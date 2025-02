Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce: Badaczki ofiarami odwrotnego efektu Matyldy

11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku. Ta data to okazja nie tylko do docenienia ważnej roli, jaką kobiety i dziewczęta odgrywają w świecie nauki i technologii, ale także do zwrócenia uwagi na wyzwania, z którymi nadal się mierzą.

Im wyżej, tym mniej kobiet – wyzwania kariery naukowej

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie "Nauka w Polsce 2023", w 2022 roku w polskich instytucjach naukowych zatrudnionych było 72 556 badaczy, kobiety stanowiły 46 proc. tej grupy. Najmniej kobiet pracowało w naukach inżynieryjno-technicznych – tam ich udział wyniósł zaledwie 29 proc. Choć na studiach liczba kobiet i mężczyzn jest stosunkowo wyrównana, to w miarę postępów w karierze naukowej obecność kobiet zaczyna się wyraźnie zmniejszać. Najbardziej zrównoważona struktura płci była widoczna w grupie osób ze stopniem magistra, w której kobiety stanowiły 49 proc. Wśród doktorów habilitowanych udział kobiet wyniósł 43 proc., a wśród profesorów zaledwie 29 proc. to kobiety. Taki rozkład odzwierciedla szereg barier, na które wciąż napotykają kobiety w dążeniu do najwyższych stanowisk naukowych. Problem ten zauważa dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG. - Widzę pozytywne zmiany - na studiach liczba kobiet i mężczyzn coraz bardziej się wyrównuje. Jednak ten trend zatrzymuje się na pewnym etapie – im wyżej na drabinie kariery, tym kobiet jest mniej - mówi naukowczyni. - Sama jestem pierwszą dziekanką Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Po mnie stanowisko to objęła kolejna kobieta, co pokazuje, że przełamanie pewnych barier i schematów myślenia jest możliwe. To kwestia przeciwstawienia się historycznym wzorcom.

Mimo tych wyników, w porównaniu do naszych sąsiadów, Polska jest na prowadzeniu, jeśli chodzi o udział kobiet w nauce i inżynierii. Z danych Eurostatu wynika, że średni odsetek kobiet naukowców i inżynierów w państwach członkowskich Unii Europejskiej w 2022 roku był mocno zróżnicowany. W krajach takich jak Litwa i Bułgaria wynosił on odpowiednio 52 proc. i 51 proc., podczas gdy w takich państwach jak Węgry (31 proc.), Finlandia (32 proc.) czy Niemcy (34 proc.) był znacznie niższy. Polska wypada korzystnie na tle unijnej średniej, z odsetkiem kobiet w nauce i inżynierii wynoszącym od prawie 55 proc. do 61 proc. w zależności od regionu.

Rola pewności siebie i kulturowych wzorców w karierze naukowej kobiet

Jakie mogą być przyczyny niskiego udziału kobiet na wyższych szczeblach kariery naukowej? Wielu badaczy uważa, że kluczowe znaczenie ma nasza historia oraz zakorzenione w społeczeństwie wzorce kulturowe. Dopiero w XX wieku większość uniwersytetów zaczęła otwierać swoje drzwi dla kobiet, wcześniej możliwość studiowania mieli wyłącznie mężczyźni.