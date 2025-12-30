Wystarczy popularna witamina? Przełomowe odkrycie w walce o zdrowe płuca

Aktualizacja: 30.12.2025 17:18 Publikacja: 30.12.2025 17:00
Autorzy podkreślają jednak, że mimo obiecujących wyników suplementacja powinna odbywać się pod kontrolą lekarza, ponieważ nadmierne dawki witaminy C mogą być szkodliwe.
Foto: Adobe Stock
Zanieczyszczenie powietrza od lat stanowi istotne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Dane epidemiologiczne pokazują, że jest ono drugim co do wielkości czynnikiem ryzyka dla naszego zdrowia, któremu można zapobiec, większym nawet niż palenie tytoniu. W efekcie prowadzi do przedwczesnych zgonów i utraty lat życia w zdrowiu. Szczególnie niebezpieczny jest pył zawieszony PM2.5, którego cząstki, ze względu na niewielki rozmiar, łatwo przenikają do dróg oddechowych i powszechnie występują w zanieczyszczeniach miejskich. Co istotne, badania potwierdzają, że nie istnieje bezpieczny poziom ekspozycji na PM2.5, a negatywne skutki zdrowotne obserwuje się także w regionach o relatywnie niskim zanieczyszczeniu powietrza, takich jak Europa czy Ameryka Północna.
Ekspozycja na PM2.5, nawet w niewielkich dawkach, prowadzi do nasilenia stresu oksydacyjnego, reakcji zapalnych w tkance płucnej oraz może wywoływać genotoksyczność. Pył ten działa jako silny utleniacz, przenosząc na swojej powierzchni toksyczne substancje chemiczne, w tym metale oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. W konsekwencji dochodzi do zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu (ROS), głównie w mitochondriach, które pełnią kluczową rolę w procesach energetycznych komórek.
Zaburzenie równowagi pomiędzy wytwarzaniem ROS a zdolnościami obronnymi organizmu prowadzi do uszkodzeń komórkowych, dysfunkcji mitochondriów, a nawet ich utraty. Procesy te sprzyjają rozwojowi przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy włóknienie płuc.
Czytaj więcej
Nowe odkrycie naukowców może zmienić sposób leczenia cukrzycy. Badania potwierdziły, że cząsteczk...
W najnowszym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, czy witamina C może wpływać na zmniejszenie stanu zapalnego płuc i utratę mitochondriów wywołaną przez PM2.5. Badanie było prowadzone pod kierunkiem prof. Briana Olivera z University of Technology Sydney, a jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Environment International.
Zespół naukowców przeprowadził badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych oraz hodowli komórek ludzkiego nabłonka dróg oddechowych. Samce myszy były poddawane codziennej ekspozycji na niewielkie ilości pyłu PM2.5 podawanego donosowo. Myszy otrzymywały również witaminę C podawaną razem z wodą lub bez. Grupa kontrolna otrzymywała z kolei sól fizjologiczną. Okazało się, że dodatek witaminy skutecznie zapobiegał wzrostowi całkowitych oraz mitochondrialnych reaktywnych form tlenu, zmniejszał nasilenie stanu zapalnego i chronił mitochondria przed uszkodzeniem. W warunkach laboratoryjnych wcześniejsze podanie witaminy C poprawiało przeżywalność komórek oraz ograniczało ich podatność na stres oksydacyjny i odpowiedź zapalną wywołaną przez pył zawieszony. Wyniki te potwierdzają przeciwutleniające i przeciwzapalne właściwości witaminy C, znane już z wcześniejszych badań nad innymi schorzeniami przewlekłymi. Suplement ten jest stosowany w celach antyoksydacyjnych m.in. przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), chorobach sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy.
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli, że produkcja kolagenu i odnowa skóry zależą bezpośrednio od ilości spożywanej w...
Ponadto badania in vitro potwierdziły szkodliwe działanie pyłu. PM2.5 obniżał żywotność ludzkich komórek nabłonkowych, jednocześnie zwiększając podatność na uszkodzenia komórkowe wywołane stresem oksydacyjnym i reakcje zapalne, co sugeruje, że nawet niewielka ekspozycja na pył ma negatywny wpływ na zdrowie płuc.
„Po raz pierwszy dajemy nadzieję na tanie leczenie zapobiegawcze wobec globalnego problemu dotykającego setki milionów ludzi” – powiedział prof. Oliver.
Autorzy podkreślają jednak, że mimo obiecujących wyników suplementacja powinna odbywać się pod kontrolą lekarza, ponieważ nadmierne dawki witaminy C mogą być szkodliwe.
Źródła:
www.uts.edu.au
www.sciencedirect.com
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ustalono, że ograniczenie aktywności określonego genu może poprawiać koncentrację przez redukcję rozpraszaczy. N...
Nowe badanie dowodzi, że korzystanie z solarium znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka. Łóżka opalające...
Zbadano potencjalny związek pomiędzy konkretnymi objawami depresyjnymi w wieku średnim, a ryzykiem rozwoju demen...
Nowe odkrycie naukowców może zmienić sposób leczenia cukrzycy. Badania potwierdziły, że cząsteczka wytwarzana pr...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Naukowcy od dawna wiedzą, że aktywność fizyczna jest czynnikiem wpływającym na zmniejszenie ryzyka raka oraz pop...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas