Pamela Anderson: wróciłam tam, gdzie drzewa znają mnie od urodzenia

Poza udziałem w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych, Pamela Anderson zaangażowała się też na działalność charytatywną, aktywnie wpierając inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz dbałość o prawa zwierząt. Jako weganka wystąpiła w licznych kampaniach organizacji PETA, nawołując do rezygnacji z noszenia naturalnych futer czy rezygnacji z jedzenia mięsa. – Miałam dosyć mówienia o moich związkach czy odpowiadania na pytania na temat operacji powiększenia biustu. Pomyślałam zatem, że jeśli wykorzystam moją popularność we właściwy sposób, stanie się ona pożyteczna. I tak połączyłam siły z organizacją PETA – wyjaśniała w filmie dokumentalnym „Pamela, a Love Story”, dostępnym na jednej z platform streamingowych.

Po pięciu kolejnych małżeństwach, udziale w ponad 20 filmach, niezliczonych wywiadach udzielonych redaktorom poczytnych magazynów oraz gospodarzom programów telewizyjnych, Pamela Anderson postanowiła przejść na emeryturę. Przeprowadzka do posiadłości jej babci na Wyspie Vancouver miała sprzyjać wyciszeniu i wycofaniu się z intensywnego dotychczas życia zawodowego. – Chciałam przypomnieć sobie kim byłam, zanim to wszystko się zaczęło. Wróciłam zatem tam, gdzie drzewa znają mnie od urodzenia. Postanowiłam napisać moje życie na nowo i dosłownie przearanżować ogród, aby zobaczyć, co wyrośnie. Czasem, kiedy kończysz ważny etap życia, okazuje się, że wszystko dopiero się zaczyna. I tak właśnie było w moim przypadku – wyjaśnia.



Pamela Anderson: każdy film, nad którym obecnie pracuję, uzdrawia pewną część mnie

Odpoczynek od obowiązków zawodowych sprzyjał pracy twórczej i pozwolił, przy nieustannym wsparciu ze strony synów, spisać własne wspomnienia, które w styczniu 2023 roku zostały opublikowane w formie biografii „Love, Pamela”. – Ta książka jest bardzo osobistą opowieścią o moim życiu, przedstawioną w sposób surowy i pozbawiony filtrów – mówiła w wywiadzie dla magazynu „People”. W tym samym czasie premierę miał wspomniany film dokumentalny, „Pamela, A Love Story”, którego współproducentem był najstarszy syn aktorki, Brandon. Popularność produkcji sprawiła, że na poszukującą odpoczynku w domowym zaciszu, 57-letnią wówczas gwiazdę, znów zwrócili uwagę przedstawiciele branży filmowej. Reżyserka Gia Coppola natychmiast dostrzegła w niej idealną kandydatkę do odtwórczyni roli Shelly, doświadczonej tancerki rewii w Las Vegas, w filmie „The Last Showgirl”. Za tę kreację Pamela Anderson otrzymała swoją pierwszą nominację do Złotych Globów. Wśród zaplanowanych na kolejne miesiące produkcji z jej udziałem są między innymi takie filmy jak „Naga broń”, „Place to Be”, czy „Alma” – Czuję, że każdy film, nad którym obecnie pracuję, uzdrawia pewną część mnie. Aby to mogło się wydarzyć, potrzebujesz przeżyć swoje życie w pełni, by mieć z czego czerpać. Cieszę się, że tak wielu reżyserów ponownie się mną zainteresowało. To wspaniały czas w moim życiu – mówiła podekscytowana w wywiadzie dla „Harper’s Bazaar”.

Do zdjęć na potrzeby obszernego wywiadu pozuje w kilku stylizacjach: od eleganckiego garnituru Givenchy po luźne spodnie z kolekcji Dior zestawione z wełnianym swetrem w symetryczne pasy. Na każdej fotografii widać jej naturalną, pozbawioną makijażu twarz, wypielęgnowane dłonie z lekko muśniętymi przezroczystym lakierem, krótko obciętymi paznokciami, łagodny uśmiech i rozwianą fryzurę. Po doczepionych włosach, sztucznych rzęsach czy wyzywającym makijażu, które stanowiły jej znak rozpoznawczy przez kilka dekad, nie ma śladu. Na podobny wizerunek decyduje podczas wybranych imprez, w których bierze udział: ceremonii rozdania nagród BAFTA, gali oscarowej czy odbywającej się w pierwszy poniedziałek maja najważniejszej imprezy w świecie mody, Gali Met. – Chcę rzucić wyzwanie standardom panującym obecnie w branży beauty. Jako buntowniczka nigdy nie przyglądałam się innym osobom, myśląc, że pragnę wyglądać tak jak one. Chcę zrozumieć, kim teraz jestem. W pewnym momencie po prostu się temu poddajesz i na tym polega prawdziwa wolność. Wiesz, że możesz wyjść na czerwony dywan, nie mając na twarzy grama makijażu. Dlaczego miałabym pozbawić się tej możliwości? Przecież mężczyźni robią tak cały czas – zauważa w cytowanej rozmowie, dodając, że jej naturalny wizerunek spotyka się z uznaniem ze strony wielu kobiet, które dopatrują się w nim nie lada odwagi.