Aktualizacja: 19.12.2025 19:25 Publikacja: 19.12.2025 09:47
Właściciel strony IWD zarabia na promocji Dnia Kobiet. Czy ma do tego prawo?
Foto: Adobe Stock
Międzynarodowy Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła w 1975 r., aby uhonorować wkład kobiet w rozwój społeczeństwa. Początki Dnia Kobiet sięgają pierwszej dekady XX wieku, kiedy zaczęły go obchodzić ruchy robotnicze w Europie i USA.
Obecnie święto to oficjalnie obchodzi się w 193 krajach na świecie. ONZ zachęca jednocześnie do obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkich – również tych, którzy nie są mieszkańcami krajów, będących członkami tej organizacji.
Tymczasem uwagę redakcji „Guardiana” zwróciła strona internetowa internationalwomensday.com, która należy do agencji marketingowej IWD Support z Londynu – ale nie do ONZ. Nazwę firmy stanowi skrót anglojęzycznej nazwy Międzynarodowego Dnia Kobiet – International Women’s Day. „IWD należy do wszystkich grup. IWD to nie kraj, grupa czy konkretna organizacja” – czytamy na stronie.
Czytaj więcej
Mimo rosnącej ogólnej liczby kobiet działających w obszarze nauki, do najwyższych szczebli karier...
Strona IWD funkcjonuje od ponad dwóch dekad. Jak zauważa „Guardian”, w tym czasie znacząco zmienił się jej wygląd i przesłanie. Wcześniej było jasne, że to produkt agencji marketingowej, teraz – jej proweniencja jest niejasna i może sugerować, że jest to organizacja non-profit, która – ze względu na promocję Międzynarodowego Dnia Kobiet – ma powiązania z ONZ.
Pewne jest natomiast, że właściciel strony zarabia na promocji Dnia Kobiet. Na stronie IWD za prawie 200 funtów można kupić zestawy różnego rodzaju gadżetów, między innymi tekstylia czy opaski na rękę. W ramach swojej działalności IWD deleguje też swoich mówców i mówczynie, mogących wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach.
Wśród partnerów biznesowych i sponsorów IWD znajdują się takie prominentne brytyjskie firmy jak London Eye, MetLife, British Petroleum czy Ernst & Young. W dorocznych kampaniach IWD brały udział takie brytyjskie marki jak Sainsbury’s, Barclays, Uniwersytet w Warwick czy prestiżowa szkoła biznesowa UCL School of Management.
Okazuje się, że twórcy strony należącej do IWD wprowadzili w błąd wiele osób, w tym swoich partnerów. Chodzi na przykład o trzy kolory tegorocznej kampanii z okazji Dnia Kobiet (fiolet, zieleń i biel). ONZ także co roku ogłasza swoje motywy przewodnie, ale tylko w formie haseł, bez żadnych kolorów.
Co do proweniencji strony i tego, czy ma jakikolwiek związek z ONZ, pomyliły się nawet takie czołowe brytyjskie magazyny jak „The Evening Standard” czy sam „Guardian”. Redakcja tego ostatniego zwróciła się o komentarz do przedstawiciela ONZ, który zdecydowanie zaprzeczył, jakoby organizacja miała cokolwiek wspólnego z IWD.
Czytaj więcej
Kobiety stanowią około połowy mieszkańców globu. Jednak jedynie około co czwarta osoba pracująca...
Dziennikarze „Guardiana” wątpią w uczciwość działań właściciela strony. Ustalili, że IWD Support należy do firmy Aurora Ventures, która od dziesięciu lat nie ma na koncie żadnych działań o charakterze charytatywnym – również w obszarze wspierania kobiet.
Redakcja skontaktowała się z IWD Support. „Jako strona jesteśmy jedną z wielu grup, które obchodzą ten dzień. Międzynarodowy Dzień Kobiet nie należy do nikogo” – napisał przedstawiciel firmy.
W reakcji na sygnały ze strony „Guardiana” niektóre organizacje, w tym Uniwersytet w Warwick i UCL School of Management, usunęły ze swoich stron publikacje na temat inicjatywy IWD. Jak się bowiem okazało, nie miały świadomości, że za promocją Międzynarodowego Dnia Kobiet stoi prywatna firma, a nie ONZ.
Źródło:
www.theguardian.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z badania platformy Raisin wynika, że Polacy zaczynają myśleć o oszczędzaniu poważniej około 40 roku życia. W zg...
Z myślą o cierpiących na samotność seniorach w Korei Południowej produkuje się lalki wielkości kilkuletnich dzie...
Kobiety stanowią około połowy mieszkańców globu. Jednak jedynie około co czwarta osoba pracująca jako redaktor,...
Epidemia wszech ogarniającego stresu sprawia, że Polacy zaczynają szukać nieco innych doświadczeń niż dotychczas...
Birkin i Kelly, kultowe torebki Hermès, są jednymi z najpewniejszych inwestycji - podaje Well.pl powołując się n...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas