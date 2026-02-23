Lee Radziwill – księżna, która nie chciała żyć w cieniu siostry

Lee Radziwill zmarła w 2019 roku w swoim nowojorskim apartamencie na Upper East Side w wieku 85 lat.
Choć styl Jackie był znany na całym świecie, Lee miała bardziej naturalne wyczucie estetyki, a jej elegancję chwalono nawet wtedy, gdy zbliżała się do osiemdziesiątki i wciąż pojawiała się na najważniejszych wydarzeniach towarzyskich. O słynnych siostrach znów zrobiło się głośno, tym razem za sprawą popularnego serialu „Love story. John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” opowiadającego historię związku syna Jackie Kennedy Onassis i 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda Kennedy’ego.
Wychowana w jednej z najzamożniejszych rodzin Nowego Jorku, Lee dorastała w atmosferze rywalizacji z Jackie, dziewczynką bardziej ambitną i wysportowaną. Jackie, urodzona 28 lipca 1929 r. i Lee, urodzona 3 marca 1933 r., były ze sobą bardzo zżyte, ale też kompletnie różne. W dzieciństwie podróżowały między East Hampton, Manhattanem i Newport. Ich ojciec, makler „Black Jack” Bouvier dbał o to, by córkom niczego nie brakowało. „Od najmłodszych lat matka dziewcząt, Janet (później Auchincloss – red.), uczyła je, jak być zwyciężczyniami” – pisze J. Randy Taraborrelli w swojej biografii sióstr. Zwycięstwo oznaczało między innymi poślubienie bogatego mężczyzny. Matka zapisała swoje dzieci do szkół, w których uczono dobrych manier, ale też kontrolowano wszystkie ich znajomości.
Jackie posiadała już wszystko, co potrzebne, by zostać księżniczką. „Miała jasno określone wyobrażenie o swoim przeznaczeniu, jakby nieuchronne było to, że stanie się kimś wyjątkowym” – opowiada jej przyrodni brat Jamie Auchincloss, urodzony z drugiego małżeństwa Janet, cytowany przez „Madame Figaro”. Lee, pełna podziwu, podporządkowywała się wszystkim zachciankom swojej starszej siostry. „Była atrakcyjną dziewczyną, która wydawała się walczyć o swoje miejsce” – kontynuuje ich krewny.
Czytaj więcej
Jeśli wierzyć w klątwę rodu Kennedych, szczęście w tej rodzinie nigdy nie trwa długo. Caroline Ke...
Lee stała się wzorową uczennicą, ale popadła w anoreksję po tym, jak posłuchała rady swojej siostry, która zaleciła jej palenie papierosów, aby schudnąć. Pisarz Truman Capote nazwał je „gejszami” przekonując, że są urodzone, by uwodzić. Janet ubierała je w najpiękniejsze stroje tamtej epoki, które kolekcjonowała w swoich ulubionych sklepach w stolicach mody: Nowym Jorku, Paryżu i Londynie.
Lee miała artystyczną duszę. W 1950 r. została okrzyknięta jedną z najważniejszych nowojorskich debiutantek, a jej zdjęcie ukazało się w magazynie „Life”. W latach 60. próbowała sił jako aktorka, jednak jej występy spotkały się z krytyką, więc nie kontynuowała tej pasji. Znacznie większe uznanie zdobyła jako dekoratorka wnętrz. Jej londyński dom oraz posiadłość Turville Grange, urządzone przez scenografa Lorenza Mongiardino, były podziwiane i fotografowane. Chętnie obracała się w świecie artystyczno-towarzyskim, podróżowała m.in. z Rolling Stonesami podczas ich trasy w 1972 r.. W 1996 r. trafiła do „Vanity Fair” International Best Dressed Hall of Fame. Jej mieszkania w Paryżu i Nowym Jorku prezentowano w Elle Déco. W 2013 r. „The Guardian” umieścił ją na liście najlepiej ubranych osób po 50. roku życia. Ale równie dużą uwagę skupiano na jej życiu prywatnym.
