Letycja – w czym tkwi siła królowej Hiszpanii

Kiedy książę Filip ogłosił zaręczyny, hiszpański dwór nie był, delikatnie mówiąc, zachwycony. Jego wybranka pochodziła z rodziny mieszczańskiej, była dziennikarką po rozwodzie. Nikt nie wierzył, że odnajdzie na królewskim tronie. Tymczasem ona stała się jedną z najbarwniejszych i aktywnie działających monarchiń w Europie.

„Każda dziewczynka, która urodzi się gdziekolwiek na świecie, powinna mieć możliwość wybrania czego chce w życiu”.

Letycja Ortiz Rocasolano urodziła się w Oviedo, w Asturii. Jej matka María de la Paloma Rocasolano Rodríguez była pielęgniarką, a ojciec Jesús José Ortiz Álvarez dziennikarzem. Miała dwie młodsze siostry – Telmę i Erikę. Najmłodsza Erika popełniła samobójstwo przedawkowując narkotyki po tym, jak została porzucona przez ojca jej siedmioletniej córki. Rodzice Letycji i Eriki rozwiedli się w 1999 r., a ojciec ożenił się ponownie w Madrycie w 2004 r. z dziennikarką Aną Togores. Zanim Letycja poszła do szkoły średniej, przenieśli się całą rodziną do miejscowości Rivas-Vaciamadrid niedaleko Madrytu. W stolicy ukończyła studia licencjackie z dziennikarstwa na Uniwersytecie Complutense oraz zdobyła tytuł magistra z dziennikarstwa audiowizualnego. Podczas studiów pracowała dla asturyjskiego dziennika La Nueva España, później dla gazety ABC i krajowej agencji informacyjnej EFE. Po obronie wyjechała do Guadalajary w Meksyku, gdzie pisała dla gazety Siglo 21 i rozpoczęła pracę nad doktoratem. Nie ukończyła jej jednak i wróciła do Hiszpanii, gdzie zatrudniła się w hiszpańskiej wersji kanału ekonomicznego Bloomberg, a następnie przeniosła się do sieci informacyjnej CNN+.

Królowa Letycja - media to jej świat

Przez ponad dziesięć lat była związana ze starszym od niej o dekadę Alonso Guerrero Pérezem, pisarzem i nauczycielem literatury w szkole średniej. Wzięli skromny ślub cywilny 7 sierpnia 1998 roku, a rok później rozwód. W 2000 roku przeniosła się do TVE, gdzie rozpoczęła pracę w kanale informacyjnym 24 Horas. W 2002 r. prowadziła cotygodniowy program informacyjny Informe Semanal, później codzienny poranny Telediario Matinal, następnie została prezenterką codziennego wieczornego programu informacyjnego TVE Telediario 2, najczęściej oglądanego programu informacyjnego w Hiszpanii. Stała się jedną z czołowych reporterek kraju. W 2000 roku relacjonowała z Waszyngtonu przebieg wyborów prezydenckich, we wrześniu 2001 r. sytuację po atakach terrorystycznych w Nowym Jorku, a w 2003 r. omawiała kwestie Iranu po wojnie. Zajmowała się katastrofą ekologiczną powstałą na skutek zatonięcia tankowca MT Prestige u wybrzeży Hiszpanii. Kilka miesięcy później była już zaręczona.