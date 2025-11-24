Tatiana Schlossberg, wnuczka prezydenta Johna F. Kennedy’ego, cierpi na nieuleczalną chorobę

Aktualizacja: 24.11.2025 10:59 Publikacja: 24.11.2025 09:42
Tatiana Schlossberg: Uważałam siebie za najzdrowszą osobę na świecie
Foto: PAP/EPA
„Walka z moją krwią” to tytuł poruszającego, niezwykle osobistego eseju, który 22 listopada ukazał się na łamach „The New Yorker”. Opatrzony fotografią 35-letniej kobiety o krótko przystrzyżonych włosach i przygaszonym spojrzeniu widocznym z profilu, zawiera wyznanie młodej mamy, która w dniu narodzin córki, 25 maja minionego roku, poznała dramatyczną prawdę na temat swojego stanu zdrowia. – Gdy zdiagnozowano u mnie białaczkę, pomyślałam, że to niemożliwe, aby przytrafiło się to mnie, mojej rodzinie – brzmią pierwsze słowa artykułu. W kolejnych Tatiana Schlossberg, córka dyplomatki Caroline Kennedy i artysty Edwina Schlossberga, opisuje przebieg choroby i poszczególne etapy leczenia. Przytacza słowa zasłyszane od lekarza, a także otwarcie pisze o tym, w jaki sposób na diagnozę reagują jej najbliżsi.
– Nie mogłam i nie chciałam uwierzyć, że mowa o mnie. Przepłynęłam milę w basenie dzień wcześniej, będąc w dziewiątym miesiącu ciąży. Czułam się zdrowa. Uważałam siebie za najzdrowszą osobę na świecie – tak na zasłyszaną diagnozę reagowała Tatiana Schlossberg, gdy po tym, jak po raz drugi została mamą, lekarzy zaniepokoiły jej wyniki krwi. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań okazało się, że 34-letnia wówczas mama noworodka i urodzonego w 2022 r. syna, Edwina, cierpi na ostrą białaczkę szpikową z rzadką mutacją znaną jako inwersja 3. Jak podaje CNN, ta odmiana choroby obserwowana jest zaledwie u 2 proc. pacjentów, u których zdiagnozowano białaczkę. – Miałam syna, którego kochałam najbardziej na świecie. Miałam nowo narodzoną córeczkę, która potrzebowała mojej opieki. Słuchając tego, co mówią lekarze, nie pojmowałam, że może chodzić o mnie, o moje życie – pisze w dalszej części eseju.
Stan zdrowia dziennikarki, przez ponad dekadę publikującej artykuły poświęcone tematyce ochrony środowiska i zmian klimatycznych na łamach „The New York Times”, „The Washington Post”, „The Atlantic” czy „Vanity Fair”, wymagał natychmiastowych działań. Z rzetelnością właściwą reprezentowanej profesji, Tatiana Schlossberg relacjonuje kolejne etapy podejmowanego przez medyków leczenia. – Standardowe działania nie były w moim przypadku możliwe – wyjaśnia, wymieniając następnie placówki medyczne, do których była transportowana tuż po tym, jak zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Absolwentka dwóch prestiżowych uniwersytetów – Yale i Oxford – spędziła pięć tygodni w szpitalu Columbia-Presbyterian w Nowym Jorku, a następnie w innej nowojorskiej placówce – Memorial Sloan Kettering – przeszła zabieg przeszczepu szpiku kostnego.
Czytaj więcej
Znana włoska modelka nosi nakrycie głowy tylko wtedy, gdy wymaga tego konkretna stylizacja. Bianc...
Kolejnymi etapami leczenia były chemioterapia, której wnuczka 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego i Jacqueline Kennedy Onassis, była poddawana w warunkach domowych, oraz udział w badaniach klinicznych. Mimo podejmowanych działań rokowania lekarzy nie pozostawiają 35-latce i jej rodzinie nadziei na poprawę jej stanu zdrowia. – W trakcie ostatniego badania klinicznego, w którym brałam udział, lekarz powiedział mi, że jest w stanie przytrzymać mnie przy życiu może przez rok – wyjaśnia autorka poruszającego eseju. – Pierwszą myślą po usłyszeniu tych słów było to, że moje dzieci, których twarze mam nieustannie przed oczami, nie będą mnie pamiętać – brzmi dalsza część wyznania osoby, pochodzącej z rodziny o historii obfitującej w nieszczęśliwe zdarzenia: morderstwo Johna F. Kennedy’ego, tragiczna śmierć jego syna Johna F. Kennedy’ego Jr., który w wieku 38 lat zginął w katastrofie lotniczej, a także wykryta w 1994 r. choroba nowotworowa Jacqueline Kennedy Onassis, która niespełna pół roku później doprowadziła do śmierci ukochanej babci Tatiany Schlossberg. – Przez całe moje życie starałam się być dobra. Chciałam być dobrą studentką, dobrą siostrą i córką, aby chronić moją mamę i nigdy nie dopuścić do tego, by była zawiedziona czy smutna. Teraz dodaję kolejną tragedię do jej życia, do życia całej mojej rodziny. I nie mogę zrobić nic, by temu zapobiec – można przeczytać w publikacji na łamach „The New Yorker”.
