Zdobywczyni Złotego Globu za rolę w serialu „Agentka o stu twarzach”, nominowana do niemal 50 nagród filmowych, Jennifer Garner ma w swoim dorobku osiągnięcia wykraczające poza hollywoodzkie standardy. Jako ambasadorka i członkini zarządu fundacji Save the Children, aktorka od blisko dwóch dekad angażuje się w jej działania, wspierając dzieci z ubogich rejonów w dostępie do edukacji, biorąc udział w akcjach udzielania pomocy w miejscach dotkniętych katastrofami naturalnymi czy występując w niezliczonych nagraniach mających na celu promowanie kampanii na rzecz zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i niezastąpionej roli wczesnej edukacji w rozwoju dzieci. – Biblioteki to jedne z najważniejszych miejsc odwiedzanych przez dzieci w wieku szkolnym. Jeśli ulegają zniszczeniu, uczniowie tracą dostęp do podstawowego źródła wiedzy – mówiła przed trzema laty podczas spotkania z dziećmi i nauczycielami szkoły w Perry County w Kentucky, która ucierpiała na skutek powodzi. Aktorka zaskoczyła mieszkańców, zaopatrując placówkę edukacyjną w setki nowych książek. – Czytanie ma moc – zapewniała podczas spotkania, przekazując nowym właścicielom wypełnione po brzegi torby z książkami.

Przy innej okazji odwiedziła jedną z kalifornijskich szkół, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego obdarować uczniów i nauczycieli nowymi butami sportowymi. – Każdy powinien czuć się komfortowo, codziennie pokonując drogę do szkoły – mówiła wówczas, w międzyczasie prowadząc krótkie zajęcia sportowe dla uczestników spotkania. Wśród licznych inicjatyw, w które angażuje się filmowa Jenny Perotti z komedii romantycznej „Duchy moich byłych”, są też zbiórki żywności, odzieży i niezbędnych artykułów higienicznych dla mieszkańców terenów dotkniętych takimi katastrofami, jak trzęsienia ziemi, powodzie czy pożary. – Poznałam przerażające historie dzieci, które doświadczyły skutków trzęsienia ziemi w Myanmar. Reprezentanci Save the Children pojawili się tam w ciągu kilku godzin od zdarzenia, współpracując z lokalnymi partnerami w celu dostawy jedzenia, czystej wody, schronienia i zapewnienia poszkodowanym opieki medycznej. Działamy natychmiast, niezależnie od miejsca i okoliczności danego zdarzenia – podkreślała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych organizacji w kwietniu minionego roku.

O niebagatelnej roli prawidłowego odżywiania w rozwoju dzieci, 53-latka przekonuje nie tylko za sprawą aktywności we wspomnianej organizacji, ale i dzięki działaniom firmy Once Upon a Farm, która w lutym bieżącego roku zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. Jennifer Garner dołączyła do zarządu firmy przed dziewięcioma laty, przyczyniając się do dalszego rozwoju prężnie działającego przedsiębiorstwa. Miała przy tym jasno określony cel, a jej zaangażowanie w obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nie kończy się na zamieszczeniu kilku postów w mediach społecznościowych marki.



Once Upon a Farm – skromne początki wielomilionowego przedsiębiorstwa

– Dźwięk tego dzwonka może oznaczać tylko jedno: debiut Once Upon a Farm na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To krok milowy w historii naszej firmy, który pozwoli nam kontynuować naszą działalność na większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystkie dotychczasowe działania doprowadziły nas do tego miejsca: od wysokich standardów jakości produktów, determinacji w słusznym celu, poprzez zamiłowanie do naszych przekąsek, które są zarówno smaczne, jak i zdrowe, aż po miłość do dzieci i ich rodziców. Mamy mnóstwo nowych pomysłów i już nie możemy doczekać się ich realizacji – taki wpis na temat przełomowego wydarzenia w 13-letniej historii firmy znalazł się w mediach społecznościowych Once Upon a Farm na początku lutego tego roku. W zamieszczonym nagraniu występuje nie tylko Jennifer Garner, ale i pozostali członkowie zarządu przedsiębiorstwa: założycielka Cassandra Curtis oraz jeden z pierwszych inwestorów, John Foraker, który przed dołączeniem do zespołu pełnił funkcję dyrektora generalnego Annie’s, firmy produkującej ekologiczną żywność dla dzieci.