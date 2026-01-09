Bezdzietnym kobietom żyje się lepiej – takie opinie stosunkowo często daje się zauważyć w internecie. W ich życiu nie ma wysiłku i codziennych stresów, które nierozerwalnie wiążą się z wychowaniem dziecka i które sprawiają, że wiele matek cierpi na chroniczne zmęczenie – i szybciej się starzeje.

Bezdzietność: przepis na dłuższe i zdrowsze życie kobiety? Wyniki badania sugerują coś odwrotnego

Idąc tym tropem, bezdzietność powinna przekładać się na dłuższe życie – przynajmniej w teorii. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej, co ustalili eksperci z Uniwersytetu Helsińskiego i prywatnego fińskiego centrum badawczego Minerva Foundation Institute for Medical Research.

W badaniu wzięło udział blisko 15 tysięcy pochodzących z Finlandii sióstr bliźniaczek, które urodziły się w latach 1880-1957. W 1975 r. uczestniczki badania poproszono, aby regularnie wypełniały kwestionariusz dotyczący zdrowia i stylu życia ich oraz członków ich rodzin – aż do obecnych czasów.

Dodatkowo od ponad tysiąca uczestniczek pobrano próbki krwi. Na podstawie ich analizy zmierzono wiek epigenetyczny kobiet i tempo ich starzenia biologicznego, czyli stopniowej degradacji komórek i tkanek ciała.