w redakcji The Independent narodziła się Bridget Jones?” – to tytuł artykułu opublikowanego w serwisie internetowym rzeczonego magazynu i poświęconego historii dość chaotycznej, choć pełnej optymizmu bohaterki, która w bieżącym roku obchodzi swoje trzydzieste urodziny. W połowie lat 90., w zatłoczonej redakcji „The Independent”, wypełnionej dymem papierosowym, odgłosami faksu i przekrzykującymi się publicystami omawiającymi tematykę wojny w Czeczenii, początkująca dziennikarka, Helen Fielding, dostała zgoła odmienne zadanie. Miała tworzyć felietony poświęcone wyzwaniom czyhającym na młodą kobietę stanu wolnego, poszukującą miłości i borykającą się z własnymi słabościami, jak choćby tendencja do nałogów czy zamiłowanie do słodkich przekąsek.
Zadanie wydało się przyszłej autorce na tyle skomplikowane, że początkowo odmówiła jego wykonania, w obawie przed tym, że opisywanie przygód bazujących na własnych doświadczeniach będzie, jak to ujęła, „żenujące i eksponujące”. Do podjęcia wyzwania namówił ją jednak bardziej doświadczony redaktor, Charles Leadbeater, proponując młodszej koleżance, by zamiast własnych przeżyć, przedmiotem felietonów uczyniła potyczki fikcyjnej postaci. Kiełkujący w głowie Fielding pomysł tworzenia opowieści zatytułowanych „30s Panic”, który kilka lat wcześniej nie doczekał się realizacji, miał szansę rozwijać się na łamach poczytnego magazynu. Przekazywane w zabawny sposób opowieści o dalekiej od ideału, choć budzącej sympatię bohaterce, okazały się dla czytelników na tyle atrakcyjne, że felietony ukazywały się regularnie w latach 1995-1997. Przeniesione na karty powieści „Dziennik Bridget Jones” w 1996 r., a następnie publikowane w ukazujących się cyklicznie kontynuacjach „Bridget Jones: W pogoni za rozumem”, „Bridget Jones: Szalejąc za facetem” i „Dziennik Bridget Jones. Dziecko”, przeplatały się z ekranizacjami poszczególnych części serii. Targaną wątpliwościami, walczącą z nałogami i dokonującą wątpliwych wyborów miłosnych bohaterkę pokochał cały świat, a jej wizerunek nierozerwalnie kojarzy się z odtwórczynią roli tytułowej bohaterki, Renée Zellweger. Odsłonięcie pomnika Bridget Jones trzydzieści lat po tym, jak pierwszy felieton z jej udziałem został opublikowany na łamach „The Independent”, nie mogłoby odbyć się bez amerykańskiej aktorki, perfekcyjnie imitującej brytyjski akcent na potrzeby nagrań. Podczas ceremonii nie zabrakło też autorki serii, skorej do snucia odważnych planów na temat kontynuacji losów kultowej bohaterki.
– Zawsze będę wdzięczna redakcji magazynu za wyrażenie zgody na publikację przygód fikcyjnej postaci, spisywane w formie pamiętnika – wspominała Helen Fielding w wywiadzie dla „Vogue” w 2016 r.. Popularność stworzonej przez nią bohaterki była zaskakująca tym bardziej, że sama autorka nie pokładała wiary w powodzenie projektu, tworząc teksty poświęcone szalonej trzydziestolatce w tajemnicy przed redakcyjnymi kolegami i nie podpisując ich własnym nazwiskiem. – Miałam obawy, że nikt nie będzie traktował mnie poważnie. Nigdy nie przypuszczałabym, że ta przygoda potrwa dłużej niż kilka tygodni. Nie przyznałam się nikomu, że to ja jestem pomysłodawczynią Bridget. Pracowałam u boku niezwykle elokwentnych dziennikarzy, którzy tworzyli rzetelne materiały na temat wojny w Czeczenii czy powstania Nowej Partii Pracy pod wodzą Tony’ego Blaira i czułam się nieswojo pisząc o liczbie spożytych kalorii i wyjaśniając czytelnikom, dlaczego wyjście z domu zajmuje kobiecie zwykle około trzech godzin – wspomina w cytowanej rozmowie dla „Vogue”.
Niezliczone listy od czytelników z niecierpliwością wyczekujących kolejnych opowieści z pamiętnika Bridget Jones stopniowo dodawały Fielding pewności siebie i utwierdzały ją w przekonaniu, że warto ujawnić autorkę poczytnych felietonów. – Nadszedł czas, gdy zaczęłam się chwalić swoim osiągnięciem i podawać do publicznej wiadomości informację, że owszem, to ja jestem twórczynią Bridget Jones – przyznaje.
Czytaj więcej
Nieopodal Nutbush, rodzinnego miasta Tiny Turner, powstał wysoki na ponad 3m pomnik dla upamiętni...
