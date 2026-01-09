Z tego artykułu dowiesz się: Jak wyniki szwedzkiego badania łączą spożycie pełnotłustego sera i śmietany z ryzykiem demencji?

Jakie metody stosowano do zbierania danych o diecie uczestników badania Malmö Diet and Cancer?

Jak analizowano wpływ produktów mlecznych na ryzyko demencji w badaniu?

Jakie konkretne wyniki dotyczące spożycia sera i śmietany uzyskali badacze?

Analizę przeprowadzono w ramach projektu naukowego „Malmö Diet and Cancer” (MDC) realizowanego w Szwecji, którego celem jest zbadanie, jak dieta i styl życia wpływają na rozwój chorób takich jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe czy wspomniana demencja. Kwalifikacja uczestników projektu (ok. 30 tys. osób) prowadzona była w latach 1991-1996. Obserwacja ich stanu zdrowia pod kątem zachorowań na demencję czy inne choroby neurodegeneracyjne pierwotnie miała trwać do końca 2014 r., została jednak przedłużona do końca 2020 r. Uzyskane dane służą teraz naukowcom do analiz.

Wyniki jednego z takich badań zostały opublikowane w najnowszej edycji czasopisma „Neurology” w artykule „Spożycie produktów mlecznych o wysokiej i niskiej zawartości tłuszczu a długoterminowe ryzyko demencji. Dowody z 25-letniego prospektywnego badania kohortowego”, którego autorami są naukowcy ze Szwecji i Chin. Głównym celem było tu wychwycenie ewentualnej korelacji między spożyciem produktów mlecznych o wysokiej bądź niskiej zawartości tłuszczu, a ryzykiem wystąpienia demencji (ang. all-cause dementia).

W jaki sposób zbierane były dane na temat sposobu odżywiania się uczestników?

Informacje dotyczące sposobu odżywiania się uczestników „Malmö Diet and Cancer” gromadzono m.in. za pomocą siedmiodniowego dzienniczka żywnościowego (prowadzonego przez samych uczestników), kwestionariusza FFQ (kwestionariusz częstotliwości spożycia żywności) zawierającego 168 pozycji oraz wywiadu żywieniowego trwającego 45-60 minut.

W ramach projektu, w latach 1997-2001, uczestnikom zadano też pytanie: „Czy znacząco zmienili Państwo swoje nawyki żywieniowe od czasu, gdy po raz pierwszy wzięli udział w badaniu MDC?”. Celem była ocena ewentualnych zmian w diecie. Od początku projektu do zakończenia obserwacji (w części dotyczącej chorób neurodegeneracyjnych) u 3208 uczestników rozwinęła się demencja.