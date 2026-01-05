Aktualizacja: 06.01.2026 00:32 Publikacja: 05.01.2026 14:39
U niemowląt spędzających więcej czasu przed ekranem zauważono przyspieszone dojrzewanie sieci mózgowych odpowiadających za przetwarzanie obrazu i kontrolę poznawczą.
Foto: Adobe Stock
Z roku na rok spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami telefonów, tabletów i komputerów. Przed szkodliwością tej aktywności przestrzegają naukowcy, specjaliści medycyny i szkolnictwa. Obawy na ten temat wyraża także WHO. Najnowsze badania pokazują, że kontakt z ekranem jest szczególnie szkodliwy dla najmłodszych dzieci.
Najnowsze badanie na ten temat to efekt pracy zespołu badaczy z Instytutu Rozwoju Człowieka i Potencjału ASTAR oraz Uniwersytetu Narodowego Singapuru (NUS). Publikacja powstała we współpracy z Narodowym Szpitalem Uniwersyteckim w Singapurze, Szpitalem Kobiecym i Dziecięcym KK oraz Uniwersytetem McGill. Wyniki badania opublikowano 29 grudnia 2025 r. na portalu „ebioMedicine” (THE LANCET Discovery Science).
Według autorów badania, czas spędzany przez niemowlęta i najmłodsze dzieci przed ekranami wpływa na proces dojrzewania mózgu. Ekspozycja na ekran dzieci do 2. roku życia przyspiesza specjalizację kontroli wzrokowej i poznawczej ich mózgu. Proces ten wpływa jednak w późniejszym okresie na mniejszą elastyczność w trakcie zadań wymagających myślenia. Wolniejszy czas reakcji w tego typu zadaniach obserwowano u dzieci w wieku 8,5 lat. U trzynastolatków zaobserwowano z kolei powiązanie z wyższym poziomem lęku.
Czytaj więcej
Z raportu Cyfrowe Mosty opracowanego przez Centralny Ośrodek Informatyki wynika, że w wielu polsk...
Najnowsza publikacja to pierwsza tego typu analiza na ten temat, wyróżniająca się m.in. ponad dziesięcioletnim okresem obserwacji dzieci. Badaczom zależało na tym, aby zbadać długotrwałe konsekwencje czasu spędzanego przez najmłodszych przed ekranem.
Analiza obejmowała grupę 168 dzieci z trwającego badania kohortowego GUSTO („Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes”). Rodziców poproszono o oszacowanie ilości czasu, który dziecko w wieku do 2 lat spędza przed ekranem. Czas szacowano oddzielnie dla typowego dnia roboczego i dla weekendu. Kolejne etapy badania obejmowały wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu dzieci. Rezonans wykonywano, gdy uczestnicy badania osiągali wiek 4,5 lat, 6 lat oraz 7,5 lat.
Wyniki nowego badania potwierdzają, że okres niemowlęctwa jest szczególnie ważny dla rozwoju mózgu. U niemowląt spędzających więcej czasu przed ekranem zauważono przyspieszone dojrzewanie sieci mózgowych odpowiadających za przetwarzanie obrazu i kontrolę poznawczą. Zdaniem badaczy na zmianę może wpływać silna stymulacja sensoryczna dostarczana przez kontakt z ekranem.
„Przyspieszone dojrzewanie ma miejsce, gdy pewne sieci mózgowe rozwijają się zbyt szybko, często w odpowiedzi na przeciwności losu lub inne bodźce” – podkreśla główny autor badania dr Pei Huang.
Warto podkreślić, że zaobserwowane zmiany zachodziły tylko w przypadku dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia (a nie trzeciego, czwartego i u dzieci starszych).
W późniejszym czasie w tej grupie dzieci zaobserwowano:
Zespół badaczy z Singapuru, odpowiedzialny za najnowsze badanie, pracował też nad wcześniejszą, równie ciekawą publikacją. Tematem badania – opublikowanego w 2024 r. w czasopiśmie „Psychological Medicine” – był wpływ wspólnego czytania rodzica i dziecka na rozwój mózgu dziecka.
Jak zauważono, negatywny wpływ wczesnej ekspozycji dziecka na ekran dało się ograniczyć. Negatywne zmiany w rozwoju mózgu (m.in. pod kątem umiejętności regulacji emocjonalnej) były znacząco osłabione, jeśli dzieci w wieku 3 lat spędzały czas z rodzicami na częstym, wspólnym czytaniu książek. Zdaniem badaczy ta prosta czynność zapewnia maluchom naturalne „interaktywne doświadczenie”. Towarzyszy jej także wzajemne zaangażowanie i wzmocnienie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Jak podkreślają autorzy badania, wspólne czytanie z rodzicem „ma realne znaczenie” w kontekście rozwoju mózgu dziecka.
Źródła:
neurosciencenews.com
thelancet.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najnowsze badania potwierdzają, że nawet ekspozycja na niskie stężenia pyłu PM2.5 może przyczyniać się do rozwoj...
Ustalono, że ograniczenie aktywności określonego genu może poprawiać koncentrację przez redukcję rozpraszaczy. N...
Nowe badanie dowodzi, że korzystanie z solarium znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka. Łóżka opalające...
Zbadano potencjalny związek pomiędzy konkretnymi objawami depresyjnymi w wieku średnim, a ryzykiem rozwoju demen...
Nowe odkrycie naukowców może zmienić sposób leczenia cukrzycy. Badania potwierdziły, że cząsteczka wytwarzana pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas