Badanie wykazało, że zmienia się myślenie o przebiegu wieczorów panieńskich.
Foto: Adobe Stock
Badanie „Współczesne wieczory panieńskie” przeprowadzone przez serwis Prezentmarzeń na próbie 700 respondentek pokazuje, że zmienia się podejście do kwestii obecności mężczyzn na wieczorach panieńskich. Ze zgromadzonych opinii respondentek wynika, że ich duża część nie miałaby nic przeciwko temu, aby panowie byli obecni na tego rodzaju wydarzeniach. Wprawdzie połowa ankietowanych uważa, że wieczór panieński to tradycyjne wydarzenie tylko dla kobiet i nie powinna w nim uczestniczyć żadna inna płeć, ale jednocześnie 40 proc. respondentek jest zdania, że obecność mężczyzn lub chłopców jest dopuszczalna, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Autorzy badania uznają, że ten wynik wskazuje na rosnącą otwartość na bardziej niekonwencjonalne podejście do tej celebracji.
Potwierdzeniem tej tezy mogą być także odpowiedzi badanych na pytanie o ewentualne pozytywne skutki obecności mężczyzn na imprezie, która dotychczas była zarezerwowana dla kobiet. 25 proc. ankietowanych pań sądzi, że obecność mężczyzn może sprawić, iż to wydarzenie będzie bardziej radosne i pełne energii – pod warunkiem, że zostanie ono dobrze zorganizowane i będzie wyrażało wzajemny szacunek.
Równocześnie 35 proc. kobiet uznało, że nie dostrzega żadnych negatywnych skutków pojawienia się panów na wieczorze panieńskim. Tyle samo respondentek sądzi też jednak, że zróżnicowanie płciowe gości na wieczorze panieńskim może grozić nieporozumieniami związanymi z różnicami w gustach i oczekiwaniach. 15 proc. ankietowanych uważa, że ich obecność może wprowadzić zamieszanie lub konflikty i lepiej zachować tradycyjny charakter świętowania.
O to, czy w praktyce mężczyźni pojawiają się dziś na wieczorach panieńskich, zapytaliśmy Monikę Jarczewską, właścicielkę marki „Panieński w plenerze”, która od kilku sezonów zajmuje się profesjonalną organizacją przedślubnych imprez dla przyszłych panien młodych.
– Przede wszystkim warto zauważyć, że w trendach dotyczących organizacji wieczorów panieńskich i kawalerskich właściwie od zawsze występowało coś takiego jak łączenie się przyjęcia panny młodej i pana młodego w którymś momencie ich przebiegu – mówi Monika Jarczewska. – Jeśli oba te wydarzenia odbywają się tego samego dnia, dzieje się to nawet dość często. W tym kontekście obecność mężczyzn na kobiecych imprezach – i odwrotnie – nie jest więc niczym wyjątkowym. Muszę jednak przyznać, że na przyjęciach, które ja miałam okazję organizować, ostatnio faktycznie pojawiali się panowie i bynajmniej nie byli to partnerzy panny młodej czy jej koleżanek, a po prostu przyjaciele – osoby bardzo ważne dla pani, na cześć której odbywała się celebra. Na pewno jednak nie dominowali oni wśród gości. Byli w zdecydowanej mniejszości. Właściwie to na każdym przyjęciu, o którym teraz myślę, był jeden mężczyzna, a reszta kobiet. Nie zauważyłam, by obecność tego „męskiego pierwiastka” wpływała negatywnie na świętowanie. Wręcz przeciwnie: była pewnego rodzaju urozmaiceniem – podsumowuje.
