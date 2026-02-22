Szczęście w rodzinie Caroline Kennedy nigdy nie trwało długo. Rok temu straciła córkę

Caroline Bouvier Kennedy, urodziła się 27 listopada 1957 roku w Nowym Jorku. Jest dzieckiem Jacqueline Kennedy Onassis i 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego.
Był 25 maja 2024 r. rano, kiedy Caroline Kennedy została babcią po raz drugi. Jej córka, która dwa lata wcześniej urodziła syna, wydała na świat dziewczynkę. Jednak tego samego dnia, w szpitalu, tuż po porodzie, lekarze wykryli u młodej matki niepokojąco wysoki poziom białych krwinek. Zdiagnozowali niezwykle rzadką formę białaczki, nieuleczalną. Tatiana Schlossberg zmarła siedem miesięcy później. Miała 35 lat.
Caroline Bouvier Kennedy urodziła się 27 listopada 1957 r. w Nowym Jorku. Jest dzieckiem Jacqueline Kennedy Onassis i 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Miała trzy lata, kiedy wprowadzili się do Białego Domu. Razem z młodszym o trzy lata bratem, Johnem Juniorem, mogli się bawić we własnym przedszkolu, dostali też ukochanego kucyka Macaroni. Ich życie przedstawiane było jako idylla, ale matka straciła wcześnie dwoje dzieci: Arabellę, która urodziła się martwa w 1956 r. i Patricka, który zmarł w 1963 r. jako wcześniak, dwa dni po urodzeniu, z powodu niewydolności oddechowej – trzy miesiące przed zamachem na jego ojca.
22 listopada 1963 r., gdy John F. Kennedy został zastrzelony przez zamachowca w Dallas, Caroline miała niespełna sześć lat. Rok później przeprowadzili się z matką i bratem do Nowego Jorku, gdzie Jackie Kennedy starała się zapewnić dzieciom możliwie jak najbardziej „normalne” życie.
Dorastała w Wielkim Jabłku, ucząc się w prestiżowych szkołach, a następnie studiując historię na Radcliffe College. Po studiach podjęła pracę w Metropolitan Museum of Art, gdzie poznała swojego przyszłego męża, projektanta Edwina Schlossberga. Pobrali się w 1986 r.. „Nigdy nie zmieniłam nazwiska” – mówiła „The Times”. – „Ludzie nazywają mnie jak chcą” – komentuje to, że czasami przedstawiana jest i nazwiskiem panieńskim, i po mężu. Urodziła troje dzieci: Rose, Tatianę i Jacka. W 1988 r. ukończyła Columbia Law School, rok później zdała egzamin adwokacki stanu Nowy Jork.
Od lat angażuje się w działalność publiczną, edukacyjną i obywatelską. W grudniu 2008 r. Caroline Kennedy zgłosiła chęć objęcia mandatu senatorskiego po Hillary Clinton, która została powołana na stanowisko sekretarza stanu. Jej decyzja wywołała krytykę, ponieważ od momentu rejestracji wyborczej w 1988 r. rzadko uczestniczyła w wyborach Partii Demokratycznej, a także nie przedstawiała jasno swoich poglądów politycznych. W odpowiedzi przekazała poprzez rzeczniczkę swoje stanowisko w wielu ważnych kwestiach: popierała małżeństwa jednopłciowe, prawo do aborcji, sprzeciwiała się karze śmierci, opowiadała się za przywróceniem federalnego zakazu broni szturmowej oraz uważała, że NAFTA wymaga ponownej oceny. W sprawach międzynarodowych podkreślono, że od początku była przeciwna wojnie w Iraku i że jej zdaniem Jerozolima powinna pozostać niepodzielną stolicą Izraela.
Kennedy odmówiła ujawnienia mediom swoich danych finansowych i informacji osobistych, deklarując, że zrobi to jedynie w przypadku oficjalnego wyboru. Wypełniła natomiast poufny, 28-stronicowy formularz dla kandydatów, zawierający szczegółowe informacje finansowe. Ostatecznie wycofała się z walki o fotel senatorski.
Wspierała Baracka Obamę w kampanii prezydenckiej w 2008 r., współprzewodniczyła jego komisji ds. wyboru wiceprezydenta i przemawiała na konwencji Demokratów. Rozpoczęła karierę w dyplomacji. W 2013 r. została mianowana ambasadorem USA w Japonii, jako pierwsza kobieta na tym stanowisku. Za swoją działalność otrzymała najwyższe japońskie odznaczenie dla cudzoziemców, Order Wschodzącego Słońca. W 2022 r. objęła ambasadę Stanów Zjednoczonych w Australii, gdzie spędziła dwa lata.
