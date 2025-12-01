Jemy coraz mniej cukru. Pozytywna zmiana w nawykach żywieniowych Polek i Polaków

Aktualizacja: 01.12.2025 18:17 Publikacja: 01.12.2025 11:57
Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski spożywa rocznie około 40-50 kilogramów cukru, czyli około 110-140 gramów dziennie.
Od wielu lat półki sklepów i supermarketów uginają się od produktów zawierających duże ilości cukru. Mowa nie tylko o słodyczach czy słodkich napojach, ale też o pozornie zdrowych przekąskach.
Tymczasem z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski spożywa rocznie około 40-50 kilogramów cukru, czyli około 110-140 gramów dziennie. To prawie dwa razy więcej niż maksymalna ilość, którą dopuszcza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i która w przypadku dorosłego, zdrowego człowieka wynosi 50 gramów. WHO zaleca, aby cukry były źródłem maksymalnie 10 proc. kalorii, które przyswajamy każdego dnia.
Okazuje się jednak, że Polki i Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do swojej relacji z cukrem – taki między innymi wniosek płynie z raportu pod tytułem „Spożycie cukru w Polsce”. Publikacja powstała na podstawie badania zrealizowanego w listopadzie 2025 r. przez agencję badawczą SW Research na zlecenie marki Fritz-kola.
Z raportu wynika, że zmieniają się nasze nawyki dotyczące spożycia cukru, co zdaniem autorów wynika z coraz większej wiedzy Polek i Polaków na temat zdrowego odżywiania. Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że kluczowy jest umiar, mamy jednak świadomość, że całkowite wykluczenie cukru z diety także nie będzie dobrym rozwiązaniem.
Autorzy badania zauważają, że aż 77 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku znacząco ograniczyło konsumpcję cukru, stara się ją ograniczać lub zrobiło to jeszcze wcześniej. W jaki sposób? Ulubionym zamiennikiem słodzonych napojów okazuje się woda, którą wymieniło aż 68 proc. respondentów, z kolei prawie połowa badanych ogranicza spożycie cukru, nie słodząc kawy czy herbaty.
Co czwarty respondent zadeklarował, że pije soki zawierające wyłącznie naturalne cukry, czyli takie, które znajdują się w owocach i/lub warzywach, z których wyprodukowano napój. Nieco mniej, bo 19 proc., wybiera napoje bez cukru.
Głównym powodem wybierania napojów „zero” jest chęć ograniczenia dziennego spożycia kalorii, a także cukru jako takiego. Ponad jedna trzecia respondentów, którzy sięgają po tego rodzaju produkty, stwierdziła, że jest to dla nich zdrowsza alternatywa. Czterech na dziesięciu uważa, że napoje bez cukru smakują równie dobrze, a nawet lepiej niż ich dosładzane odpowiedniki.
Z raportu wynika też, że przedstawiciele z pokolenia Z i milenialsi wyłaniają się na grupę demograficzną, która w największym stopniu dba o zdrową dietę, a w każdym razie – o ograniczenie w niej cukru. To właśnie w gronie osób w wieku 24–35 lat najczęściej padały deklaracje: „Tak, znacząco ograniczyłem(-am) spożycie cukru” i „Staram się go czasem ograniczać”.
Mniej cukrów stara się też konsumować niemała grupa osób w starszym wieku. Respondenci, którzy znacząco ograniczyli spożycie cukru w ostatnim czasie, stanowili największy odsetek, bo 27 proc. osób w wieku 50+. Prawie tak samo liczna była grupa, która zdrowe nawyki ma wypracowane od dawna.
