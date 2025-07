Eksperci chwalą też eleganckie, minimalistyczne wnętrze restauracji, w którym ominuje typowe dla tradycyjnych japońskich lokali jasne drewno. Wszyscy goście zasiadają przy jednym, długim stole, zaś oryginalny projekt sufitu czerpie inspiracje ze sztuki origami.

Historia Chizuko Kimury i restauracji Sushi Shunei

Chizuko Kimura nigdy nie wiązała swojej przyszłości z gastronomią. Wcześniej przez wiele lat pracowała jako przewodniczka turystyczna. W 2005 roku wyszła za mąż za Shunei Kimurę, który w latach 80. wyemigrował z Japonii do Francji.

Od tamtej pory Shunei Kimura szlifował swoje kulinarne umiejętności we francuskich restauracjach. W 2020 roku zdecydował, że otworzy własny lokal, co udało mu się zrealizować już rok później.

Restauracja Sushi Shunei błyskawicznie stała się fenomenem na gastronomicznej mapie Paryża i odniosła ogromny sukces. Shunei Kimura zdobył dla swojego lokalu gwiazdkę Michelin już w 2022 roku, zaledwie dziewięć miesięcy od otwarcia.

Równolegle do tych wydarzeń Chizuko Kimura straciła pracę z powodu pandemii. Początkowo chciała wrócić do swojego zawodu, jednak zaczęła pomagać mężowi w restauracyjnej kuchni, co zaszczepiło w niej pasję do gotowania na najwyższym poziomie.