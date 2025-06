Księżniczka Asturii Eleonora z Hiszpanii (Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz) przyszła na świat w październiku 2005 roku jako pierworodna córka późniejszego króla Filipa VI i jego żony, królowej Letycji. Obecnie jest pierwsza w kolejce sukcesji, co może oznaczać, że jeśli wstąpi na tron, będzie pierwszą hiszpańską królową od czasów Izabeli II, panującej w latach 1833–1868. Wierność konstytucji i królowi przysięgała w Madrycie w swoje 18. urodziny przed wspólną sesją parlamentu, co ugruntowało jej pozycję jako spadkobierczyni korony. Na pamiątkę tego wydarzenia mennica wypuściła srebrno-złotą monetę z wizerunkiem przyszłej królowej.

Eleonora – rozważna i odpowiedzialna

Jej rodzina mieszka w pałacu Zarzuela, dawnej posiadłości myśliwskiej z XVIII wieku położonej na przedmieściach Madrytu. Tam księżniczka spędziła dzieciństwo. Mówi się, że jest bardzo podobna do swojego ojca – rozważna, ciekawa, spostrzegawcza i odpowiedzialna. Będąc pod ścisłym nadzorem rodziców, Leonor miała w większości tak "normalne" dzieciństwo, jak to tylko możliwe – dzieliła pokój z młodszą siostrą, nie miała telefonu komórkowego i rzadko oglądała telewizję. Interesuje się fotografią, często ma przy sobie aparat. Mówi się, że to zainteresowanie odziedziczyła po babci, królowej Zofii, która amatorsko zajmowała się robieniem zdjęć, a także po mamie – Letycji, która pracowała jako dziennikarka.

Po edukacji wczesnoszkolnej w ojczyźnie, Eleonora ukończyła UWC Atlantic College w Walii, do którego uczęszcza wielu młodych przedstawicieli europejskich monarchii. Obecnie odbywa trzyletnie przeszkolenie wojskowe, po którym księżniczka będzie mogła wybrać uniwersytet. Pięć miesięcy tego roku spędziła na pokładzie statku szkoleniowego, który zawijał do portów Ameryki Łacińskiej, a także Nowego Jorku, a następnie wzięła udział w miesięcznych manewrach marynarki wojennej.