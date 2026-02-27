W ofercie firmy Asepha znajduje się m.in. automatyzacja połączeń telefonicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
– Farmaceuci wręcz toną w obowiązkach, które nie mają wiele wspólnego z ich prawdziwym zawodem: wpisywanie danych do systemów, wyjaśnianie zawiłości niektórych recept, niekończące się rozmowy telefoniczne. Wieloetapowy proces akceptacji recept i przekazywania ich między lekarzami a farmaceutami sprawia, że na niektóre leki pacjenci muszą czekać nawet do 40 dni. Ja sama, pracując w tym zawodzie, nie miałam możliwości poświęcenia chorym wystarczająco dużo czasu. Zależało mi na znalezieniu rozwiązania, które odciąży nas od tej administracyjnej pracy, zwykle wykonywanej manualnie, i pozwoli skupić się na tym, co powinno być priorytetem dla nas i naszych pacjentów – wyjaśnia 26-letnia Eunice Wu w rozmowie z „Forbes”.
Założony cel zrealizowała bez zarzutu, choć wysiłek związany z uruchomieniem i prowadzeniem dochodowego przedsiębiorstwa okazał się zaskakujący. – Zawsze bardzo ciężko pracowałam. Nie wyobrażałam sobie jednak, jak wiele nowych granic trzeba przekroczyć rozpoczynając działalność w świecie biznesu – podkreśla. Warto było jednak podjąć te starania. Założona w 2023 r. firma Asepha przynosi imponujące dochody, a farmaceuci, którzy zdecydowali się na skorzystanie z jej usług, zyskują czas, tak potrzebny do wykonywania oryginalnie przypisanych im obowiązków. Na jakie innowacyjne rozwiązania w swojej bieżącej pracy mogą liczyć, korzystając z jej oferty?
– Im dłużej tkwisz w niewłaściwym pociągu, tym droższa jest droga powrotna – to jedna z wielu sentencji, jaką można znaleźć na stronie internetowej Eunice Wu. Poza ciekawymi spostrzeżeniami na temat życia zawodowego, młoda przedsiębiorczyni dzieli się też z obserwatorami swoimi przemyśleniami dotyczącymi relacji międzyludzkich czy procesu podejmowania decyzji w sytuacjach, gdy trudno wyjść poza schemat, w jakim dana osoba funkcjonuje latami. – Ludziom nie potrzeba więcej czasu, a mniej wymówek. Wielu z nas powtarza ten sam tydzień tysiące razy i nigdy nie rozwija w pełni swojego potencjału – zauważa 26-latka.
Jej doświadczenie zawodowe stanowi niezbity dowód na to, że potrzeba powielania rozwiązań, które jej nie służą, nie leży w jej naturze. Absolwentka farmaceutyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (oryg. University of British Columbia), w swojej codziennej pracy wykonywała szereg obowiązków, które uniemożliwiały lub w znacznym stopniu utrudniały jej bezpośredni kontakt z pacjentami czy tworzenie nowych receptur leków. Wprowadzanie danych do systemu czy sięganie do materiałów referencyjnych w celu oceny ich poprawności niemal do reszty wypełniały jej czas pracy. – Do takich zadań nie potrzeba specjalistycznego wykształcenia, a stanowiły one prawdopodobnie około 90 proc. moich obowiązków. Kontakt z pacjentami był przez to utrudniony, a nawet niemożliwy. Rozmowa z nimi, udzielanie porad czy dobór właściwego leku schodziły przez to na dalszy plan – wspomina w rozmowie z „Forbes”.
Mając na uwadze rzeczone ograniczenia, kreatywna farmaceutka, we współpracy z młodszym o rok Canem Uncu poznanym podczas jednego z organizowanych w Kanadzie programów dla początkujących przedsiębiorców, uruchomiła firmę Asepha. Wspólnie opracowali oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji i wspomagające farmaceutów w ich bieżących, często powtarzalnych i czasochłonnych, zadaniach: przetwarzaniu ręcznie pisanych recept czy weryfikacji wskazanych w nich kodów medycznych. – Model optycznego rozpoznawania znaków (oryg. Optical Character Recognition, skr. OCR) firmy Asepha pomaga przedsiębiorstwom zautomatyzować przyjmowanie i sortowanie dokumentów, recept lub formularzy, a następnie sygnalizować brakujące informacje. Od przetwarzania odręcznych notatek, poprzez analizę kodów SIG (standardowych, skrótowych oznaczeń stosowanych w farmacji dla określenia jak, ile, kiedy i z jaką częstotliwością pacjent powinien przyjmować dany lek (przyp. red.), po weryfikację dawkowania, nasze narzędzie do analizowania recept gwarantuje, że żadne dane nie zostaną pominięte – można przeczytać na stronie internetowej marki.
