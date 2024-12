16-letnia naukowczyni Kornelia Wieczorek: Odpowiadam na potrzeby i problemy, które widzę

Przygotowania do wystąpienia na scenie TEDx były długie, a przed samym wejściem na scenę czułam ogromny stres. Ostatecznie jestem zadowolona z efektu i mam nadzieję, że idea mojego wystąpienia wybrzmiała. Moja mowa była bardzo osobista, jednak starałam się, by miała także charakter uniwersalny – żeby idea była na pierwszym planie, a na drugim ja. Tematy, które poruszyłam w swojej mowie, miały dla mnie ogromne znaczenie, a zarazem wiem, że są one często pomijane.

Gdybyś miała wybrać jedno przesłanie z twojej mowy na TEDxWarsawWomen, które ludzie powinni zapamiętać, co by to było?

Chciałam przekazać, że niezależnie od opinii innych, jeśli mamy marzenie, powinniśmy dążyć do jego realizacji. Na koniec dnia to my zostajemy z własnymi myślami i to od nas zależy, czy jesteśmy zadowoleni z tego, kim jesteśmy. Po drugie, ważne jest, aby wszystko, co robimy, było zgodne z nami samymi, by nie podejmować działań na siłę. Powinniśmy robić to, co kochamy, bo chcemy, a nie dlatego, że inni tego od nas oczekują.

Dodatkowo nigdy nie powinniśmy demotywować młodych ludzi, którzy chcą działać, bo to w nich tkwi ogromna siła.

Czy któreś wystąpienia, które usłyszałaś na tym wydarzeniu, szczególnie cię zainspirowały?