Wystarczy popularna witamina? Przełomowe odkrycie w walce o zdrowe płuca

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zagrożenia dla zdrowia niesie ze sobą pył zawieszony PM2.5?

Jakie właściwości witaminy C mogą wspomagać ochronę przed skutkami zanieczyszczenia powietrza?

Jakie były wyniki badań nad zastosowaniem witaminy C w ochronie zdrowia płuc?

Zanieczyszczenie powietrza od lat stanowi istotne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Dane epidemiologiczne pokazują, że jest ono drugim co do wielkości czynnikiem ryzyka dla naszego zdrowia, któremu można zapobiec, większym nawet niż palenie tytoniu. W efekcie prowadzi do przedwczesnych zgonów i utraty lat życia w zdrowiu. Szczególnie niebezpieczny jest pył zawieszony PM2.5, którego cząstki, ze względu na niewielki rozmiar, łatwo przenikają do dróg oddechowych i powszechnie występują w zanieczyszczeniach miejskich. Co istotne, badania potwierdzają, że nie istnieje bezpieczny poziom ekspozycji na PM2.5, a negatywne skutki zdrowotne obserwuje się także w regionach o relatywnie niskim zanieczyszczeniu powietrza, takich jak Europa czy Ameryka Północna.

Dlaczego pył zawieszony jest tak groźny dla naszego zdrowia?

Ekspozycja na PM2.5, nawet w niewielkich dawkach, prowadzi do nasilenia stresu oksydacyjnego, reakcji zapalnych w tkance płucnej oraz może wywoływać genotoksyczność. Pył ten działa jako silny utleniacz, przenosząc na swojej powierzchni toksyczne substancje chemiczne, w tym metale oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. W konsekwencji dochodzi do zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu (ROS), głównie w mitochondriach, które pełnią kluczową rolę w procesach energetycznych komórek.

Zaburzenie równowagi pomiędzy wytwarzaniem ROS a zdolnościami obronnymi organizmu prowadzi do uszkodzeń komórkowych, dysfunkcji mitochondriów, a nawet ich utraty. Procesy te sprzyjają rozwojowi przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy włóknienie płuc.