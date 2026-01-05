Reklama

Mózg dziecka „dojrzewa" przez to zbyt szybko. Pułapka, w którą wpada wielu rodziców

Jak czas spędzany przed ekranem wpływa na rozwój mózgu niemowląt i dzieci? Naukowcy z Singapuru wskazują na szczególne zagrożenie w przypadku jednej grupy wiekowej. Co pokazało najnowsze badanie w tym temacie?

Publikacja: 05.01.2026 14:39

U niemowląt spędzających więcej czasu przed ekranem zauważono przyspieszone dojrzewanie sieci mózgow

U niemowląt spędzających więcej czasu przed ekranem zauważono przyspieszone dojrzewanie sieci mózgowych odpowiadających za przetwarzanie obrazu i kontrolę poznawczą.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak czas spędzany przed ekranem wpływa na rozwój mózgu najmłodszych dzieci?
  • Jakie są potencjalne długotrwałe konsekwencje wczesnej ekspozycji dzieci na działanie ekranów?
  • W jaki sposób wspólne czytanie z rodzicem może zmniejszyć negatywny wpływ na rozwój mózgu dzieci?

Z roku na rok spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami telefonów, tabletów i komputerów. Przed szkodliwością tej aktywności przestrzegają naukowcy, specjaliści medycyny i szkolnictwa. Obawy na ten temat wyraża także WHO. Najnowsze badania pokazują, że kontakt z ekranem jest szczególnie szkodliwy dla najmłodszych dzieci.

Czas przed ekranem a późniejszy rozwój mózgu dziecka

Najnowsze badanie na ten temat to efekt pracy zespołu badaczy z Instytutu Rozwoju Człowieka i Potencjału ASTAR oraz Uniwersytetu Narodowego Singapuru (NUS). Publikacja powstała we współpracy z Narodowym Szpitalem Uniwersyteckim w Singapurze, Szpitalem Kobiecym i Dziecięcym KK oraz Uniwersytetem McGill. Wyniki badania opublikowano 29 grudnia 2025 r. na portalu „ebioMedicine” (THE LANCET Discovery Science).

Według autorów badania, czas spędzany przez niemowlęta i najmłodsze dzieci przed ekranami wpływa na proces dojrzewania mózgu. Ekspozycja na ekran dzieci do 2. roku życia przyspiesza specjalizację kontroli wzrokowej i poznawczej ich mózgu. Proces ten wpływa jednak w późniejszym okresie na mniejszą elastyczność w trakcie zadań wymagających myślenia. Wolniejszy czas reakcji w tego typu zadaniach obserwowano u dzieci w wieku 8,5 lat. U trzynastolatków zaobserwowano z kolei powiązanie z wyższym poziomem lęku.

Czytaj więcej

Co zbadali naukowcy z Singapuru?

Najnowsza publikacja to pierwsza tego typu analiza na ten temat, wyróżniająca się m.in. ponad dziesięcioletnim okresem obserwacji dzieci. Badaczom zależało na tym, aby zbadać długotrwałe konsekwencje czasu spędzanego przez najmłodszych przed ekranem.

Analiza obejmowała grupę 168 dzieci z trwającego badania kohortowego GUSTO („Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes”). Rodziców poproszono o oszacowanie ilości czasu, który dziecko w wieku do 2 lat spędza przed ekranem. Czas szacowano oddzielnie dla typowego dnia roboczego i dla weekendu. Kolejne etapy badania obejmowały wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu dzieci. Rezonans wykonywano, gdy uczestnicy badania osiągali wiek 4,5 lat, 6 lat oraz 7,5 lat.

Zmiany rozwojowe mózgu dziecka. Co pokazało badanie?

Wyniki nowego badania potwierdzają, że okres niemowlęctwa jest szczególnie ważny dla rozwoju mózgu. U niemowląt spędzających więcej czasu przed ekranem zauważono przyspieszone dojrzewanie sieci mózgowych odpowiadających za przetwarzanie obrazu i kontrolę poznawczą. Zdaniem badaczy na zmianę może wpływać silna stymulacja sensoryczna dostarczana przez kontakt z ekranem.

„Przyspieszone dojrzewanie ma miejsce, gdy pewne sieci mózgowe rozwijają się zbyt szybko, często w odpowiedzi na przeciwności losu lub inne bodźce” – podkreśla główny autor badania dr Pei Huang.

Warto podkreślić, że zaobserwowane zmiany zachodziły tylko w przypadku dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia (a nie trzeciego, czwartego i u dzieci starszych).

W późniejszym czasie w tej grupie dzieci zaobserwowano:

  • wolniejsze podejmowanie decyzji w wieku 8,5 lat,
  • silniejsze objawy lękowe w wieku 13 lat.

Czy ryzyko zmian w mózgu da się zmniejszyć?

Zespół badaczy z Singapuru, odpowiedzialny za najnowsze badanie, pracował też nad wcześniejszą, równie ciekawą publikacją. Tematem badania – opublikowanego w 2024 r. w czasopiśmie „Psychological Medicine” – był wpływ wspólnego czytania rodzica i dziecka na rozwój mózgu dziecka.

Jak zauważono, negatywny wpływ wczesnej ekspozycji dziecka na ekran dało się ograniczyć. Negatywne zmiany w rozwoju mózgu (m.in. pod kątem umiejętności regulacji emocjonalnej) były znacząco osłabione, jeśli dzieci w wieku 3 lat spędzały czas z rodzicami na częstym, wspólnym czytaniu książek. Zdaniem badaczy ta prosta czynność zapewnia maluchom naturalne „interaktywne doświadczenie”. Towarzyszy jej także wzajemne zaangażowanie i wzmocnienie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Jak podkreślają autorzy badania, wspólne czytanie z rodzicem „ma realne znaczenie” w kontekście rozwoju mózgu dziecka.

Źródła:

neurosciencenews.com

thelancet.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Technologie Dziecko
e-Wydanie