Lee Radziwill wielokrotnie podkreślała, że między siostrami zawsze panowała jedynie przyjacielska rywalizacja. „Jesteśmy wyjątkowo blisko i zawsze tak było. Bardzo często spędzamy razem czas” – powtarzała prasie. Nawet jeśli była to nieformalna rywalizacja, Jackie zrobiła „szach-mat” poślubiając Johna Fitzgeralda Kennedy’ego 12 września 1953 r., zostając pierwszą damą Ameryki. Kilka miesięcy wcześniej Lee również stanęła na ślubnym kobiercu, jej pierwszym mężem został amerykański dyplomata i sekretarz w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Londynie za rządów Eisenhowera, Michael Temple Canfield. Rozwiedli się sześć lat później, a ona kilka miesięcy później miała już drugiego małżonka.
W wieku 27 lat wyszła za polskiego księcia Stanisława Albrechta Radziwiłła. Co prawda w Polsce nie można było używać tytułów arystokratycznych w tamtym okresie, ale książę uzyskał pozwolenie na przedstawianie się nim w Wielkiej Brytanii, od samej królowej Elżbiety II. Przybył do Londynu po II wojnie światowej. Uważano go za sprytnego biznesmena i cieszył się opinią osoby odnoszącej sukcesy na rynku nieruchomości. Pobrali się podczas ceremonii przed urzędnikiem hrabstwa Fairfax w stanie Wirginia. Mając świadomość, że Kościół rzymskokatolicki, do którego należy, nie uzna jej nowego małżeństwa, w listopadzie 1962 r. uzyskała unieważnienie aktu ślubu z Canfieldem wydane przez Watykan. Przyjęła więc tytuł księżnej Caroline Lee Radziwiłł. Zamieszkali w Buckingham Place, rezydencji położonej tuż obok londyńskiego pałacu, którą określała jako „boski dom za pałacem”. Mieli dwoje dzieci: Anthony'ego, urodzonego w 1959, i Annę Christinę – w 1960 r.. Lee towarzyszyła siostrze podczas oficjalnych podróży, między innymi do Indii i Pakistanu. Podpowiadała jej, aby nosiła kreacje europejskich domów mody, na przykład Givenchy, na co podobno JFK nie patrzył przychylnie, namawiając żonę do wspierania amerykańskich projektantów. Młodsza siostra rozwijała się jako dekoratorka wnętrz i rozglądała za… innymi mężczyznami.
Czytaj więcej
Jest nieustannie porównywana do swojej bohaterki. Sarah Pidgeon w serialu "Love story" wciela się...
W 1962 r. Lee nawiązała pozamałżeński romans z miliarderem Arystotelesem Onassisem. Bogaty grecki armator uwodził ją ideologią bardzo zbliżoną do tej wyznawanej przez rodzinę Bouvier. „Pieniądze to nie tylko luksus, to także władza” – mówił i zwodził ją wizją małżeństwa, które jednak nigdy nie zostało zawarte.
Jackie O. rozpaczała po stracie męża, zamordowanego przez zamachowca na oczach tłumu w Dallas. Zadzwoniła do Lee, zalana łzami. Wyjawiła jej, że ma ochotę połknąć garść tabletek i popić je wódką, licząc, że rano już się nie obudzi. Lee natychmiast ruszyła do siostry i po przyjeździe wyrzuciła wszystkie lekarstwa do toalety. Zaniepokojona poprosiła Onassisa, by doglądał Jackie, kiedy jej nie ma w domu. Regularnie więc odwiedzał wdowę po Kennedym, a po jakimś czasie zaprosił ją na swoją grecką wyspę Skorpios. Było już wiadomo, że narodziło się między nimi uczucie. Lee pomimo wściekłości, znowu ustąpiła starszej siostrze.
Z aprobatą siostry Jacqueline Kennedy mogła w końcu zacząć układać sobie życie na nowo. 20 października 1968 r. poślubiła Arystotelesa Onassisa. Grecki magnat zmarł siedem lat później, pozostawiając jej 25,5 miliona dol. spadku. Po jego śmierci, Jackie O podjęła pracę w wydawnictwie i odnalazła uczucie u boku Maurice’a Tempelsmana, handlarza diamentami.