Jej kariera obejmuje również działalność literacką. Wydaje książki o prawach obywatelskich oraz redaguje bestsellerowe tomy poezji rodzinnej, między innymi wiersze autorstwa jej matki, Jacqueline Kennedy Onassis.
W życiu prywatnym Caroline Kennedy doświadczyła wielu strat. Mity na temat jej rodziny wskazują na klątwę dotykającą młodych członków klanu. Tak było z Johnem Kennedym Jr., który w 1999 r. zginął w wypadku samolotu, który pilotował. Wraz z nim zginęły żona i szwagierka. Historia tego związku ożyła na nowo za sprawą popularnego serialu „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”. Caroline Kennedy pojawia się jako postać drugoplanowa, grana przez Grace Gummer, córkę Meryl Streep. Obecność Caroline ma ukazać napięcia rodzinne, presję nazwiska Kennedych oraz skomplikowaną relację między Carolyn Bessette a bliskimi męża.
Serial pokazuje córkę byłego prezydenta jako osobę reprezentującą „oficjalną” stronę rodziny. Tę, która dba o wizerunek, tradycję i odpowiedzialność publiczną, świadomą ciężaru nazwiska Kennedych. Twórcy przedstawiają jej pierwsze spotkanie z Carolyn Bessette jako niezręczne i nacechowane dystansem. Serial sugeruje, że Caroline oczekiwała od brata większej dojrzałości i odpowiedzialności przy tej okazji, choć niekoniecznie miała coś przeciwko samej Carolyn.
Książka Elizabeth Beller z 2024 r., którą inspirowali się scenarzyści, podważa przekonanie, że między Kennedy a jej przyszłą szwagierką panowała „niechęć od pierwszego wejrzenia”. Jak pisze Beller, kobiety często chodziły razem na lunch, a jedna z przyjaciółek cytowanych w książce twierdzi, że Caroline cieszyła się szczęściem brata, widząc, jak wiele radości Bessette wnosiła w jego życie. Autorka zauważa, że choć osobowości obu kobiet były pod wieloma względami skrajnie odmienne, obie bardzo ceniły sobie prywatność.
Nikt z rodziny Kennedych nie był dopuszczony do konsultacji przy produkcji „Love story”, o co mają pretensje. Syn Caroline, Jack Schlossberg, publicznie skrytykował serial, zarzucając mu żerowanie na tragedii rodziny i tworzenie fikcyjnych scen dla sensacji. Grace Gummer, która wciela się w rolę jego matki, odniosła się do swojej roli w wywiadzie dla „L’Officiel”. – Najważniejsze dla mnie, kiedy przedstawiam prawdziwą osobę w fikcyjnym serialu, jest uchwycenie jej esencji – tłumaczyła. – Uczucia jakie przekazuje światu i ludziom wokół siebie.
Sama Caroline Kennedy pytana przez „The Times”, czy myślała kiedyś o napisaniu książki o swoim bracie, odpowiedziała że przynajmniej na razie nie ma takich planów. „Jego duch żyje w ludziach, których znał, i nawet w tych, których nie znał. I myślę, że to właśnie najlepszy rodzaj upamiętnienia” – tłumaczyła.
Choroba i śmierć Tatiany Schlossberg, córki Caroline, stały się kolejnym bolesnym rozdziałem w historii rodziny Kennedych. Jej pogrzeb odbył się 5 stycznia 2025 r. w kościele św. Ignacego Loyoli w Nowym Jorku. Na czele konduktu żałobnego szła matka. Miała przy sobie dwoje wnucząt: 3-letniego Edwina i 19-miesięczną Joséphine oraz zięcia, George’a Morana. Za nią podążali jej mąż i ojciec Tatiany, Edwin Schlossberg, ich syn Jack oraz druga córka, Rose. Dalej szli między innymi kuzyni Tatiany, jak Joe Kennedy III oraz Mary Kerry Kennedy, córka obecnego ministra zdrowia USA, Roberta F. Kennedy’ego Jr. Ten ostatni, skonfliktowany z rodziną, nie pojawił się na ceremonii. Przyszedł za to były prezydent Joe Biden wraz ze swoją żoną Jill.
W dniu ceremonii fundacja Biblioteki JFK udostępniła zdjęcie Tatiany Schlossberg, prawdopodobnie jedno z ostatnich. Widać na nim Tatianę z mężem i dziećmi. Podpis pod fotografią brzmiał: „Gdy wspominamy Tatianę i celebrujemy jej życie, nasze myśli kierujemy ku jej rodzinie i wszystkim, którzy ją kochali”.
„Przez całe życie starałam się ją chronić. Teraz dodałam do jej życia, do życia naszej rodziny, kolejną tragedię, i nic nie mogę na to poradzić” – pisała Tatiana Schlossberg o swojej matce, ogłaszając publicznie ostatnie stadium swojej choroby. Zmarła kilka tygodni później.