W ofercie Asepha znajduje się też automatyzacja połączeń telefonicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dzięki której często powtarzające się pytania pacjentów czy interesantów zadawane tą drogą mogą zostać obsłużone bez potrzeby angażowania danego pracownika. – Asystent telefoniczny przekaże standardowe informacje w kontakcie z klientami czy lekarzami, dzięki czemu farmaceuci będą mogli skupić się na wspieraniu pacjentów podczas wizyt w aptece oraz opracowywaniu nowych receptur leków – brzmi dalsza część cytowanego komunikatu.
Do dyspozycji klientów marki pozostaje też personalny asystent wspierający prace administracyjne prowadzone w aptekach, dostarczając danych na temat zapasów magazynowych, braków, przychodów, a nawet wskazując kandydatów do uprzednio zdefiniowanych kategorii badań lub szczepień. Odnośne raporty generowane są w kilka sekund i podane w przejrzysty sposób w formie tabel, wykresów lub czytelnych zestawień. Założyciele firmy zadbali też o to, by wśród oferowanych usług znalazły się te, ułatwiające farmaceutom skuteczne przeprowadzanie rozliczeń z ubezpieczycielami w systemie DIR (oryg. Direct and Indirect Remuneration, czyli Bezpośrednie i Pośrednie Wynagrodzenie/Kompensacja). Jak wylicza „Forbes”, założony przed trzema laty start-up pozyskał już ponad 4 mln dol. kapitału od zewnętrznych inwestorów na dalszy rozwój działalności. – Zbudowaliśmy firmę bazując na własnym doświadczeniu. Każda z zaangażowanych osób pracowała w farmacji, co pozwoliło nam tak skonstruować software, by był idealnie dostosowany do naszych potrzeb. Wiedzieliśmy, z jakimi wyzwaniami najczęściej się mierzymy i to właśnie im chcieliśmy stawić czoła – tak o głównych założeniach świetnie prosperującego przedsiębiorstwa mówi jego założycielka.
Mimo niewątpliwych sukcesów już osiągniętych przez ambitną farmaceutkę i jej zespół, cele wyznaczone na kolejne lata są jasno sprecyzowane i zakrojone na szeroką skalę. – Zamierzam pomóc 30 milionom pacjentów w ciągu najbliższego roku – wylicza precyzyjnie, mając ku temu konkretny powód. – Łatwo wyliczyć, że statystycznie każdy farmaceuta ma kontakt z 30 tysiącami pacjentów rocznie. Mam poczucie, że zakładając firmę, zdołałam tysiąckrotnie zwiększyć moją wiedzę i potencjał. W zamian za to pragnę wykorzystać zdobyte umiejętności i tysiąckrotnie zwiększyć możliwości pacjentów na otrzymanie opieki, na jaką zasługują – wyjaśnia.
Przyzwyczajona do wytężonej pracy absolwentka prestiżowej uczelni, przyznaje, że starania podjęte w celu rozpoczęcia działalności biznesowej wymagają otwartości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza zakres kanonu akademickiego. – Oczywiście zyskane tą drogą informacje i stopnie naukowe są nie do przecenienia w zawodzie, który wykonujesz. Jednak poniekąd musisz oduczyć się zasad, jakie przez lata wpajano ci w szkole. Zwykle student ma jedną możliwość wykonania zadania i otrzymania zasłużonej oceny. Jako przedsiębiorca mam wewnętrzny sprzeciw wobec takiego standardu, ponieważ wierzę, że do danego zadania można przystąpić wielokrotnie, każdorazowo próbując polepszyć swój wynik i zaproponować innowacyjne rozwiązania – wyjaśnia.
Wierna tak zdefiniowanej zasadzie, 26-latka z pewnością zdobyła umiejętność odrzucania tych zasad i schematów, które uznaje za nieefektywne. Pozwoliło jej to w odpowiednim momencie wysiąść z niewłaściwego pociągu, bez straty czasu na poszukiwanie wymówek.