Lee opuściła księcia Radziwiłła w 1974 r., ale nigdy się nie zrzekła szlacheckiego tytułu, noszonego także przez jej dzieci. Czternaście lat później poślubiła hollywoodzkiego producenta i choreografa, Herberta Rossa. W 1993 r. Jackie Kennedy dowiedziała się, że cierpi na chłoniaka. Zmarła w maju kolejnego roku, prawie ćwierć wieku przed swoją siostrą. Zostawiła swoim potomkom po milionie dol., Lee natomiast ani centa. „W testamencie nie pozostawiłam nic mojej siostrze, Lee B. Radziwiłł, którą bardzo kocham, ponieważ za życia dałam jej już wszystko” – zapisała w ostatniej woli.
Czytaj więcej
Miała zaledwie trzy lata, kiedy została spadkobierczynią fortuny Onassisów – jednej z najbardziej...
Lee Radziwiłł wcześnie pochowała też swojego syna. Anthony zmarł na nowotwór w 1999 r.. Wcześniej przez pięć lat był żonaty z Carole Radziwill, dziennikarką i byłą gwiazdą reality show „Real Housewives of New York”. Opisuje ich relację synowa – teściowa jako zmienną, ale ostatecznie bliską i pełną wzajemnego szacunku. Mówi, że Lee była wymagająca, inteligentna, nie znosiła nudy ani głupoty, ale jednocześnie potrafiła być ciepła i lojalna. W czasie choroby Anthony’ego obie kobiety wspierały się, choć każda przeżywała tragedię inaczej. Po jego śmierci na pewien czas oddaliły się od siebie. Lee wyjechała do Paryża, Carole została w Nowym Jorku, ale z czasem ich więź odżyła. Spotykały się na kolacjach, rozmawiały o sztuce, literaturze, polityce i nowych pomysłach. Lee, nawet w późniejszych latach, pozostawała elegancka, ciekawa świata i pełna życia.
Jej rozwód z Herbertem Rossem został sfinalizowany w 2001 r.. On zmarł w tym samym roku, a ona powróciła do używania nazwiska Radziwill, będącego transliteracją nazwiska jej dzieci, Radziwiłł.
Kiedy Lee Radziwill zmarła w 2019 r. w swoim nowojorskim apartamencie na Upper East Side, w wieku 85 lat, wielu uznało to za koniec pewnej epoki. Prawdziwa księżniczka, ze swoim zamiłowaniem do diamentowych kolczyków, futer i projektów Yves Saint Laurenta powinna być ich zdaniem okrzyknięta pierwszą influencerką na świecie.
Źródła:
https://www.vanityfair.fr/galerie/lee-radziwill-etait-elle-plus-elegante-que-sa-soeur-jackie-kennedy
https://www.nytimes.com/1976/06/29/archives/prince-radziwill-dead-at-62-exhusband-of-lee-bouvier.html
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/lee-radziwill-la-soeur-rivale-de-jackie-kennedy-20250623
https://www.lofficiel.be/art-culture/lee-radziwill-7-choses-a-savoir-sur-la-soeur-socialite-de-jackie-kennedy-onassis
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6721275/My-life-Lee-Radziwill-Daughter-law-RHONY-star-Carole-reveals-bond.html
Supermodelka Cindy Crawford świętowała niedawno sześćdziesiąte urodziny. Codziennie chcieć się uczyć i rozwijać...
Jeśli wierzyć w klątwę rodu Kennedych, szczęście w tej rodzinie nigdy nie trwa długo. Caroline Kennedy wcześnie...
Choć od 2018 roku aktorka Daryl Hannah jest żoną,a do tego zaangażowaną aktywistką walczącą o prawa ludzi, zwier...
Księżniczka Elżbieta – przyszła królowa Elżbieta II – od dzieciństwa korespondowała z wieloma osobami, nie wyłąc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas