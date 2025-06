Rekordowa liczba prezesek na liście „Fortune 500”

„Zarząd poszukujący prezesa tworzy listę wymagań wobec kandydatów. Niech to będzie prezes spółki z branży technologicznej o skali X. Podążając za tymi wymogami, otrzymujemy listę osób, która praktycznie wyklucza kobiety” – tłumaczy Lindsay Trout z firmy Egon Zehnder, zajmującej się rekrutacją osób na stanowiska menedżerów wyższego szczebla w dużych korporacjach.

Na fali nowej polityki Białego Domu, która nie promuje różnorodności, amerykańskie firmy zawężają swoje kryteria rekrutacyjne. Godzi to nie tylko w osoby o rasie innej niż biała czy w osoby nieheteronormatywne, ale również w kobiety. Te ostatnie – nawet pochodzące z najbardziej uprzywilejowanych środowisk – będą miały prawdopodobnie utrudnioną drogę na szczyt.

Sukces kobiet w USA stoi pod znakiem zapytania?

Przez lata praktyka w wielu wiodących amerykańskich firmach wyglądała tak, że rozważano kandydatury spośród szerszego i bardziej zróżnicowanego grona osób. Choć nie zawsze ich kwalifikacje w pełni pokrywały się z wymaganiami firmy, dysponowały one potencjałem, który warto było brać pod uwagę.

Teraz – jak zauważają eksperci z portalu Axios – taka polityka jest coraz rzadsza. Przykładem jest należąca do Marka Zuckerberga firma Meta, właściciel między innymi Facebooka i Instagrama. Jeszcze w 2022 roku w zarządzie przedsiębiorstwa zasiadało aż 44 procent kobiet, teraz ich udział wynosi tylko 23 procent.

Co ciekawe – wracając do listy „Fortune 500” – w ubiegłym roku ani jednej kobiety nie powołano na stanowisko prezesa w ramach rekrutacji zewnętrznej. We wszystkich przypadkach był to awans w ramach struktury firmy.