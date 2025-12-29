Księżniczka Aiko: czy Japonia jest gotowa na młodą cesarzową?

Księżniczka Aiko jako następczyni tronu: sytuacja „prawie niemożliwa”

Autora sugestywnych komiksów wspierają inni przedstawiciele świata kultury wykorzystujący swoje profile w mediach społecznościowych do umieszczania treści o podobnej tematyce. 62-letnia aktorka Ikuko Yamazaki otwarcie pisze, że brak męskiego potomka obecnego monarchy oraz surowe zasady dziedziczenia tronu mogą doprowadzić do unicestwienia japońskiej monarchii. – System sukcesji odzwierciedla japońskie podejście do kwestii płci. Tymczasem kobieta na tronie przyczyniłaby się do poprawy losu przedstawicielek naszej płci w Japonii – brzmi jeden z postów.

Wśród zwolenników obowiązujących zasad sukcesji znajduje się między innymi obecna premier Japonii, Sanae Takaichi. Cytowany przez dziennik „El País International” Makoto Okawa, profesor historii z Uniwersytetu Chuo wyjaśnia, że w obecnej koalicji rządzącej, utworzonej przez Partię Liberalno-Demokratyczną ultrakonserwatywnej premier kraju przy wsparciu mniejszościowej Partii Innowacji zmiana prawa jest, w jego opinii, „prawie niemożliwa”. – W tym celu konieczne byłoby dojście do władzy partii opozycyjnych, takich jak centrolewicowa Partia Konstytucyjno-Demokratyczna, która jest bardziej otwarta na ideę cesarzowej – dodał. Co więcej, zmiany obowiązującego prawa dotyczącego sukcesji wiążą się z wieloetapowym procesem, wymagającym zaangażowania nie tylko ze strony rządzących, ale i obywateli. – Każda reforma prawa dotyczącego instytucji cesarskiej ma dla państwa japońskiego wyjątkową rangę, dlatego niezwykle ważne jest osiągnięcie szerokiego konsensusu narodowego. Nawet jeśli większość obywateli opowiada się za reformą, porozumienie musi zostać wypracowane w drodze obrad panelu ekspertów, negocjacji dwustronnych i specjalnej komisji parlamentarnej – zastrzega Okawa.



Księżniczka Aiko ulubienicą Japończyków

O poparcie społeczne dla idei monarchii z młodą cesarzową na czele nie jest trudno. W licznych sondażach mieszkańcy Japonii w zdecydowanej większości opowiadają się za tym rozwiązaniem. Co więcej, jak donoszą lokalne media, 24-latka może liczyć na entuzjastyczne powitanie ze strony tłumnie zgromadzonych Japończyków, ilekroć pojawia się publicznie w towarzystwie swoich rodziców lub samodzielnie. Gdy we wrześniu 2025 r. absolwentka tokijskiego Uniwersytetu Gakushuin uczestniczyła w obchodach 80. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, jej imię wybrzmiewało najgłośniej wśród skandowanych przez przybyłych na tę okazję do Nagasaki czy Okinawy rodaków. – Zawsze byłam zwolenniczką tego, by księżniczka Aiko przejęła schedę po ojcu – mówiła cytowana przez Associated Press 82-letnia Setsuko Matsuo, która jako dziecko przeżyła bombardowanie atomowe i brała udział we wspomnianych obchodach. – Szanuję i cenię wszystko, co jest z nią związane, zwłaszcza jej uśmiech. Jest tak uspokajający – dodała.

Dla urodzonej 1 grudnia 2001 r. księżniczki nie była to jedyna okazja do zaprezentowania światu promiennego uśmiechu. W listopadzie 2024 r. Aiko samodzielnie reprezentowała swój kraj podczas wizyty w Laosie. Seria spotkań, między innymi z prezydentem Thongloun Sisoulith, uczestnictwo w pokazach sztuk walki czy odwiedziny jednego z tamtejszych muzeów, zostały zorganizowane dla uczczenia 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a Laosem. – Księżniczka Aiko olśniewa podczas wizyty w Laosie. Zachwyciła nie tylko swoją dojrzałością i rzetelnym wywiązaniem się z obowiązków przypisanych członkini cesarskiego rodu, ale i kreacjami, wśród których pojawiła się tradycyjna laotańska suknia oraz kreacja użyczona od jej mamy – pisano wówczas w „Tatler Asia”, podsumowując dyplomatyczne przedsięwzięcie jedynej potomkini japońskiego cesarza Naruhito.

