Oficjalny komunikat księżnej Kate: Zakończyłam chemioterapię

W opublikowanym w marcu bieżącego roku nagraniu żona obecnego następcy tronu Wielkiej Brytanii potwierdziła, że zmaga się z chorobą nowotworową i jest poddawana chemioterapii. Brak udziału w oficjalnych ceremoniach u boku męża stał się zauważalny na tyle, że księżna Walii, uprzednio uczestnicząca w obchodach Bożego Narodzenia w grudniu 2023 roku, osobiście wystąpiła przed kamerami, dzieląc się wyznaniem o przebytej w styczniu operacji, otrzymanej diagnozie i rozpoczętym leczeniu onkologicznym. – Operacja była udana, jednak w toku badań wykonanych po zabiegu poinformowano mnie o obecności nowotworu. Mój zespół medyczny zalecił serię chemioterapii i obecnie znajduję się we wczesnej fazie leczenia – informowała wówczas, ucinając jednocześnie mnożące się spekulacje na temat powodów jej kilkumiesięcznej nieobecności.



Reklama

„Zakończyłam chemioterapię”

W ciągu minionych miesięcy księżna dwukrotnie pojawiła się publicznie, prezentując nienaganną aparycję i starannie dobrane do danej okazji stylizacje: podczas parady Trooping the Colour zorganizowanej 15 czerwca z okazji urodzin króla Karola III wystąpiła w białej sukni projektu Jenny Packham, natomiast kibicując tenisistom podczas finału Wimbledonu 14 lipca pozowała do zdjęć w fioletowej sukni midi marki Safiyaa. U jej boku pojawiły się wówczas córka, księżniczka Charlotte oraz siostra, Pippa Middleton. Zapowiadając swoją obecność na pierwszej z wymienionych uroczystości, w przeddzień ceremonii księżna umieściła post na swoim profilu instagramowym, informując obserwujących, że wprawdzie ma przed sobą jeszcze co najmniej kilka miesięcy leczenia onkologicznego, to jednak zamierza w najbliższym czasie wziąć udział w wybranych uroczystościach publicznych. – Jeszcze w pełni nie wyzdrowiałam. Zostałam wręcz zasypana serdecznymi życzeniami powrotu do zdrowia, za które bardzo dziękuję. Ciepłe słowa kierowane pod moim adresem pomogły mnie i Williamowi przetrwać trudny czas – pisała wówczas.

Na okoliczność zakończonych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, księżna Walii w towarzystwie męża wystąpiła w krótkim nagraniu, gratulując zawodnikom z Wielkiej Brytanii imponujących wyników w rozgrywkach sportowych. W filmie swoje wypowiedzi zamieścili też inni znani przedstawiciele świata sportu, kultury czy rozrywki. O ile sam komentarz rodziców 11-letniego księcia George’a, 9-letniej księżniczki Charlotte oraz 6-letniego księcia Louis’a była krótka, to jednak aparycja i uśmiech przyszłej królowej wielkiej Brytanii ucieszyły obserwatorów, którzy w tym geście upatrywali się prognozy powrotu do zdrowia 42-latki. O ile jednak wówczas nie podano informacji na temat przebiegu procesu leczenia, a skupiono się jedynie na gratulacjach dla sportowców, kilka tygodni później, 9 września, na oficjalnym profilu księcia Williama i księżnej Kate pojawił się obszerny wpis dołączony do kilkuminutowego nagrania z udziałem zarówno członków rodziny królewskiej, jak i ich najbliższych. – Zakończyłam chemioterapię – oświadczyła przyszła monarchini, podkreślając, że ta wiadomość stanowi dla niej ogromną ulgę.