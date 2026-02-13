Jennifer Garner: Chciałam aktywnie uczestniczyć w rozwiązaniu problemu, z którym sama borykałam się jako mama trojga dzieci
Zdobywczyni Złotego Globu za rolę w serialu „Agentka o stu twarzach”, nominowana do niemal 50 nagród filmowych, Jennifer Garner ma w swoim dorobku osiągnięcia wykraczające poza hollywoodzkie standardy. Jako ambasadorka i członkini zarządu fundacji Save the Children, aktorka od blisko dwóch dekad angażuje się w jej działania, wspierając dzieci z ubogich rejonów w dostępie do edukacji, biorąc udział w akcjach udzielania pomocy w miejscach dotkniętych katastrofami naturalnymi czy występując w niezliczonych nagraniach mających na celu promowanie kampanii na rzecz zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i niezastąpionej roli wczesnej edukacji w rozwoju dzieci. – Biblioteki to jedne z najważniejszych miejsc odwiedzanych przez dzieci w wieku szkolnym. Jeśli ulegają zniszczeniu, uczniowie tracą dostęp do podstawowego źródła wiedzy – mówiła przed trzema laty podczas spotkania z dziećmi i nauczycielami szkoły w Perry County w Kentucky, która ucierpiała na skutek powodzi. Aktorka zaskoczyła mieszkańców, zaopatrując placówkę edukacyjną w setki nowych książek. – Czytanie ma moc – zapewniała podczas spotkania, przekazując nowym właścicielom wypełnione po brzegi torby z książkami.
Przy innej okazji odwiedziła jedną z kalifornijskich szkół, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego obdarować uczniów i nauczycieli nowymi butami sportowymi. – Każdy powinien czuć się komfortowo, codziennie pokonując drogę do szkoły – mówiła wówczas, w międzyczasie prowadząc krótkie zajęcia sportowe dla uczestników spotkania. Wśród licznych inicjatyw, w które angażuje się filmowa Jenny Perotti z komedii romantycznej „Duchy moich byłych”, są też zbiórki żywności, odzieży i niezbędnych artykułów higienicznych dla mieszkańców terenów dotkniętych takimi katastrofami, jak trzęsienia ziemi, powodzie czy pożary. – Poznałam przerażające historie dzieci, które doświadczyły skutków trzęsienia ziemi w Myanmar. Reprezentanci Save the Children pojawili się tam w ciągu kilku godzin od zdarzenia, współpracując z lokalnymi partnerami w celu dostawy jedzenia, czystej wody, schronienia i zapewnienia poszkodowanym opieki medycznej. Działamy natychmiast, niezależnie od miejsca i okoliczności danego zdarzenia – podkreślała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych organizacji w kwietniu minionego roku.
O niebagatelnej roli prawidłowego odżywiania w rozwoju dzieci, 53-latka przekonuje nie tylko za sprawą aktywności we wspomnianej organizacji, ale i dzięki działaniom firmy Once Upon a Farm, która w lutym bieżącego roku zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. Jennifer Garner dołączyła do zarządu firmy przed dziewięcioma laty, przyczyniając się do dalszego rozwoju prężnie działającego przedsiębiorstwa. Miała przy tym jasno określony cel, a jej zaangażowanie w obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nie kończy się na zamieszczeniu kilku postów w mediach społecznościowych marki.
– Dźwięk tego dzwonka może oznaczać tylko jedno: debiut Once Upon a Farm na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To krok milowy w historii naszej firmy, który pozwoli nam kontynuować naszą działalność na większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystkie dotychczasowe działania doprowadziły nas do tego miejsca: od wysokich standardów jakości produktów, determinacji w słusznym celu, poprzez zamiłowanie do naszych przekąsek, które są zarówno smaczne, jak i zdrowe, aż po miłość do dzieci i ich rodziców. Mamy mnóstwo nowych pomysłów i już nie możemy doczekać się ich realizacji – taki wpis na temat przełomowego wydarzenia w 13-letniej historii firmy znalazł się w mediach społecznościowych Once Upon a Farm na początku lutego tego roku. W zamieszczonym nagraniu występuje nie tylko Jennifer Garner, ale i pozostali członkowie zarządu przedsiębiorstwa: założycielka Cassandra Curtis oraz jeden z pierwszych inwestorów, John Foraker, który przed dołączeniem do zespołu pełnił funkcję dyrektora generalnego Annie’s, firmy produkującej ekologiczną żywność dla dzieci.
Skromne początki Once Upon a Farm mają ścisły związek z pojawieniem się na świecie pierwszej z trzech córek Cassandry Curtis. – Zależało mi na wprowadzeniu do diety mojego dziecka najzdrowszych pokarmów. Jednak jako pracująca mama szybko zorientowałam się, że znalezienie czasu na zakupy, krojenie, przygotowywanie i tworzenie bogatych w składniki odżywcze i pysznych potraw stanowiło spore wyzwanie, a świeże, organiczne, gotowe produkty o oczekiwanym przeze mnie poziomie i jakości nie były dostępne. To właśnie ten dylemat zainspirował mnie do stworzenia firmy oferującej ekologiczną, niemodyfikowaną genetycznie żywność dla niemowląt, która smakuje dzieciom, a mamom daje pewność, że dostarczają swoim pociechom produkty najwyższej jakości – tak początki marki wspomina jej założycielka w rozmowie z serwisem Thrive Global.
