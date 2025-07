Magda Wierzycka jedną z najbogatszych kobiet w RPA : Tutaj mój głos ma znaczenie

Przywództwo to nie konkurs popularności, ale nie powinno budzić strachu. Tak napisała pani w swojej książce. Jakie cechy powinien mieć dobry lider?

Po pierwsze, trzeba świecić przykładem. Jeśli oczekujesz, że ktoś będzie ciężko dla ciebie pracował, to on musi widzieć, że ty pracujesz tak samo ciężko jak on. Po drugie, mylić się jest rzeczą ludzką, więc zawsze powtarzam: Nie ukrywaj niczego. Nie krzyczę, nie podnoszę głosu, mam tylko jeden warunek, żeby zgłaszając problem, pracownik przedstawił sposób jego rozwiązania. Oczywiście pomogę, wskażę kierunek wyjścia z sytuacji, ale inicjatywa musi wyjść od tej osoby. Stworzyłam w firmie taką kulturę pracy, że nikt się nie boi i wie, że zawsze może do mnie przyjść i porozmawiać.