Naukowcy zbadali wpływ mikroplastiku na rozwój miażdżycy

Naukowcy wykorzystali powszechnie akceptowany model zwierzęcy do badań nad chorobami serca. Badali myszy z niedoborem receptora LDLR, które są genetycznie podatne na rozwój miażdżycy. Zwierzęta te – zarówno samce, jak i samice – karmione były dietą niskotłuszczową i niskocholesterolową, porównywalną z dietą szczupłej i zdrowej osoby.

Przez dziewięć tygodni myszy otrzymywały codzienne dawki mikroplastiku (10 miligramów na kilogram masy ciała). Poziomy ekspozycji zostały dobrane tak, aby odzwierciedlały ilości uznawane za istotne dla środowiska i podobne do tych, z którymi ludzie mogą mieć kontakt poprzez skażoną żywność i wodę.

Mikroplastik bardziej szkodzi mężczyznom?

Wyniki badań wykazały uderzającą różnicę między płciami. Okazało się, że u samców myszy ekspozycja na mikroplastik znacznie przyspieszyła miażdżycę. Odkładanie się blaszek miażdżycowych wzrosło u nich o 63 proc. w korzeniu aorty, części aorty połączonej z sercem, oraz o 624 proc. w tętnicy ramienno-głowowej, która odchodzi od aorty w górnej części klatki piersiowej. Z kolei u samic myszy narażonych na te same warunki nie zaobserwowano znaczącego wzrostu tworzenia się blaszek miażdżycowych.

Jednocześnie naukowcy zauważyli, że mikroplastik nie spowodował u zwierząt przyrostu masy ciała ani wzrostu poziomu cholesterolu. Myszy pozostały szczupłe, a poziom lipidów we krwi nie zmienił się. To natomiast dowodzi, że uszkodzenie tętnic nie było spowodowane klasycznymi czynnikami ryzyka, takimi jak otyłość czy wysoki poziom cholesterolu.

To jednak nie wszystko. Naukowcy, wykorzystując sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek, odkryli również, że mikroplastik zakłóca działanie komórek wyściełających tętnice. Najbardziej narażone na to okazały się komórki śródbłonka.