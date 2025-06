Czym dla pani jest nagroda Real Estate Impactor?

Nagroda to znak, że Warszawa wie, jak budować zieloną przyszłość. Warszawski Standard Zielonego Budynku to pierwszy taki standard w Europie. Pokazujemy, że można budować miejskie budynki niskoemisyjne z poszanowaniem dla bioróżnorodności, z myślą o retencji wody. Chcę wierzyć, że ta nagroda przyczyni się do promowania takich rozwiązań, również wśród inwestorów prywatnych. Bardzo się cieszę, że tego dnia nagrody odbierały aż trzy miasta, poza Warszawą również Rzeszów i Lublin. To pokazuje, że samorządy tworzą innowacyjne projekty, które warto naśladować.

Warszawski Standard Zielonego Budynku już od lipca 2025 roku stanie się obowiązkowy dla nowych inwestycji miejskich. Co to faktycznie zmieni w codziennym życiu mieszkańców?

Chcę podkreślić, że mamy już pierwsze budynki, które spełniają ten standard w Warszawie. Takim przykładem jest nowe centrum edukacyjne Lasów Miejskich na Młocinach, czy biblioteka w Choszczówce. Warto te miejsca odwiedzić, żeby zobaczyć czym standard jest w praktyce. WSZB to zestaw wymagań dla nowych budynków publicznych. Kilka z nich będzie obligatoryjnych dla wszystkich nowych inwestycji. Reszta zaproponowanych rozwiązań to katalog, z którego inwestor wybiera te najbardziej optymalne dla danej inwestycji. Mądrze zaprojektowany budynek zapewni wysoki komfort jego użytkownikom w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji i będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Budynki odpowiadają za ogromną część miejskich emisji CO₂. W Warszawie to aż 73 procent. WSZB to pierwszy duży krok w stronę zmniejszenia tego wskaźnika i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Standard WSZB można nazwać ekologicznym kodeksem budowania przyszłości?

WSZB to raczej zbiór wytycznych jak należy projektować nowe budynki i ich otoczenie w przyszłości. Ważne: to nie jest zamknięty dokument. WSZB będzie aktualizowany, by nadążać za zmianami technologicznymi i legislacyjnymi. To, co dziś jest innowacją, jutro może być standardem. I właśnie o to chodzi!

Jak reagują na ten standard architekci, deweloperzy, wykonawcy? Więcej jest entuzjazmu czy jednak czuć opór?

To po prostu ułatwienie pracy dla projektantów, architektów i inwestorów. WSZB stanowi dziś załącznik do dokumentacji konkursowej czy zamówienia na „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestorzy mają jasne wskazówki co zrobić, by ich budynek był efektywny energetycznie i możliwie przyjazny dla środowiska. Standard spotyka się z pozytywnym odbiorem osób odpowiedzialnych za inwestycje w mieście. Ale widzimy też duże zainteresowanie wśród innych miast i inwestorów prywatnych.

W jaki sposób można łączyć ekologię z twardą miejską rzeczywistością?

Dziś twarda miejska rzeczywistość to ekologia.