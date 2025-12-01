Jemy coraz mniej cukru. Pozytywna zmiana w nawykach żywieniowych Polek i Polaków

Od wielu lat półki sklepów i supermarketów uginają się od produktów zawierających duże ilości cukru. Mowa nie tylko o słodyczach czy słodkich napojach, ale też o pozornie zdrowych przekąskach.

Tymczasem z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski spożywa rocznie około 40-50 kilogramów cukru, czyli około 110-140 gramów dziennie. To prawie dwa razy więcej niż maksymalna ilość, którą dopuszcza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i która w przypadku dorosłego, zdrowego człowieka wynosi 50 gramów. WHO zaleca, aby cukry były źródłem maksymalnie 10 proc. kalorii, które przyswajamy każdego dnia.

Polki i Polacy spożywają coraz mniej cukru

Okazuje się jednak, że Polki i Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do swojej relacji z cukrem – taki między innymi wniosek płynie z raportu pod tytułem „Spożycie cukru w Polsce”. Publikacja powstała na podstawie badania zrealizowanego w listopadzie 2025 r. przez agencję badawczą SW Research na zlecenie marki Fritz-kola.

Z raportu wynika, że zmieniają się nasze nawyki dotyczące spożycia cukru, co zdaniem autorów wynika z coraz większej wiedzy Polek i Polaków na temat zdrowego odżywiania. Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że kluczowy jest umiar, mamy jednak świadomość, że całkowite wykluczenie cukru z diety także nie będzie dobrym rozwiązaniem.