Tatiana Schlossberg, wnuczka prezydenta Johna F. Kennedy’ego, cierpi na nieuleczalną chorobę

Tatiana Schlossberg: dodaję kolejną tragedię do życia mojej rodziny

Kolejnymi etapami leczenia były chemioterapia, której wnuczka 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego i Jacqueline Kennedy Onassis, była poddawana w warunkach domowych, oraz udział w badaniach klinicznych. Mimo podejmowanych działań rokowania lekarzy nie pozostawiają 35-latce i jej rodzinie nadziei na poprawę jej stanu zdrowia. – W trakcie ostatniego badania klinicznego, w którym brałam udział, lekarz powiedział mi, że jest w stanie przytrzymać mnie przy życiu może przez rok – wyjaśnia autorka poruszającego eseju. – Pierwszą myślą po usłyszeniu tych słów było to, że moje dzieci, których twarze mam nieustannie przed oczami, nie będą mnie pamiętać – brzmi dalsza część wyznania osoby, pochodzącej z rodziny o historii obfitującej w nieszczęśliwe zdarzenia: morderstwo Johna F. Kennedy’ego, tragiczna śmierć jego syna Johna F. Kennedy’ego Jr., który w wieku 38 lat zginął w katastrofie lotniczej, a także wykryta w 1994 r. choroba nowotworowa Jacqueline Kennedy Onassis, która niespełna pół roku później doprowadziła do śmierci ukochanej babci Tatiany Schlossberg. – Przez całe moje życie starałam się być dobra. Chciałam być dobrą studentką, dobrą siostrą i córką, aby chronić moją mamę i nigdy nie dopuścić do tego, by była zawiedziona czy smutna. Teraz dodaję kolejną tragedię do jej życia, do życia całej mojej rodziny. I nie mogę zrobić nic, by temu zapobiec – można przeczytać w publikacji na łamach „The New Yorker”.

Podczas heroicznej walki z chorobą autorka książki „Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have” docenia obecność i pomoc najbliższych na każdym etapie podejmowanego leczenia. Rodzice, mąż – George Moran – oraz dwoje rodzeństwa – starsza o dwa lata siostra Rose i młodszy o trzy lata brat Jack – nieustannie wspierają ją w opiece nad dziećmi oraz zmaganiach z postępującą chorobą. – Przez minione półtora roku moi rodzice oraz siostra i brat wychowywali moje dzieci i spędzali ze mną czas w różnych szpitalach prawie każdego dnia. Trzymali mnie za rękę, gdy cierpiałam, starając się nie okazywać swojego smutku, aby mnie chronić. Jest to dla mnie najcenniejszy dar, mimo że odczuwam ich ból każdego dnia – pisze Tatiana Schlossberg.



Tatiana Schlossberg: staram się żyć i spędzać każdą chwilę z moimi dziećmi

35-latka wspomina też o poświęceniu, na jakie od początku choroby gotów jest jej mąż, podejmujący desperackie próby walki o jej powrót do zdrowia. – George zrobił dla mnie wszystko, co było możliwe do zrobienia. Rozmawiał ze wszystkimi lekarzami oraz osobami odpowiedzialnymi za ubezpieczenie zdrowotne, z którymi ja nie chciałam podjąć dialogu. Sypiał na podłogach w szpitalach – brzmi dalsza część eseju opublikowanego w dniu 62. rocznicy zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego.

Autorka niezliczonych artykułów publikowanych na łamach wyżej wspomnianych prestiżowych magazynów, prelegentka podczas konferencji organizacji zajmujących się ochroną środowiska, m.in. Natural Resources Defense Council, MassAudubon i Open Space Institute, biorąca udział w panelach dyskusyjnych ze studentami Yale, Harvard Institute of Politics, Uniwersytetu w Chicago, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, przez lata dbała o aktywny tryb życia, regularnie biegając, jeżdżąc na nartach czy podejmując działania w ramach akcji charytatywnych, takich jak pływanie w rzece Hudson, by pomóc w zbieraniu funduszy dla osób chorych na białaczkę. W obliczu choroby, której sama doświadcza po latach od tego wydarzenia, próbuje nasycać się najcenniejszymi wspomnieniami i poświęcać czas swoim najbliższym. – Staram się żyć i spędzać każdą chwilę z moimi dziećmi. Czasami oszukuję siebie samą, myśląc, że będę pamiętać te momenty na zawsze, nawet po śmierci. Oczywiście, że nie będę. Ale ponieważ nie wiem, jak wygląda śmierć i nie ma nikogo, kto mógłby mi powiedzieć, co po niej nastąpi, będę udawać. I wciąż próbować zapamiętać jak najwięcej – pisze na koniec.

Źródła:

https://www.newyorker.com/

https://www.tatianaschlossberg.com/

https://edition.cnn.com/