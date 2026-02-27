Jej doświadczenie zawodowe stanowi niezbity dowód na to, że potrzeba powielania rozwiązań, które jej nie służą, nie leży w jej naturze. Absolwentka farmaceutyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (oryg. University of British Columbia), w swojej codziennej pracy wykonywała szereg obowiązków, które uniemożliwiały lub w znacznym stopniu utrudniały jej bezpośredni kontakt z pacjentami czy tworzenie nowych receptur leków. Wprowadzanie danych do systemu czy sięganie do materiałów referencyjnych w celu oceny ich poprawności niemal do reszty wypełniały jej czas pracy. – Do takich zadań nie potrzeba specjalistycznego wykształcenia, a stanowiły one prawdopodobnie około 90 proc. moich obowiązków. Kontakt z pacjentami był przez to utrudniony, a nawet niemożliwy. Rozmowa z nimi, udzielanie porad czy dobór właściwego leku schodziły przez to na dalszy plan – wspomina w rozmowie z „Forbes”.



Firma Asepha ma wspomagać farmaceutów w bieżących, czasochłonnych zadaniach

Mając na uwadze rzeczone ograniczenia, kreatywna farmaceutka, we współpracy z młodszym o rok Canem Uncu poznanym podczas jednego z organizowanych w Kanadzie programów dla początkujących przedsiębiorców, uruchomiła firmę Asepha. Wspólnie opracowali oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji i wspomagające farmaceutów w ich bieżących, często powtarzalnych i czasochłonnych, zadaniach: przetwarzaniu ręcznie pisanych recept czy weryfikacji wskazanych w nich kodów medycznych. – Model optycznego rozpoznawania znaków (oryg. Optical Character Recognition, skr. OCR) firmy Asepha pomaga przedsiębiorstwom zautomatyzować przyjmowanie i sortowanie dokumentów, recept lub formularzy, a następnie sygnalizować brakujące informacje. Od przetwarzania odręcznych notatek, poprzez analizę kodów SIG (standardowych, skrótowych oznaczeń stosowanych w farmacji dla określenia jak, ile, kiedy i z jaką częstotliwością pacjent powinien przyjmować dany lek (przyp. red.), po weryfikację dawkowania, nasze narzędzie do analizowania recept gwarantuje, że żadne dane nie zostaną pominięte – można przeczytać na stronie internetowej marki.

W ofercie Asepha znajduje się też automatyzacja połączeń telefonicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dzięki której często powtarzające się pytania pacjentów czy interesantów zadawane tą drogą mogą zostać obsłużone bez potrzeby angażowania danego pracownika. – Asystent telefoniczny przekaże standardowe informacje w kontakcie z klientami czy lekarzami, dzięki czemu farmaceuci będą mogli skupić się na wspieraniu pacjentów podczas wizyt w aptece oraz opracowywaniu nowych receptur leków – brzmi dalsza część cytowanego komunikatu.



Eunice Wu: Firma Asepha pozyskała 4 mln dol. kapitału w ciągu 3 lat

Do dyspozycji klientów marki pozostaje też personalny asystent wspierający prace administracyjne prowadzone w aptekach, dostarczając danych na temat zapasów magazynowych, braków, przychodów, a nawet wskazując kandydatów do uprzednio zdefiniowanych kategorii badań lub szczepień. Odnośne raporty generowane są w kilka sekund i podane w przejrzysty sposób w formie tabel, wykresów lub czytelnych zestawień. Założyciele firmy zadbali też o to, by wśród oferowanych usług znalazły się te, ułatwiające farmaceutom skuteczne przeprowadzanie rozliczeń z ubezpieczycielami w systemie DIR (oryg. Direct and Indirect Remuneration, czyli Bezpośrednie i Pośrednie Wynagrodzenie/Kompensacja). Jak wylicza „Forbes”, założony przed trzema laty start-up pozyskał już ponad 4 mln dol. kapitału od zewnętrznych inwestorów na dalszy rozwój działalności. – Zbudowaliśmy firmę bazując na własnym doświadczeniu. Każda z zaangażowanych osób pracowała w farmacji, co pozwoliło nam tak skonstruować software, by był idealnie dostosowany do naszych potrzeb. Wiedzieliśmy, z jakimi wyzwaniami najczęściej się mierzymy i to właśnie im chcieliśmy stawić czoła – tak o głównych założeniach świetnie prosperującego przedsiębiorstwa mówi jego założycielka.