Podczas heroicznej walki z chorobą autorka książki „Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have” docenia obecność i pomoc najbliższych na każdym etapie podejmowanego leczenia. Rodzice, mąż – George Moran – oraz dwoje rodzeństwa – starsza o dwa lata siostra Rose i młodszy o trzy lata brat Jack – nieustannie wspierają ją w opiece nad dziećmi oraz zmaganiach z postępującą chorobą. – Przez minione półtora roku moi rodzice oraz siostra i brat wychowywali moje dzieci i spędzali ze mną czas w różnych szpitalach prawie każdego dnia. Trzymali mnie za rękę, gdy cierpiałam, starając się nie okazywać swojego smutku, aby mnie chronić. Jest to dla mnie najcenniejszy dar, mimo że odczuwam ich ból każdego dnia – pisze Tatiana Schlossberg.
Czytaj więcej
Księżna Kate za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała odbiorców, że zakończyła pro...
35-latka wspomina też o poświęceniu, na jakie od początku choroby gotów jest jej mąż, podejmujący desperackie próby walki o jej powrót do zdrowia. – George zrobił dla mnie wszystko, co było możliwe do zrobienia. Rozmawiał ze wszystkimi lekarzami oraz osobami odpowiedzialnymi za ubezpieczenie zdrowotne, z którymi ja nie chciałam podjąć dialogu. Sypiał na podłogach w szpitalach – brzmi dalsza część eseju opublikowanego w dniu 62. rocznicy zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego.
Autorka niezliczonych artykułów publikowanych na łamach wyżej wspomnianych prestiżowych magazynów, prelegentka podczas konferencji organizacji zajmujących się ochroną środowiska, m.in. Natural Resources Defense Council, MassAudubon i Open Space Institute, biorąca udział w panelach dyskusyjnych ze studentami Yale, Harvard Institute of Politics, Uniwersytetu w Chicago, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, przez lata dbała o aktywny tryb życia, regularnie biegając, jeżdżąc na nartach czy podejmując działania w ramach akcji charytatywnych, takich jak pływanie w rzece Hudson, by pomóc w zbieraniu funduszy dla osób chorych na białaczkę. W obliczu choroby, której sama doświadcza po latach od tego wydarzenia, próbuje nasycać się najcenniejszymi wspomnieniami i poświęcać czas swoim najbliższym. – Staram się żyć i spędzać każdą chwilę z moimi dziećmi. Czasami oszukuję siebie samą, myśląc, że będę pamiętać te momenty na zawsze, nawet po śmierci. Oczywiście, że nie będę. Ale ponieważ nie wiem, jak wygląda śmierć i nie ma nikogo, kto mógłby mi powiedzieć, co po niej nastąpi, będę udawać. I wciąż próbować zapamiętać jak najwięcej – pisze na koniec.
Źródła:
https://www.newyorker.com/
https://www.tatianaschlossberg.com/
https://edition.cnn.com/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Walka z moją krwią” to tytuł poruszającego, niezwykle osobistego eseju, który 22 listopada ukazał się na łamach „The New Yorker”. Opatrzony fotografią 35-letniej kobiety o krótko przystrzyżonych włosach i przygaszonym spojrzeniu widocznym z profilu, zawiera wyznanie młodej mamy, która w dniu narodzin córki, 25 maja minionego roku, poznała dramatyczną prawdę na temat swojego stanu zdrowia. – Gdy zdiagnozowano u mnie białaczkę, pomyślałam, że to niemożliwe, aby przytrafiło się to mnie, mojej rodzinie – brzmią pierwsze słowa artykułu. W kolejnych Tatiana Schlossberg, córka dyplomatki Caroline Kennedy i artysty Edwina Schlossberga, opisuje przebieg choroby i poszczególne etapy leczenia. Przytacza słowa zasłyszane od lekarza, a także otwarcie pisze o tym, w jaki sposób na diagnozę reagują jej najbliżsi.
Wyniki długofalowego badania na grupie blisko dziesięciu tysięcy pacjentek, które przeprowadzili naukowcy z Uniw...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Czy możemy w pełni zaufać aplikacjom, które – przynajmniej w teorii – mają wspierać w prowadzeniu zdrowego stylu...
Kobiety w wieku postmenopauzalnym powinny szczególnie zadbać o jakość swojego snu, na co zwracają uwagę naukowcy...
Podnoszenie ciężarów może dać lepsze efekty w zapobieganiu cukrzycy i otyłości niż bieganie – wynika z najnowszy...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Zalecenia o 150 minutach średniego lub intensywnego wysiłku w ciągu tygodnia dotyczą zarówno kobiet, jak i mężcz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas