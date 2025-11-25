Zaprojektowano Inteligentny stanik, który wykryje raka piersi we wczesnym stadium

Aktualizacja: 25.11.2025 23:35 Publikacja: 25.11.2025 20:28
Technologia, którą opracowali brytyjscy naukowcy, opiera się na wykorzystaniu prądu elektrycznego, który jest w stanę przeskanować tkanki piersi i wykryć w ich strukturze subtelne nieprawidłowości
Foto: Adobe Stock
Śmiertelność z powodu nowotworów jest znacznie wyższa wśród kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wynika to przede wszystkim z barier technicznych, jakie napotykają w trakcie badania mammografem. Protokoły badań przesiewowych zakładają przy tym jednakowe możliwości fizyczne pacjentek i nie uwzględniają ich zróżnicowanych potrzeb.
Naprzeciw tym wyzwaniom wyszedł zespół brytyjskich naukowców z Nottingham Trent University i Uniwersytetu w Glasgow. Rozwijają oni właśnie innowacyjną „inteligentną” tkaninę, którą będzie można włożyć do stanika i monitorować za jej pomocą rozwój guzów w piersiach, jeszcze zanim lekarz stwierdzi, że sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna.
Naukowcy nazwali swój wynalazek „Smart Bra”, czyli dosłownie „inteligentnym biustonoszem”. Wierzą, że dzięki niemu diagnostyka nowotworów piersi może być bardziej dostępna dla szerszej grupy pacjentek, zaś nowotwory wykrywane na najwcześniejszym etapie, kiedy leczenie ma szansę odnieść pełen sukces.
Czytaj więcej
Trwa „Różowy Październik” czyli miesiąc świadomości raka piersi, dlatego gościem najnowszego odci...
Prace zespołu finansuje Cancer Research UK, największa na świecie niezależna organizacja zajmująca się badaniami nowotworów. Na czele projektu badawczego stoją prof. Yang Wei z Nottingham School of Art & Design i prof. Deborah Cairns, dyrektorka Szkockiego Obserwatorium Niepełnosprawności Intelektualnych.
Technologia, którą opracowali brytyjscy naukowcy, opiera się na wykorzystaniu prądu elektrycznego, który jest w stanie przeskanować tkanki piersi i wykryć w ich strukturze subtelne nieprawidłowości. Guzy mają zwykle większą gęstość i kumulują mniej wody niż zdrowe tkanki i to właśnie na tych cechach skupia się urządzenie.
W taki sposób „inteligentny stanik” jest w stanie wykryć narośl o wielkości nawet pięciu milimetrów. Umożliwia to szybkie podjęcie decyzji o wykonaniu innych badań, na przykład przy pomocy rezonansu magnetycznego. Dane, które zbiera „Smart Bra”, będą widoczne w specjalnej aplikacji na smartfona, co znacznie ułatwia korzystanie z całego urządzenia – zarówno opiekunowi czy lekarzowi, jak i samej pacjentce.
Czytaj więcej
Nowy test krwi opracowany przez naukowców może stanowić przełom we wczesnym wykrywaniu nowotworów...
„Jedne typy raka rosną szybciej, inne wolniej, co sprawia, że ich wykrycie na wczesnym etapie jest kluczowe dla wyniku leczenia. Ta technologia ma potencjał ratowania życia kobiet dzięki wczesnemu wykryciu guzów jako dodatkowe badanie, równolegle z tymi standardowymi” – mówi prof. Yang Wei.
„Ponieważ dwa badania rezonansem magnetycznym mogą dzielić miesiące, pacjentki mogą być spokojne, że pojawienie się każdej nowej zmiany spotka się z odpowiednią reakcją. Mamy nadzieję, że ta technologia zredukuje w przyszłości potrzebę przeprowadzania wielu innych badań, na przykład przy pomocy rezonansu magnetycznego, ultrasonografii czy mammografii i zwiększy efektywność usług zdrowotnych” – dodaje prof. Yang.
Autorzy wynalazku dodają, że w celu zapewnienia jak największej funkcjonalności i skuteczności „inteligentnego biustonosza”, jego ulepszanie będzie przebiegało z udziałem kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ich opiekunami, a także specjalistami z branży medycznej.
