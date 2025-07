Lauren Leichtman: wybór studiów i ważne spotkanie w połowie lat 70.

Czas pokazał, ze decyzja okazała się słuszna, nie tylko ze względu na nabytą wiedzę, która miała pomóc w realizacji dalszych planów zawodowych, ale i za sprawą ważnego spotkania, mającego miejsce w bibliotece uniwersyteckiej. To właśnie tam, w 1975 roku, ambitna studentka poznała Arthura Levine’a. Młody księgowy po godzinach pracy studiował wieczorowo MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim – Nie chciałam wychodzić za mąż, dopóki nie miałam pewności, że jestem w stanie samodzielnie utrzymać się finansowo. On nakłaniał do podjęcia tego kroku, a ja regularnie odmawiałam. W końcu poddałam się i powiedziałam „ dobrze, po prostu daj mi znać, kiedy chcesz wziąć ten ślub”. Cztery lata po pierwszym spotkaniu byliśmy małżeństwem – wspomina w rozmowie z „Forbes”.

Po ślubie para na stałe przeniosła się do Nowego Jorku. Tam ambitna studentka uzyskała tytuł magistra prawa, a następnie rozpoczęła pracę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (oryg. Securities and Exchange Commission). Po narodzinach pierwszego syna, w 1981 roku, młoda mama została zatrudniona w jednej z nowojorskich firm prawniczych, jednak po roku pracy zrezygnowała z posady, tłumacząc swoją decyzję brakiem wyrozumiałości ze strony zarządu – Dla kobiety takie środowisko pracy było nie do zaakceptowania. Miałam małego synka i zależało mi na tym, by pracować na pół etatu. Nikt wtedy nie chciał się na to zgodzić – wspomina w cytowanej rozmowie.



Lauren Leichtman: doświadczenia zawodowe i początki firmy LLCP

Przez kilka lat realizowała się jako prawnik na własnych warunkach, pomagając firmom w zarządzaniu i obsłudze papierów wartościowych. W 1984 roku aktywnie uczestniczyła w procesie wprowadzenia na giełdę rozgłośni radiowej Westwood One, trzy lata wcześniej współtworzonej przez jej męża. Po sfinalizowanej transakcji Arthur Levine postanowił sprzedać swoje udziały w rozgłośni, co pozwoliło małżonkom rozważyć nowy pomysł na wspólną działalność zawodową: inwestycje w firmy potrzebujące wsparcia finansowego (ang. private equity). – Zapytałam męża: co robimy dalej? Odpowiedział: nie wiem, coś wymyślimy, gdy już zaczniemy działać. Więc zaczęliśmy. Nie mieliśmy partnerów biznesowych ani zespołu. Byliśmy tylko we dwoje – wspomina.

Pierwsza transakcja w ramach nowo powstałej firmy LLCP – nabycie akcji spółki IDB Communications zajmującej się transmisją koncertów na całym świecie – okazała się wielkim sukcesem, który przyniósł przedsiębiorcom zysk 150 razy wyższy od poczynionej inwestycji. Strategia stosowana przy kolejnych transakcjach była niekonwencjonalna, ale skuteczna: do finansowania firm wykorzystywali tak zwany kapitał strukturalny, będący połączeniem długu i kapitału własnego, dzięki czemu nie przejmowali kontroli nad całą spółką, pobierając od niej jedynie 25 proc. kapitału własnego, co pozwalało założycielom zachować pakiet większościowy oraz zaangażowanie we własny biznes. Taki model działania był atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy potrzebowali kapitału, pragnąc przy tym uniknąć oddania majątku w ręce spółek przejmujących go w całości lub w znacznym stopniu.