Biedne bogate dziecko Athina Onassis kończy 41 lat. Jak dzisiaj żyje?

Athina Onassis dorastała z dala od greckich korzeni i medialnego szumu. Od najmłodszych lat pasjonowała się końmi, z czasem stała się uznaną zawodniczką w skokach przez przeszkody, reprezentując Grecję na międzynarodowych zawodach.
Wbrew stereotypom o rozrzutnych milionerach, Athina Onassis znana jest z rozważnego zarządzania swoim majątkiem. Po osiągnięciu pełnoletniości przejęła kontrolę nad fortuną szacowaną na ponad miliard dolarów, w tym nieruchomościami, dziełami sztuki i udziałami w firmach. Dziś jej styl życia jest daleki od ekstrawagancji – preferuje ciszę, prywatność i kontakt z naturą. Rzadko pokazuje się publicznie.
Athina Hélène Onassis urodziła się 29 stycznia 1985 r. w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem jako córka Christiny Onassis i francuskiego biznesmena Thierry’ego Roussela. Członkowie najbliższej rodziny jej matki zmarli, zanim przyszła na świat. Wuj, Aleksander, zginął w katastrofie lotniczej w 1973 r.. Babka, po której odziedziczyła imię – Athina Livanos – rok później. W kolejnym roku odszedł dziadek – nestor rodu, grecki magnat żeglugi morskiej Arystoteles Onassis, który bogacił się również na liniach lotniczych i handlu nieruchomościami – posiadał jedną trzecią terenu księstwa Monako. Po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną, w 1968 r., poślubił wdowę po zastrzelonym w zamachu prezydencie USA – Jackie Kennedy, co wywołało poruszenie na całym świecie.
Christina Onassis uważała, że Jackie interesowały tylko pieniądze jej ojca, nazywając ją „nieszczęśliwą obsesją mojego ojca”. Później musiała z nią stoczyć o swój spadek batalię sądową. Wszystkie te wydarzenia odcisnęły piętno na psychice Christiny. Mimo ogromnego majątku, zmagała się z samotnością, niestabilnymi związkami – zawarła cztery małżeństwa zakończone rozwodami oraz problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi. Czwarte małżeństwo dziedziczki Onassis z francuskim spadkobiercą fortuny farmaceutycznej Thierrym Rousselem w 1984 r. trwało niecałe trzy lata, ale zaowocowało jej jedynym dzieckiem, Athiną. Roussel był niewierny swojej żonie. Kochanka w trakcie trwania jego małżeństwa z Christiną urodziła dwoje dzieci, później jeszcze jedno.
Christina została znaleziona martwa w łazience domu przyjaciół w ekskluzywnym kompleksie country club w Tortuguitas, na przedmieściach Buenos Aires. Przebywała tam zaledwie kilka dni, odwiedzając przyjaciółkę. Jej śmierć była zaskakująca. Dzień wcześniej czuła się dobrze i nie skarżyła się na żadne poważne dolegliwości. Oficjalna autopsja wykazała, że przyczyną zgonu była zatorowość płucna. Jednak ze względu na burzliwe życie osobiste Christiny, jej zmagania z depresją, uzależnieniem od leków i wcześniejsze próby samobójcze, pojawiły się spekulacje, że mogło dojść do przedawkowania lub celowego odebrania sobie życia.
Jej śmierć była symbolicznym końcem epoki – ostatni członek klanu Onassisów odszedł, pozostawiając po sobie córkę, która miała zaledwie trzy lata. Athina została spadkobierczynią rodzinnej fortuny, szacowaną wówczas na około trzy miliardy dolarów. Media natychmiast okrzyknęły ją „najbogatszą dziewczynką świata”. Połową tej kwoty do dzisiaj zarządza fundacja imienia jej dziadka. Miała zostać jej prezeską po osiągnięciu pełnoletności, ale dotychczasowy zarząd nie zgodził się na to argumentując, że za mało zna się na greckiej kulturze i tradycji, by podołać obowiązkom związanym z pełnieniem tego stanowiska.
