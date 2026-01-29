Biedne bogate dziecko Athina Onassis kończy 41 lat. Jak dzisiaj żyje?

Wbrew stereotypom o rozrzutnych milionerach, Athina Onassis znana jest z rozważnego zarządzania swoim majątkiem. Po osiągnięciu pełnoletniości przejęła kontrolę nad fortuną szacowaną na ponad miliard dolarów, w tym nieruchomościami, dziełami sztuki i udziałami w firmach. Dziś jej styl życia jest daleki od ekstrawagancji – preferuje ciszę, prywatność i kontakt z naturą. Rzadko pokazuje się publicznie.

Tragiczne losy klanu Onassisów

Athina Hélène Onassis urodziła się 29 stycznia 1985 r. w Neuilly-sur-Seine pod Paryżem jako córka Christiny Onassis i francuskiego biznesmena Thierry’ego Roussela. Członkowie najbliższej rodziny jej matki zmarli, zanim przyszła na świat. Wuj, Aleksander, zginął w katastrofie lotniczej w 1973 r.. Babka, po której odziedziczyła imię – Athina Livanos – rok później. W kolejnym roku odszedł dziadek – nestor rodu, grecki magnat żeglugi morskiej Arystoteles Onassis, który bogacił się również na liniach lotniczych i handlu nieruchomościami – posiadał jedną trzecią terenu księstwa Monako. Po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną, w 1968 r., poślubił wdowę po zastrzelonym w zamachu prezydencie USA – Jackie Kennedy, co wywołało poruszenie na całym świecie.

Christina Onassis uważała, że Jackie interesowały tylko pieniądze jej ojca, nazywając ją „nieszczęśliwą obsesją mojego ojca”. Później musiała z nią stoczyć o swój spadek batalię sądową. Wszystkie te wydarzenia odcisnęły piętno na psychice Christiny. Mimo ogromnego majątku, zmagała się z samotnością, niestabilnymi związkami – zawarła cztery małżeństwa zakończone rozwodami oraz problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi. Czwarte małżeństwo dziedziczki Onassis z francuskim spadkobiercą fortuny farmaceutycznej Thierrym Rousselem w 1984 r. trwało niecałe trzy lata, ale zaowocowało jej jedynym dzieckiem, Athiną. Roussel był niewierny swojej żonie. Kochanka w trakcie trwania jego małżeństwa z Christiną urodziła dwoje dzieci, później jeszcze jedno.

Christina została znaleziona martwa w łazience domu przyjaciół w ekskluzywnym kompleksie country club w Tortuguitas, na przedmieściach Buenos Aires. Przebywała tam zaledwie kilka dni, odwiedzając przyjaciółkę. Jej śmierć była zaskakująca. Dzień wcześniej czuła się dobrze i nie skarżyła się na żadne poważne dolegliwości. Oficjalna autopsja wykazała, że przyczyną zgonu była zatorowość płucna. Jednak ze względu na burzliwe życie osobiste Christiny, jej zmagania z depresją, uzależnieniem od leków i wcześniejsze próby samobójcze, pojawiły się spekulacje, że mogło dojść do przedawkowania lub celowego odebrania sobie życia.

Jej śmierć była symbolicznym końcem epoki – ostatni członek klanu Onassisów odszedł, pozostawiając po sobie córkę, która miała zaledwie trzy lata. Athina została spadkobierczynią rodzinnej fortuny, szacowaną wówczas na około trzy miliardy dolarów. Media natychmiast okrzyknęły ją „najbogatszą dziewczynką świata”. Połową tej kwoty do dzisiaj zarządza fundacja imienia jej dziadka. Miała zostać jej prezeską po osiągnięciu pełnoletności, ale dotychczasowy zarząd nie zgodził się na to argumentując, że za mało zna się na greckiej kulturze i tradycji, by podołać obowiązkom związanym z pełnieniem tego stanowiska.