Międzynarodowy Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła w 1975 r., aby uhonorować wkład kobiet w rozwój społeczeństwa. Początki Dnia Kobiet sięgają pierwszej dekady XX wieku, kiedy zaczęły go obchodzić ruchy robotnicze w Europie i USA.

Reklama Reklama

Czy można zarabiać na Międzynarodowym Dniu Kobiet?

Obecnie święto to oficjalnie obchodzi się w 193 krajach na świecie. ONZ zachęca jednocześnie do obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkich – również tych, którzy nie są mieszkańcami krajów, będących członkami tej organizacji.

Tymczasem uwagę redakcji „Guardiana” zwróciła strona internetowa internationalwomensday.com, która należy do agencji marketingowej IWD Support z Londynu – ale nie do ONZ. Nazwę firmy stanowi skrót anglojęzycznej nazwy Międzynarodowego Dnia Kobiet – International Women’s Day. „IWD należy do wszystkich grup. IWD to nie kraj, grupa czy konkretna organizacja” – czytamy na stronie.

Strona IWD funkcjonuje od ponad dwóch dekad. Jak zauważa „Guardian”, w tym czasie znacząco zmienił się jej wygląd i przesłanie. Wcześniej było jasne, że to produkt agencji marketingowej, teraz – jej proweniencja jest niejasna i może sugerować, że jest to organizacja non-profit, która – ze względu na promocję Międzynarodowego Dnia Kobiet – ma powiązania z ONZ.