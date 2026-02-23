Lee Radziwill – księżna, która nie chciała żyć w cieniu siostry

Lee miała artystyczną duszę. W 1950 r. została okrzyknięta jedną z najważniejszych nowojorskich debiutantek, a jej zdjęcie ukazało się w magazynie „Life”. W latach 60. próbowała sił jako aktorka, jednak jej występy spotkały się z krytyką, więc nie kontynuowała tej pasji. Znacznie większe uznanie zdobyła jako dekoratorka wnętrz. Jej londyński dom oraz posiadłość Turville Grange, urządzone przez scenografa Lorenza Mongiardino, były podziwiane i fotografowane. Chętnie obracała się w świecie artystyczno-towarzyskim, podróżowała m.in. z Rolling Stonesami podczas ich trasy w 1972 r.. W 1996 r. trafiła do „Vanity Fair” International Best Dressed Hall of Fame. Jej mieszkania w Paryżu i Nowym Jorku prezentowano w Elle Déco. W 2013 r. „The Guardian” umieścił ją na liście najlepiej ubranych osób po 50. roku życia. Ale równie dużą uwagę skupiano na jej życiu prywatnym.

Lee Radziwill – szwagierka pierwszej damy USA

Lee Radziwill wielokrotnie podkreślała, że między siostrami zawsze panowała jedynie przyjacielska rywalizacja. „Jesteśmy wyjątkowo blisko i zawsze tak było. Bardzo często spędzamy razem czas” – powtarzała prasie. Nawet jeśli była to nieformalna rywalizacja, Jackie zrobiła „szach-mat” poślubiając Johna Fitzgeralda Kennedy’ego 12 września 1953 r., zostając pierwszą damą Ameryki. Kilka miesięcy wcześniej Lee również stanęła na ślubnym kobiercu, jej pierwszym mężem został amerykański dyplomata i sekretarz w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Londynie za rządów Eisenhowera, Michael Temple Canfield. Rozwiedli się sześć lat później, a ona kilka miesięcy później miała już drugiego małżonka.

W wieku 27 lat wyszła za polskiego księcia Stanisława Albrechta Radziwiłła. Co prawda w Polsce nie można było używać tytułów arystokratycznych w tamtym okresie, ale książę uzyskał pozwolenie na przedstawianie się nim w Wielkiej Brytanii, od samej królowej Elżbiety II. Przybył do Londynu po II wojnie światowej. Uważano go za sprytnego biznesmena i cieszył się opinią osoby odnoszącej sukcesy na rynku nieruchomości. Pobrali się podczas ceremonii przed urzędnikiem hrabstwa Fairfax w stanie Wirginia. Mając świadomość, że Kościół rzymskokatolicki, do którego należy, nie uzna jej nowego małżeństwa, w listopadzie 1962 r. uzyskała unieważnienie aktu ślubu z Canfieldem wydane przez Watykan. Przyjęła więc tytuł księżnej Caroline Lee Radziwiłł. Zamieszkali w Buckingham Place, rezydencji położonej tuż obok londyńskiego pałacu, którą określała jako „boski dom za pałacem”. Mieli dwoje dzieci: Anthony'ego, urodzonego w 1959, i Annę Christinę – w 1960 r.. Lee towarzyszyła siostrze podczas oficjalnych podróży, między innymi do Indii i Pakistanu. Podpowiadała jej, aby nosiła kreacje europejskich domów mody, na przykład Givenchy, na co podobno JFK nie patrzył przychylnie, namawiając żonę do wspierania amerykańskich projektantów. Młodsza siostra rozwijała się jako dekoratorka wnętrz i rozglądała za… innymi mężczyznami.

Greckie romanse Lee Radziwill

W 1962 r. Lee nawiązała pozamałżeński romans z miliarderem Arystotelesem Onassisem. Bogaty grecki armator uwodził ją ideologią bardzo zbliżoną do tej wyznawanej przez rodzinę Bouvier. „Pieniądze to nie tylko luksus, to także władza” – mówił i zwodził ją wizją małżeństwa, które jednak nigdy nie zostało zawarte.

Jackie O. rozpaczała po stracie męża, zamordowanego przez zamachowca na oczach tłumu w Dallas. Zadzwoniła do Lee, zalana łzami. Wyjawiła jej, że ma ochotę połknąć garść tabletek i popić je wódką, licząc, że rano już się nie obudzi. Lee natychmiast ruszyła do siostry i po przyjeździe wyrzuciła wszystkie lekarstwa do toalety. Zaniepokojona poprosiła Onassisa, by doglądał Jackie, kiedy jej nie ma w domu. Regularnie więc odwiedzał wdowę po Kennedym, a po jakimś czasie zaprosił ją na swoją grecką wyspę Skorpios. Było już wiadomo, że narodziło się między nimi uczucie. Lee pomimo wściekłości, znowu ustąpiła starszej siostrze.