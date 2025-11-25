Zaprojektowano Inteligentny stanik, który wykryje raka piersi we wczesnym stadium

Śmiertelność z powodu nowotworów jest znacznie wyższa wśród kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wynika to przede wszystkim z barier technicznych, jakie napotykają w trakcie badania mammografem. Protokoły badań przesiewowych zakładają przy tym jednakowe możliwości fizyczne pacjentek i nie uwzględniają ich zróżnicowanych potrzeb.

„Smart Bra” projektu brytyjskich naukowców może zrewolucjonizować diagnostykę raka piersi

Naprzeciw tym wyzwaniom wyszedł zespół brytyjskich naukowców z Nottingham Trent University i Uniwersytetu w Glasgow. Rozwijają oni właśnie innowacyjną „inteligentną” tkaninę, którą będzie można włożyć do stanika i monitorować za jej pomocą rozwój guzów w piersiach, jeszcze zanim lekarz stwierdzi, że sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna.

Naukowcy nazwali swój wynalazek „Smart Bra”, czyli dosłownie „inteligentnym biustonoszem”. Wierzą, że dzięki niemu diagnostyka nowotworów piersi może być bardziej dostępna dla szerszej grupy pacjentek, zaś nowotwory wykrywane na najwcześniejszym etapie, kiedy leczenie ma szansę odnieść pełen sukces.

Prace zespołu finansuje Cancer Research UK, największa na świecie niezależna organizacja zajmująca się badaniami nowotworów. Na czele projektu badawczego stoją prof. Yang Wei z Nottingham School of Art & Design i prof. Deborah Cairns, dyrektorka Szkockiego Obserwatorium Niepełnosprawności Intelektualnych.