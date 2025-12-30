Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wiele dzieci dostaje swój pierwszy telefon. Ze wspomnianego już raportu Cyfrowe Mosty wynika, że rodzice najczęściej decydują się na jego zakup, ponieważ zależy im na bezpieczeństwie dziecka i kontakcie z nim. 53 proc. chce mieć możliwość szybkiego porozumienia się z dzieckiem, 42 proc. wskazuje na własne poczucie bezpieczeństwa, a 41 proc. – na poczucie bezpieczeństwa dziecka. Dla 39 proc. rodziców telefon staje się też naturalną konsekwencją większej samodzielności – powrotów ze szkoły, a także zajęć bez opieki dorosłych. W ich przekonaniu i odczuciu smartfon to przede wszystkim narzędzie służące do kontaktu, ale młodzi ludzie postrzegają go inaczej – służy im „do wszystkiego” i zyskuje status przedmiotu, z którym właściwie się nie rozstają. Właśnie w tym kontekście budowanie zdrowych nawyków szczególnie zyskuje na znaczeniu.

Jak Polacy kontrolują używanie internetu przez dzieci?

Wielu rodziców wciąż jednak myśli o telefonie dziecka w jednoznacznych kategoriach – stawiają na kontrolę lub zaufanie. Z danych wynika zaś, że dzieci oczekują obecności i przewodnictwa dorosłych w cyfrowym świecie. Badanie zrealizowane na zlecenie Centralnego Ośrodka Informatyki pokazało, że 71 proc. dzieci w wieku 10–16 lat wskazuje rodzica jako swojego przewodnika po świecie internetu, podczas gdy 45 proc. dorosłych nie czuje się kompetentnymi w tej roli.

Jednym z największych problemów okazuje się też brak jasnych zasad regulujących korzystanie z technologii. Raport Cyfrowe Mosty pokazuje, że w 40 proc. rodzin nie funkcjonują żadne reguły dotyczące korzystania z internetu. To oznacza, że dzieci często uczą się obsługi technologii metodą prób i błędów – w środowisku, które nie zawsze jest dla nich bezpieczne.

Jednocześnie tam, gdzie zasady istnieją, rodzice najczęściej sięgają po rozwiązania oparte na rozmowie i umowie. 42 proc. rodziców nastolatków deklaruje, że ustala godziny i czas korzystania z internetu, 41 proc. regularnie rozmawia z dzieckiem o jego doświadczeniach online, 38 proc. wprowadza zasadę braku telefonów podczas posiłków, 35 proc. monitoruje aktywność swojego dziecka w sieci, a 28 proc. stosuje programy do kontroli rodzicielskiej.