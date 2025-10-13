Wysoko przetworzone jedzenie może wywołać raka płuc? Naukowcy dokładnie to sprawdzili

Podwyższone ryzyko otyłości, chorób serca, cukrzycy typu 2, a także chorób układu pokarmowego – to wybrane zagrożenia związane z regularnym spożywaniem wysoko przetworzonego jedzenia (ang. Ultra-processed food, w skrócie określanego jako UPF). Narażenie na nowotwory płuc wynikające ze stosowania takiej diety to kolejny czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, komponując codzienne posiłki. Obszerne badanie prowadzone przez zespół sześciu naukowców reprezentujących Szpital Onkologiczny Uniwersytetu Chongqing (oryg. Chongqing University Cancer Hospital) oraz Harvard Medical School w Bostonie pozwoliło ustalić zależność między spożywaniem UPF a ryzykiem wystąpienia niedrobnokomórkowego raka płuc (skr. NDRP) i drobnokomórkowego raka płuc (skr. DRP).

Reklama Reklama

Jak podano w podsumowaniu badania, opublikowanego na łamach międzynarodowego czasopisma naukowego „The Thorax Journal”, u osób regularnie sięgających po wysoko przetworzone produkty zaobserwowano o 41 proc. wyższe ryzyko wystąpienia nowotworów płuc w porównaniu do tych uczestników analizy, których dieta uwzględniała bardzo małe ilości takiej żywności. Dane gromadzono przez 12 lat na podstawie wyników badań ponad 100 tys. pacjentów, w średnim wieku 62 lat, którzy wypełniali kwestionariusz częstości spożycia produktów (oryg. Food Frequency Questionnaire) w ramach narodowego badania stanu zdrowia i odżywiania (oryg. National Health and Nutrition Examination Survey). Uzyskane informacje były następnie porównywane z dokumentacją medyczną dotyczącą diagnozy raka płuc. Wśród 1706 przypadków nowotworów płuc we wskazanej grupie, odnotowano korelację między wysokim spożyciem UPF a ryzykiem wystąpienia choroby. O ocenę wyników badania, analizę czynników warunkujących rozwój nowotworów płuc, a także wskazanie tych składników UPF, które destrukcyjnie wpływają na ludzkie zdrowie, poprosiliśmy prof. Sylwię Małgorzewicz, kierownika Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz prof. dr. hab. Witolda Rzymana, kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.



Wysoko przetworzona żywność zwiększa ryzyko nowotworzenia

Dieta obfitująca w wysoko przetworzoną żywność łączy się z istotnymi niedoborami składników odżywczych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. – O wysoko przetworzonej żywności mówi się już od dawna w kontekście zdrowia globalnego, ponieważ wiele badań wykazuje jej negatywny wpływ na metabolizm człowieka – zauważa prof. Sylwia Małgorzewicz. – Do podstawowych składników zawartych w UPF należą cukier i sól, które są łatwo przyswajalne i w konsekwencji spożywane w nadmiarze. Osoby spożywające duże ilości żywności wysoko przetworzonej zwykle sięgają zbyt rzadko po produkty naturalne. Przyjmują zatem za mało błonnika, witamin, mikroelementów czy antyoksydantów. Do niedawna taki sposób odżywiania określano mianem „śmieciowej diety”, natomiast obecnie, zwłaszcza w literaturze naukowej, używa się terminu żywność wysoko przetworzona – wyjaśnia prof. Małgorzewicz.

Poza składnikami występującymi w wysoko przetworzonej żywności, jej destrukcyjny wpływ na ludzkie zdrowie wynika też z procesów jej przygotowania i przechowywania. – Procesy, które zachodzą w trakcie przygotowywania i przechowywania takiej żywności oraz substancje odpowiadające za utrwalenie smaku, koloru i trwałości produktów, w większości przypadków negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, poprzez niekorzystny wpływ na mikrobiom jelitowy, a także zwiększając ryzyko alergii oraz ryzyko uszkodzenia narządów typu wątroba czy nerki. W trakcie procesu przechowywania czy też przygotowywania takiej żywności wytwarzają się substancje podobne do tych, które występują w dymie tytoniowym.