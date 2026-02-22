Szczęście w rodzinie Caroline Kennedy nigdy nie trwało długo. Rok temu straciła córkę

Był 25 maja 2024 r. rano, kiedy Caroline Kennedy została babcią po raz drugi. Jej córka, która dwa lata wcześniej urodziła syna, wydała na świat dziewczynkę. Jednak tego samego dnia, w szpitalu, tuż po porodzie, lekarze wykryli u młodej matki niepokojąco wysoki poziom białych krwinek. Zdiagnozowali niezwykle rzadką formę białaczki, nieuleczalną. Tatiana Schlossberg zmarła siedem miesięcy później. Miała 35 lat.

Dzieciństwo Caroline Kennedy w Białym Domu, dorosłość w polityce

Caroline Bouvier Kennedy urodziła się 27 listopada 1957 r. w Nowym Jorku. Jest dzieckiem Jacqueline Kennedy Onassis i 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Miała trzy lata, kiedy wprowadzili się do Białego Domu. Razem z młodszym o trzy lata bratem, Johnem Juniorem, mogli się bawić we własnym przedszkolu, dostali też ukochanego kucyka Macaroni. Ich życie przedstawiane było jako idylla, ale matka straciła wcześnie dwoje dzieci: Arabellę, która urodziła się martwa w 1956 r. i Patricka, który zmarł w 1963 r. jako wcześniak, dwa dni po urodzeniu, z powodu niewydolności oddechowej – trzy miesiące przed zamachem na jego ojca.

22 listopada 1963 r., gdy John F. Kennedy został zastrzelony przez zamachowca w Dallas, Caroline miała niespełna sześć lat. Rok później przeprowadzili się z matką i bratem do Nowego Jorku, gdzie Jackie Kennedy starała się zapewnić dzieciom możliwie jak najbardziej „normalne” życie.

Dorastała w Wielkim Jabłku, ucząc się w prestiżowych szkołach, a następnie studiując historię na Radcliffe College. Po studiach podjęła pracę w Metropolitan Museum of Art, gdzie poznała swojego przyszłego męża, projektanta Edwina Schlossberga. Pobrali się w 1986 r.. „Nigdy nie zmieniłam nazwiska” – mówiła „The Times”. – „Ludzie nazywają mnie jak chcą” – komentuje to, że czasami przedstawiana jest i nazwiskiem panieńskim, i po mężu. Urodziła troje dzieci: Rose, Tatianę i Jacka. W 1988 r. ukończyła Columbia Law School, rok później zdała egzamin adwokacki stanu Nowy Jork.