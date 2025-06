Lucy Guo: najmłodsza miliarderka świata w zestawieniu „Forbes”

Zaledwie dwa lata po założeniu Scale AI, Lucy Guo opuściła firmę. W tym samym, 2018, roku wraz z Alexandrem Wangiem znaleźli się na publikowanej przez „Forbes” liście „30 under 30”, wyróżniającej 30 najbardziej wpływowych osób poniżej 30. roku życia, mających wybitne osiągnięcia w takich kategoriach jak biznes, technologia, nauka, sztuka, media czy sport. Jednocześnie współzałożycielka Scale AI, zachowała pakiet 5 proc. akcji w przedsiębiorstwie, co wystarczyło, by w 2025 roku stać się najmłodszą na świecie miliarderką, która na swój majątek zapracowała samodzielnie.

W ścisłym gronie kobiet, które osiągnęły ten status przed czterdziestymi urodzinami, pozostają: Taylor Swift, dysponująca majątkiem 1,6 miliardów dolarów, Rihanna mająca na swoim koncie 1,4 miliardy dolarów czy pochodząca z Australii Melanie Perkins, założycielka firmy Canva, która zgromadziła fortunę w wysokości 5,7 miliardów dolarów. Wprawdzie założycielka Scale AI może poszczycić się nieco skromniejszym, bo szacowanym na 1,25 miliardów dolarów, majątkiem, to jednak, jako 30-latka, pozostaje najmłodszą reprezentantką powyższego zestawienia. Tytuł ten dotychczas należał do starszej od niej o pięć lat Taylor Swift.



Lucy Guo: zachowuj się jak biedny, pozostań bogaty

Po opuszczeniu szeregów własnej firmy ambitna Amerykanka aktywnie rozwijała kolejne platformy internetowe: Passes czy Backend Capital, którego celem jest wsparcie finansowe i technologiczne dla młodych pomysłodawców nowych start-upów. Mimo niezliczonych sukcesów zawodowych i osiągnięcia statusu miliarderki w młodym wieku, Guo w wywiadach podkreśla, że nie lubi marnotrawić pieniędzy. Ubrania zwykle kupuje na jednej z najpopularniejszych platform sprzedaży odzieży na świecie, poszukując możliwości otrzymania jednej sztuki za darmo, w zamian za zakup dwóch elementów garderoby.

Niezmiennie korzysta z promocji dostępnych na popularnych stronach internetowych oferujących jedzenie na wynos, a do pracy jeździ samochodem nabytym przed laty i nie mającym nic wspólnego z ulubionymi przez zamożnych właścicieli luksusowymi markami. – Wyznaję zasadę: zachowuj się jak biedny, pozostań bogaty – żartuje w wywiadzie dla magazynu „Fortune”. – Osoby, które zwykle wydają fortunę na ubrania od topowych projektantów czy luksusowe samochody, to głównie milionerzy, mający potrzebę epatowania swoim majątkiem. Pamiętam, że i ja przechodziłam ten etap w przeszłości, gdy już odnosiłam pierwsze sukcesy, ale jeszcze nie były one na satysfakcjonującym poziomie – wyjaśnia w cytowanej rozmowie.

