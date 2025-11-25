Reklama
Rozwiń
Reklama

Zaprojektowano Inteligentny stanik, który wykryje raka piersi we wczesnym stadium

Brytyjscy naukowcy opracowali rozwiązanie, które może zrewolucjonizować diagnostykę raka piersi. Zaprojektowali inteligentny stanik, który jest w stanie wykryć nowotwór w bardzo wczesnym stadium, w domu pacjentki. Z wynalazku mają skorzystać przede wszystkim kobiety z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Publikacja: 25.11.2025 20:28

Technologia, którą opracowali brytyjscy naukowcy, opiera się na wykorzystaniu prądu elektrycznego, k

Technologia, którą opracowali brytyjscy naukowcy, opiera się na wykorzystaniu prądu elektrycznego, który jest w stanę przeskanować tkanki piersi i wykryć w ich strukturze subtelne nieprawidłowości

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Śmiertelność z powodu nowotworów jest znacznie wyższa wśród kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wynika to przede wszystkim z barier technicznych, jakie napotykają w trakcie badania mammografem. Protokoły badań przesiewowych zakładają przy tym jednakowe możliwości fizyczne pacjentek i nie uwzględniają ich zróżnicowanych potrzeb.

„Smart Bra” projektu brytyjskich naukowców może zrewolucjonizować diagnostykę raka piersi

Naprzeciw tym wyzwaniom wyszedł zespół brytyjskich naukowców z Nottingham Trent University i Uniwersytetu w Glasgow. Rozwijają oni właśnie innowacyjną „inteligentną” tkaninę, którą będzie można włożyć do stanika i monitorować za jej pomocą rozwój guzów w piersiach, jeszcze zanim lekarz stwierdzi, że sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna.

Naukowcy nazwali swój wynalazek „Smart Bra”, czyli dosłownie „inteligentnym biustonoszem”. Wierzą, że dzięki niemu diagnostyka nowotworów piersi może być bardziej dostępna dla szerszej grupy pacjentek, zaś nowotwory wykrywane na najwcześniejszym etapie, kiedy leczenie ma szansę odnieść pełen sukces.

Czytaj więcej

Adrianna Sobol, psychoterapeutka, psychoonkolog
Zdrowie
Psychoonkolog Adrianna Sobol: Przestańmy straszyć rakiem

Prace zespołu finansuje Cancer Research UK, największa na świecie niezależna organizacja zajmująca się badaniami nowotworów. Na czele projektu badawczego stoją prof. Yang Wei z Nottingham School of Art & Design i prof. Deborah Cairns, dyrektorka Szkockiego Obserwatorium Niepełnosprawności Intelektualnych.

Reklama
Reklama

Jak działa „inteligentny stanik”?

Technologia, którą opracowali brytyjscy naukowcy, opiera się na wykorzystaniu prądu elektrycznego, który jest w stanie przeskanować tkanki piersi i wykryć w ich strukturze subtelne nieprawidłowości. Guzy mają zwykle większą gęstość i kumulują mniej wody niż zdrowe tkanki i to właśnie na tych cechach skupia się urządzenie.

W taki sposób „inteligentny stanik” jest w stanie wykryć narośl o wielkości nawet pięciu milimetrów. Umożliwia to szybkie podjęcie decyzji o wykonaniu innych badań, na przykład przy pomocy rezonansu magnetycznego. Dane, które zbiera „Smart Bra”, będą widoczne w specjalnej aplikacji na smartfona, co znacznie ułatwia korzystanie z całego urządzenia – zarówno opiekunowi czy lekarzowi, jak i samej pacjentce.

Czytaj więcej

Test Galleri może być skuteczny w identyfikacji ponad 50 nowotworów
Nauka
Nowe badanie nadzieją na przełom w walce z rakiem. Test wykrywa ponad 50 nowotworów

„Jedne typy raka rosną szybciej, inne wolniej, co sprawia, że ich wykrycie na wczesnym etapie jest kluczowe dla wyniku leczenia. Ta technologia ma potencjał ratowania życia kobiet dzięki wczesnemu wykryciu guzów jako dodatkowe badanie, równolegle z tymi standardowymi” – mówi prof. Yang Wei.

„Ponieważ dwa badania rezonansem magnetycznym mogą dzielić miesiące, pacjentki mogą być spokojne, że pojawienie się każdej nowej zmiany spotka się z odpowiednią reakcją. Mamy nadzieję, że ta technologia zredukuje w przyszłości potrzebę przeprowadzania wielu innych badań, na przykład przy pomocy rezonansu magnetycznego, ultrasonografii czy mammografii i zwiększy efektywność usług zdrowotnych” – dodaje prof. Yang.

Autorzy wynalazku dodają, że w celu zapewnienia jak największej funkcjonalności i skuteczności „inteligentnego biustonosza”, jego ulepszanie będzie przebiegało z udziałem kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ich opiekunami, a także specjalistami z branży medycznej.

Reklama
Reklama

Źródło:
www.ntu.ac.uk

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Badania Kliniczne

Izabela Popko

Śmiertelność z powodu nowotworów jest znacznie wyższa wśród kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wynika to przede wszystkim z barier technicznych, jakie napotykają w trakcie badania mammografem. Protokoły badań przesiewowych zakładają przy tym jednakowe możliwości fizyczne pacjentek i nie uwzględniają ich zróżnicowanych potrzeb.

„Smart Bra” projektu brytyjskich naukowców może zrewolucjonizować diagnostykę raka piersi

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Tatiana Schlossberg: Uważałam siebie za najzdrowszą osobę na świecie
Zdrowie
Tatiana Schlossberg, wnuczka prezydenta Johna F. Kennedy’ego, cierpi na nieuleczalną chorobę
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Szczepionka przeciw HPV może zapobiegać poważnym powikłaniom związanym z ciążą.
Zdrowie
Szczepionka na HPV a komplikacje ciążowe. Opublikowano wyniki badania
Eksperci podkreślają, że aplikacje fitnessowe te powinny na pierwszym miejscu stawiać dobrostan i we
Zdrowie
Aplikacje fitness przynoszą więcej szkody niż pożytku? Naukowcy ostrzegają
Eksperci są zgodni co do tego, że zdrowy, regenerujący sen jest kluczowy dla utrzymania układu serco
Zdrowie
Kiepska jakość snu podnosi ryzyko poważnej choroby u dojrzałych kobiet. Nowe wyniki badań
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną oraz tka
Zdrowie
To ćwiczenie lepiej niż inne chroni przed cukrzycą i otyłością. Nowe wyniki badań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama