Badanie „Współczesne wieczory panieńskie” przeprowadzone przez serwis Prezentmarzeń na próbie 700 respondentek pokazuje, że zmienia się podejście do kwestii obecności mężczyzn na wieczorach panieńskich. Ze zgromadzonych opinii respondentek wynika, że ich duża część nie miałaby nic przeciwko temu, aby panowie byli obecni na tego rodzaju wydarzeniach. Wprawdzie połowa ankietowanych uważa, że wieczór panieński to tradycyjne wydarzenie tylko dla kobiet i nie powinna w nim uczestniczyć żadna inna płeć, ale jednocześnie 40 proc. respondentek jest zdania, że obecność mężczyzn lub chłopców jest dopuszczalna, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Autorzy badania uznają, że ten wynik wskazuje na rosnącą otwartość na bardziej niekonwencjonalne podejście do tej celebracji.

Czy mężczyźni powinni uczestniczyć w wieczorach panieńskich?

Potwierdzeniem tej tezy mogą być także odpowiedzi badanych na pytanie o ewentualne pozytywne skutki obecności mężczyzn na imprezie, która dotychczas była zarezerwowana dla kobiet. 25 proc. ankietowanych pań sądzi, że obecność mężczyzn może sprawić, iż to wydarzenie będzie bardziej radosne i pełne energii – pod warunkiem, że zostanie ono dobrze zorganizowane i będzie wyrażało wzajemny szacunek.

Równocześnie 35 proc. kobiet uznało, że nie dostrzega żadnych negatywnych skutków pojawienia się panów na wieczorze panieńskim. Tyle samo respondentek sądzi też jednak, że zróżnicowanie płciowe gości na wieczorze panieńskim może grozić nieporozumieniami związanymi z różnicami w gustach i oczekiwaniach. 15 proc. ankietowanych uważa, że ich obecność może wprowadzić zamieszanie lub konflikty i lepiej zachować tradycyjny charakter świętowania.

Jak często mężczyźni pojawiają się na wieczorach panieńskich?

O to, czy w praktyce mężczyźni pojawiają się dziś na wieczorach panieńskich, zapytaliśmy Monikę Jarczewską, właścicielkę marki „Panieński w plenerze”, która od kilku sezonów zajmuje się profesjonalną organizacją przedślubnych imprez dla przyszłych panien młodych.