O popularności fikcyjnej postaci świadczą nie tylko przetłumaczone na 40 języków powieści z jej udziałem czy szacowane na 900 mln dol. zyski ze sprzedaży biletów do kin na każdą z filmowych części opowieści o jej losach, ale i odsłonięty w listopadzie pomnik przedstawiający ją z pamiętnikiem trzymanym w dłoniach na wysokości serca. – To dość dziwne uczucie, ale pomnik jest naprawdę uroczy – tak po odsłonięciu dzieła na Leicester Square w Londynie mówiła stojąca tuż obok Renée Zellweger. – Wrażliwość i człowieczeństwo Bridget sprawiają, że ma tak wielu fanów. Rozpoznajemy w niej nas samych. W jej zmaganiach widzimy również nasze potyczki. To sprawia, że możemy czuć się autentyczni i równie dalecy od perfekcji co ona – dodała w rozmowie z BBC.
Pokryte fioletowym płótnem dzieło stworzone przez londyńskie studio 3D Eye w ramach programu „Scenes in the Square” zostało odsłonięte przez aktorkę Sally Phillips, wcielającą się w rolę przyjaciółki Bridget Jones, Sharon. – Ma sylwetkę Bridget z filmu „Bridget Jones: Szalejąc za facetem” i ubrania z pierwszej części serii, „Dziennik Bridget Jones” – mówiła w rozmowie z „The Guardian”, odnosząc się do nienagannej figury swojej koleżanki po fachu, wypracowanej w trakcie treningów rowerowych widocznych w niejednym ujęciu kultowej komedii. Krótka spódniczka i rozpięty do połowy kardigan eksponujący talię przywodzą z kolei na myśl stylizacje znane fanom filmowej serii z pierwszej części pamiętników Bridget Jones.
Czytaj więcej
Żona Marka Zuckerberga, Priscilla Chan, została przez niego obdarowana spektakularnym prezentem....
Do zdjęć u boku odtwórczyni głównej roli pozowali też aktorzy występujący w najnowszej części filmu, „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, Leo Woodall i Chiwetel Ejiofor. – Kocham tę postać i uwielbiam całą rodzinę, którą stworzyliśmy dzięki niej, występując razem na planie. To spełnienie marzenia i najprawdziwsze błogosławieństwo – mówiła Renée Zellweger w nagraniu opublikowanym przez CNN.
Zapytana o możliwość dopisania kolejnego rozdziału do przygód dojrzałej już bohaterki mierzącej się ze zgoła odmiennymi wyzwaniami niż przed trzema dekadami, Helen Fielding odpowiada, że nie wyklucza takiej możliwości, mając przy tym jednak pewne zastrzeżenia. – Nigdy nie mów nigdy. Gdy jesteś pisarzem, pewne opowieści po prostu do ciebie przychodzą. Jeśli zatem na horyzoncie pojawi się historia, którą uznam za interesującą i przekonującą, to chętnie ją napiszę – deklaruje w rozmowie z BBC. – „Dziennik Bridget Jones” nie mógłby powstać w obecnych czasach, ponieważ ci wszyscy mężczyźni w biurach musieliby stracić pracę – zastrzega w dalszej części wypowiedzi.
Niezależnie od podjętych decyzji o kontynuacji serii lub jej zaniechaniu, pisarka z pewnością nie musi już rozważać pracy nad kultową postacią w trybie incognito.
Źródła:
https://www.independent.co.uk/
https://www.theguardian.com/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Jak w redakcji The Independent narodziła się Bridget Jones?” – to tytuł artykułu opublikowanego w serwisie internetowym rzeczonego magazynu i poświęconego historii dość chaotycznej, choć pełnej optymizmu bohaterki, która w bieżącym roku obchodzi swoje trzydzieste urodziny. W połowie lat 90., w zatłoczonej redakcji „The Independent”, wypełnionej dymem papierosowym, odgłosami faksu i przekrzykującymi się publicystami omawiającymi tematykę wojny w Czeczenii, początkująca dziennikarka, Helen Fielding, dostała zgoła odmienne zadanie. Miała tworzyć felietony poświęcone wyzwaniom czyhającym na młodą kobietę stanu wolnego, poszukującą miłości i borykającą się z własnymi słabościami, jak choćby tendencja do nałogów czy zamiłowanie do słodkich przekąsek.
Kate Capshaw, odtwórczyni głównej roli w filmie „Indiana Jones i Świątynia Zagłady”, a prywatnie od ponad 30 lat...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Luwr, który jako muzeum działa od ponad 230 lat, jak dotąd jeszcze nigdy nie poświęcił stałej wystawy żyjącej ar...
Już za miesiąc w domu aukcyjnym Christie’s w Londynie trafi pod młotek jeden z niewielu średniowiecznych manuskr...
Jennifer Lawrence przyznaje, że niepewnie czuje się podczas wywiadów, a w poprzednich wystąpieniach była, jak to...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
W języku japońskim istnieje szereg słów powstałych dla uchwycenia unikalnych zjawisk lub uczuć. Tsundoku oznacza...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas