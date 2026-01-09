Aktualizacja: 09.01.2026 11:44 Publikacja: 09.01.2026 09:56
Badacze zwracają uwagę, że wybory dotyczące macierzyństwa mają długofalowy wpływ na życie kobiety.
Bezdzietnym kobietom żyje się lepiej – takie opinie stosunkowo często daje się zauważyć w internecie. W ich życiu nie ma wysiłku i codziennych stresów, które nierozerwalnie wiążą się z wychowaniem dziecka i które sprawiają, że wiele matek cierpi na chroniczne zmęczenie – i szybciej się starzeje.
Idąc tym tropem, bezdzietność powinna przekładać się na dłuższe życie – przynajmniej w teorii. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej, co ustalili eksperci z Uniwersytetu Helsińskiego i prywatnego fińskiego centrum badawczego Minerva Foundation Institute for Medical Research.
W badaniu wzięło udział blisko 15 tysięcy pochodzących z Finlandii sióstr bliźniaczek, które urodziły się w latach 1880-1957. W 1975 r. uczestniczki badania poproszono, aby regularnie wypełniały kwestionariusz dotyczący zdrowia i stylu życia ich oraz członków ich rodzin – aż do obecnych czasów.
Dodatkowo od ponad tysiąca uczestniczek pobrano próbki krwi. Na podstawie ich analizy zmierzono wiek epigenetyczny kobiet i tempo ich starzenia biologicznego, czyli stopniowej degradacji komórek i tkanek ciała.
Wyniki badania ujawniły nieoczywisty związek między liczbą dzieci i wiekiem zajścia w ciążę a stanem zdrowia w dorosłym wieku i długością życia. Pełen raport z badania opublikowano na łamach czasopisma „Nature”.
Z badania wynika, że najdłużej żyły kobiety posiadające od dwojga do trojga dzieci. Dłuższemu życiu w zdrowiu sprzyjało też zajście w ciążę w przedziale wiekowym od 24 do 38 roku życia. Z kolei kobiety, które miały więcej niż czworo dzieci, starzały się szybciej i żyły krócej.
Zdaniem autorów badania wyniki te potwierdzają dotychczasową wiedzę na temat czynników starzenia. „Z punktu widzenia biologii ewolucyjnej organizmy dysponują takimi ograniczonymi zasobami jak czas i energia. Kiedy duża ilość energii jest zainwestowana w reprodukcję, to brakuje jej na utrzymanie organizmu w zdrowiu oraz na mechanizmy jego regeneracji, co może redukować długość życia” – tłumaczy Mikaela Hukkanen, która przeprowadziła analizy.
Tym, co bodaj najbardziej zaskoczyło badaczy, było spostrzeżenie, że kobiety bezdzietne starzały się szybciej niż matki niewielkiej liczby dzieci. Zdaniem ekspertów u źródeł tego zjawiska leżą czynniki, które mogą wynikać ze stylu życia lub stanu zdrowia poszczególnych kobiet, które nie posiadają potomstwa.
Jak zauważają autorzy badania, wybory dotyczące macierzyństwa mają długofalowy wpływ na życie kobiety, który można zbadać na długo przed wejściem w zaawansowany wiek. Eksperci są jednak ostrożni w kwestii przełożenia wyników ich badania na szerszą populację. Jak podkreślają, ich wnioski nie powinny mieć żadnego wpływu na dotychczasowe plany kobiet dotyczące macierzyństwa.
„Kobieta nie powinna rozważać zmiany jej własnych planów lub marzeń dotyczących dzieci, bazując na tych wynikach” – podkreśla dr Miina Ollikainen, która kierowała projektem badawczym.