Wraz z partnerem biznesowym Ari Razem opracowali strategię działania firmy, polegającą na dystrybuowaniu świeżych przekąsek bezpośrednio do domów klientów, a niespełna dwa lata po powstaniu przedsiębiorstwa dołączył do niego John Foraker. O sukcesie projektu świadczy przyznana założycielom już w pierwszych latach działalności nagroda Clean Label Project Purity Award, stanowiąca potwierdzenie pozytywnego przejścia niezależnych testów laboratoryjnych na obecność ponad 200 szkodliwych zanieczyszczeń w produktach marki. Popularność owocowo-warzywnych musów, koktajli, batonów owsianych czy mrożonych dań bez dodatku cukru, konserwantów, sztucznych aromatów i składników GMO, przekładała się na imponujące wyniki finansowe firmy, do której po kolejnych dwóch latach dołączyła Jennifer Garner. – Chciałam aktywnie uczestniczyć w rozwiązaniu problemu, z którym sama borykałam się jako mama trojga dzieci – argumentowała w tegorocznej rozmowie z „Forbes”. Siedzibę firmy przeniesiono z San Diego do Berkeley, a w 2018 r. produkty Once Upon a Farm można było nabyć w ponad 8,5 tys. placówek na terenie Stanów Zjednoczonych. Po kolejnym roku i odświeżeniu wizerunku marki asortyment zaczął pojawiać się również w Kanadzie, a ścisła współpraca z organizacją Save the Children w ramach inicjatywy „A Million Meals” pozwoliła na dalsze rozpropagowanie przekąsek sygnowanych logo marki. Jak można przeczytać na stronie internetowej Once Upon a Farm, zgodnie z tytułem akcji, ponad milion posiłków trafiło wówczas do dzieci z ubogich rodzin na terenie Stanów Zjednoczonych.
Przed czterema laty przedsiębiorstwo odnotowało imponujący wynik finansowy w wysokości, nomen omen, pierwszego miliona dolarów, regularnie poszerzając asortyment o kolejne produkty, jak choćby dania z makaronem i szpinakiem czy kolejne mieszanki smaków tak popularnych wśród klientów musów owocowo-warzywnych. W dostępnym na stronie internetowej firmy podsumowaniu minionego roku znajduje się też informacja na temat powiększającego się zespołu Once Upon a Farm, do którego w ciągu ostatnich 12 miesięcy dołączyło 55 osób. W ofercie firmy znajduje się obecnie ponad 100 produktów dystrybuowanych w tak znanych sieciach sprzedaży, jak choćby Target, Walmart, Kroger czy Sprouts. W początkowej fazie działalności produkty trafiały zaledwie do 350 lokalnych sklepów, podczas gdy obecnie można je nabyć w ponad 9,5 tys. obiektów. – Od samego początku postawiliśmy na działania zakrojone na szeroką skalę, wiedząc jednocześnie, że wiele rzeczy może pójść nie tak, a w przemyśle spożywczym nie dostaje się drugiej szansy. Dziś nasi partnerzy biznesowi nadal z nami współpracują, osiągając nieprawdopodobne wręcz sukcesy – wyjaśnia w rozmowie z „Forbes” John Foraker.
W przeciwieństwie do wielu przedsiębiorców łączących karierę w świecie filmowym z aktywnością biznesową, Jennifer Garner nie ogranicza swojej działalności do udziału w prestiżowych uroczystościach, których przebieg relacjonowany jest w mediach społecznościowych. Jak podaje „Forbes”, aktorka partycypuje w spotkaniach zarówno z potencjalnymi kontrahentami firmy, jak i lokalnymi dostawcami, dbając o to, by jakość produktów pozostawała bez zarzutu. Miała też niebagatelny udział w procesie odświeżania layoutu marki. We współpracy z jednym z największych inwestorów firmy, Cavu, starannie nadzorowała proces produkcji nowych, nasyconych kolorystycznie opakowań produktów, co bezpośrednio przełożyło się na zwiększone wyniki finansowe firmy.
Przesunięty niemal o rok debiut na giełdzie okazał się kolejnym spektakularnym sukcesem w działalności Once Upon a Farm. W wyniku sprzedaży ok. 11 mln akcji za cenę nieco wyższą niż początkowa – 18 dol. za sztukę – firma pozyskała blisko 200 mln dol., a jej wycena wynosi 724 mln dol. – Ten wynik umacnia nas w przekonaniu, że nasze wysiłki zmierzają we właściwym kierunku. Prawidłowe żywienie przyczynia się do kształtowania przyszłości naszych dzieci. Nasza oferta jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rodzin. Pragniemy być ich sojusznikami na wszystkich etapach rozwoju ich dzieci – deklaruje w rozmowie z „Forbes”. Dotychczasowe działania filmowej dr Eve Saks z dramatu „Witaj w klubie” potwierdzają, że w jej przypadku nie są to deklaracje bez pokrycia.
