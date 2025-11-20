Aktualizacja: 20.11.2025 15:22 Publikacja: 20.11.2025 13:17
Szczepionka przeciw HPV może zapobiegać poważnym powikłaniom związanym z ciążą.
Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli w skrócie HPV, skutecznie obniżają ryzyko zachorowania na nowotwory głównie na raka szyjki macicy, ale również odbytu, sromu i pochwy. Okazuje się, że szczepionki na HPV mogą też zapobiegać groźnym komplikacjom w czasie ciąży, na co wskazują eksperci z Uniwersytetu w Aberdeen w Szkocji, autorzy pierwszego na świecie badania tego typu.
„Na podstawie dotychczasowych badań wiemy, że jeżeli kobiety w ciąży, które przeszły infekcję wirusem HPV lub poddały się leczeniu zmian przedrakowych szyjki macicy, są w większym stopniu narażone na komplikacje ciążowe, w tym na przedwczesny poród”, mówi dr Andrea Woolne z Uniwersytetu w Aberdeen, która kierowała projektem badawczym.
„Chcieliśmy się wobec tego dowiedzieć, czy przyjęcie szczepionki na HPV, które redukuje ryzyko pojawienia się infekcji oraz potrzebę przeprowadzenia zabiegów na szyjce macicy, również obniża ryzyko pojawienia się komplikacji w czasie ciąży” – dodaje Woolne.
Aby to sprawdzić, naukowcy przeanalizowali dane medyczne dotyczące 9200 pacjentek, które zebrano w latach 2006-2020. Dane pochodzą z bazy Aberdeen Maternity and Neonatal Databank, najdłużej na świecie funkcjonującej bazy danych w dziedzinie położnictwa (dane nieprzerwanie gromadzi się od 1950 r.). Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „European Journal of Obstetrics & Gynaecology and Reproductive Biology”.
Naukowcy zauważyli, że częstotliwość występowania komplikacji ciążowych u kobiet, które zaszczepiły się w dzieciństwie przeciw HPV, była znacznie niższa niż w przypadku kobiet, które nie przyjęły szczepionki. U pacjentek z tej pierwszej grupy zanotowano 48 proc. mniej przypadków przedwczesnego odejścia wód płodowych przed porodem.
Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo wystąpienia stanu przedrzucawkowego, to u pacjentek zaszczepionych było ono niższe o 62 proc. Zauważono też u nich 29-proc. redukcję ryzyka krwotoku przedporodowego.
„Wyniki te pokazują, jak ważne jest przyjęcie szczepionki przeciw HPV przed ukończeniem 15 roku życia. Szczepionka nie tylko chroni przed nowotworami – w naszych badaniach odkryliśmy, że może również zapobiegać poważnym powikłaniom związanym z ciążą”, podkreśla dr Woolner.
Autorzy badania sugerują jednocześnie, że przyszłe badania powinny skupić się również na wpływie szczepionek przeciw HPV na płodność mężczyzn. „Szczepienie chłopców równolegle z dziewczętami zwiększa odporność zbiorowiskową, co znacząco obniża ryzyko nowotworów związanych z HPV u osób wszystkich płci, sprzyja też zdrowszym ciążom w przyszłości”, zauważa dr Maggie Cruickshank, profesor emerita na Uniwersytecie w Aberdeen.
Eksperci z Uniwersytetu w Aberdeen wskazują, że skuteczność szczepionek przeciw HPV jest najwyższa, kiedy przyjmie się je jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności seksualnej, a więc w dzieciństwie. Jak podkreślają, opóźnianie szczepienia lub przyjęcie szczepionki w późniejszym wieku może zaprzepaścić największą szansę na ochronę zarówno przed nowotworami, jak i przed powikłaniami ciążowymi.
