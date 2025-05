22-letnia Margarita Armstrong-Jones, pełna podziwu dla dokonań zawodowych dziadka i ojca, na swoim profilu instagramowym publikuje liczne fotografie swojego autorstwa. – Dziadek był fenomenalnym fotografem. Dziwnym trafem właśnie nabyłam jedną z jego książek o ciekawych architektonicznie miejscach w Londynie, więc dziedziny tak bliskie jemu i mojemu ojcu nieustannie się przenikają – podkreśla w cytowanym wywiadzie.



Lady Margarita Armstrong-Jones: projektowanie biżuterii od 12. roku życia

Pasja do podróżowania, a także zamiłowanie do mody i projektowania zaowocowały kolejnym ciekawym zajęciem, które uzdolniona Brytyjka realizuje w ramach prowadzonej przez siebie marki Matita Jewellery. Zainteresowanie projektowaniem oryginalnej biżuterii narodziło się w niej, gdy jako 12-latka miała okazję zapoznać się z twórczością brytyjskiego mistrza w tej dziedzinie, Williama Welsteada. To dzięki niemu nauczyła się podstaw tworzenia naszyjników, co okazało się zajęciem na tyle intrygującym, że z czasem zachęciło ją do pogłębienia umiejętności w tej dziedzinie. – Zaczęłam wykonywać oryginalną biżuterię dla najbliższej rodziny i znajomych. Projekty zyskiwały uznanie, co tylko motywowało mnie do wytężonej pracy i sprawiało, że nabierałam rozpędu do dalszego działania – wyznaje.

Przed dwoma laty ambitna projektantka biżuterii zamieszkała w Paryżu, by tam rozpocząć studia w prestiżowej Haute École de Joaillerie i oprócz pozyskanych już umiejętności nabyć też wiedzę z zakresu oprawy kamieni szlachetnych czy wykonywania rzeźb z wosku. – Czas spędzony w Paryżu był prawdopodobnie najlepszym rokiem w moim życiu. Kursy poświęcone projektowaniu biżuterii pozwoliły mi lepiej poznać tę sztukę i nauczyć się eksperymentowania w tym zakresie. W przeszłości jednym z uczniów szkoły był sam Cartier – podkreśla w cytowanym wywiadzie.



Lady Margarita Armstrong-Jones: kamienie jako pamiątki z podróży

Umiejętności nabyte w dzieciństwie i pogłębione dzięki specjalistycznym kursom pozwalają założycielce marki Matita Jewellery na tworzenie oryginalnych, bogato zdobionych naszyjników i bransoletek, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko ze strony członków najbliższej rodziny czy znajomych, ale i znajdują nabywców wśród wielbicieli mody i dodatków vintage. Biżuteria dostępna jest między innymi za pośrednictwem platformy Loop Generation, zajmującej się sprzedażą i zakupem odzieży oraz akcesoriów vintage na stronie internetowej oraz w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym na jednej z najbardziej ekskluzywnych ulic w Londynie. – Jako dziecko miałam szczęście podróżować do wielu fascynujących rejonów świata. Gdziekolwiek pojechałam, wypełniałam kieszenie znalezionymi na miejscu kamieniami. Nawet nasycony kolorystycznie piasek pustyni Kalahari był dla mnie niczym złoty pył. Wyjątkowe kolory i formy licznych znalezisk mają odzwierciedlenie w moich kolekcjach – wyjaśniała w rozmowie z założycielami Loop Generation, Ewą Kozieją i Piotrem Krzymowskim.