Wychowywana głównie przez ojca i jego nową partnerkę wraz z trójką ich dzieci, mieszkała w Szwajcarii, a później w Belgii i Brazylii. Athina dorastała z dala od greckich korzeni i medialnego szumu. Od najmłodszych lat pasjonowała się końmi. Z czasem stała się uznaną zawodniczką w skokach przez przeszkody, reprezentując Grecję na międzynarodowych zawodach. W 2005 r. wyszła za mąż za brazylijskiego jeźdźca Álvaro de Mirandę Neto. Poznała go, gdy miała 17 lat, on był o 12 lat starszy. Choć ojciec był przeciwny ich związkowi, nie mógł wiele zrobić, bo córka osiągnęła wkrótce pełnoletność. Uzależniona emocjonalnie od swojego partnera, zgadzała się na wszystko, co jej proponował. W tym odcięcie się od rodziny i zabiegi medycyny estetycznej korygujące sylwetkę i rysy twarzy. O tym, że jest ojcem kilkuletniej dziewczynki, dowiedziała się ze znacznym opóźnieniem. Później zajmowała się dwojgiem dzieci jego byłej partnerki, Cibele Dorsy, kiedy ta poświęcała czas na robienie kariery modelki.
Na liście gości weselnych liczącej 750 osób w São Paulo zabrakło nazwiska ojca i reszty jej drugiej rodziny. Athina miała na sobie suknię projektu Valentino, a toasty wznoszono najlepszym francuskim szampanem. Kilka lat później Derso pod wpływem narkotyków wyskoczyła z okna. Zginęła, oskarżając Athinę, że odebrała jej miłość dzieci. Związek z noszącym przydomek Doda małżonkiem zakończył się oficjalnie w 2017 r. po tym, jak zdradził ją w ich domu, o czym donieśli jej lojalni ochroniarze. Wcześniej kupiła ten dom w amerykańskim stanie Kolorado za dwa miliony dolarów, a na stajnie dla ich koni zapłaciła kolejnych 12 milionów. Choć niewierny mąż błagał ją o wybaczenie, nie chciała popełniać błędów swojej matki i całkowicie się od niego odcięła.
Po rozwodzie Athina jeszcze bardziej wycofała się z życia publicznego. Obecnie dzieli czas prywatny między Holandią, gdzie prowadzi spokojne życie, skupiając się na zarządzaniu swoim majątkiem, a Belgią i działalnością związaną z końmi, czyli prowadzeniem stadniny i organizowaniem zawodów. W 2024 r. dołączyła do zarządu Groupe Casino, jednej z największych sieci supermarketów we Francji. Zapewne z tym związane jest jej dwukrotne pojawienie się w ubiegłym roku na uroczystościach w Paryżu. W kwietniu podczas kolacji charytatywnej w Centrum Pompidou uwagę mediów przykuł jej odmieniony wizerunek i fakt, że była to jej pierwsze publiczne wyjście od trzech lat. Ubrana w czarną suknię, błyszczącą marynarkę i naszyjnik z krzyżem pozowała do zdjęć nieco onieśmielona. Towarzyszyli jej na ściance między innymi francuski projektant wnętrz Arnaud Cabri-Wiltzer i hiszpańska celebrytka Inés de Cominge. Drugi raz we francuskiej stolicy pojawiła się w lipcu na Balu Letnim połączonym ze zbiórką funduszy dla Muzeum Sztuki Dekoracyjnej.
Kiedy pojawiły się kontrowersje związane z być może zbyt małym doświadczeniem Onassis w zarządzaniu siecią sklepów, prezes zarządu grupy, Laurent Pietraszewski, były sekretarz stanu w rządzie Emmanuela Macrona odpowiedzialny za emerytury poparł ją słowami: „Athina Onassis doskonale zna środowisko międzynarodowe i biznesowe. Jako wybitna sportsmenka ma zmysł rywalizacji, osiągania wyników i przekraczania własnych granic. W skład zarządu wchodzą specjaliści z branży dystrybucyjnej, ale także osoby o różnych profilach, takie jak Athina. W zespole niezbędne jest posiadanie osób, których kompetencje się uzupełniają”.
