Z tego artykułu dowiesz się: Jak czas spędzany przed ekranem wpływa na rozwój mózgu najmłodszych dzieci?

Jakie są potencjalne długotrwałe konsekwencje wczesnej ekspozycji dzieci na działanie ekranów?

W jaki sposób wspólne czytanie z rodzicem może zmniejszyć negatywny wpływ na rozwój mózgu dzieci?

Z roku na rok spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami telefonów, tabletów i komputerów. Przed szkodliwością tej aktywności przestrzegają naukowcy, specjaliści medycyny i szkolnictwa. Obawy na ten temat wyraża także WHO. Najnowsze badania pokazują, że kontakt z ekranem jest szczególnie szkodliwy dla najmłodszych dzieci.

Czas przed ekranem a późniejszy rozwój mózgu dziecka

Najnowsze badanie na ten temat to efekt pracy zespołu badaczy z Instytutu Rozwoju Człowieka i Potencjału ASTAR oraz Uniwersytetu Narodowego Singapuru (NUS). Publikacja powstała we współpracy z Narodowym Szpitalem Uniwersyteckim w Singapurze, Szpitalem Kobiecym i Dziecięcym KK oraz Uniwersytetem McGill. Wyniki badania opublikowano 29 grudnia 2025 r. na portalu „ebioMedicine” (THE LANCET Discovery Science).

Według autorów badania, czas spędzany przez niemowlęta i najmłodsze dzieci przed ekranami wpływa na proces dojrzewania mózgu. Ekspozycja na ekran dzieci do 2. roku życia przyspiesza specjalizację kontroli wzrokowej i poznawczej ich mózgu. Proces ten wpływa jednak w późniejszym okresie na mniejszą elastyczność w trakcie zadań wymagających myślenia. Wolniejszy czas reakcji w tego typu zadaniach obserwowano u dzieci w wieku 8,5 lat. U trzynastolatków zaobserwowano z kolei powiązanie z wyższym poziomem lęku.