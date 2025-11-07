A jak prowadzi się biznes w USA?

Bardzo dużo się mówi o tym, że w Polsce nie da się prowadzić biznesu z powodu biurokracji, a w Stanach jest to łatwe i przyjemne. Niekoniecznie tak jest. W USA mają bardzo przestarzałe systemy bankowe i w niektórych przypadkach bez książeczki czekowej się nie obędzie, co jest dla nas abstrakcyjnym konceptem.

Mało tego, prowadząc biznes w kilku stanach, trzeba się liczyć z tym, że trzeba spełniać nie tylko wymogi Federal Law (nadrzędne prawo obowiązujące na terenie całych Stanów Zjednoczonych), ale również State Law (prawo stanowe) i City Law (miejskie prawo). Nie jest to wszystko takie oczywiste, szczególnie dla obcokrajowca.

Jeśli prowadzi się małą firmę, to może jest to łatwiejsze, ale jeśli odpowiada się za spółkę technologiczną, to problemy związane z biurokracją bywają bardzo nieoczekiwane. Jeśli czegoś nie wiemy, trzeba skorzystać z usług prawnika, któremu tutaj płaci się 800 dol. za godzinę. Nieznajomość amerykańskiego prawa potrafi więc być bardzo kosztowna, dlatego nie ma co narzekać na biurokrację w Polsce. Nad Wisłą zawsze możemy zadzwonić do pani z urzędu i choć nie udzieli nam najbardziej precyzyjnej odpowiedzi, to przynajmniej nie mamy 15 innych urzędów do obdzwonienia.

Trzeba też liczyć się z tym, że każdy może cię pozwać?

O tym też trzeba pamiętać. Mamy dokładne wytyczne, które musimy spełniać. Musimy też zabezpieczyć się przed wszystkimi ryzykami, gdyby stało się coś, czego nie przewidzieliśmy i groziłby nam pozew. W Stanach jest niestety taki klimat.

Prowadzenie firmy to nie tylko pasmo sukcesów, ale również trudne momenty. Jak sobie z nimi radziłaś?

Branża związana ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem zmienia się z dnia na dzień. Co tydzień publikowanych jest 10 nowych badań naukowych i żeby być na bieżąco, trzeba ciągle być w tym rytmie: praca, praca, praca.

Gdy wyjeżdżaliśmy do Stanów, ciążyła na nas ogromna presja i za firmę, i za pracowników. Wiedzieliśmy, że musimy znaleźć inwestorów i zamknąć rundę finałową finansowania w ciągu następnego pół roku, bo w przeciwnym razie firma by sobie nie poradziła, a „moi ludzie” straciliby pracę. To było bardzo obciążające.

Jeden z momentów był szczególnie trudny, gdy po kilkutygodniowych rozmowach z dużą korporacją, ta w ostatniej chwili się wycofała. Mieliśmy już prawie sfinalizowaną umowę i perspektywę odmiany losu naszej firmy i nagle okazało się, że kluczowa osoba zainteresowana naszym narzędziem przeszła do innej firmy. Nie było więc osoby, która mogła zająć się projektem. Takie sytuacje są dość obciążające.

Ostatecznie udało nam się zebrać środki finansowania, ale zanim te pieniądze znalazły się na koncie, poprzedził je audyt i inne procesy, sprawdzające m.in. naszą wiarygodność. Przez 8 tygodni mieszkaliśmy w różnych dziwnych miejscach, m.in. w magazynie u naszych inwestorów – w czwórkę w jednym pokoju, budując własną firmę.

Kiedy czyta się, że ktoś swój start-up zakładał w piwnicy, a potem z sukcesem zaczął podbijać rynek, to teraz wiem, że wszystko jest możliwe i trzeba to po prostu przejść. Ale nie sądziłam, że będzie to taki roller coaster.

Jak długo pracujesz?

Mentalnie ciągle jestem w pracy. Staram się pracować mniej w weekendy, natomiast prowadząc firmę typu start-up – nawet jeśli się nie pracuje w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, to i tak mentalnie zawsze z tyłu głowy jest się osobą odpowiedzialną za firmę i za produkt.

W Stanach Zjednoczonych kultura pracy wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce i Europie. Praca jest częścią tak zwanego lifestyle'u, bo nie tylko zarabia się w niej na życie, ale ma się tam znajomych. Wstajesz, idziesz na kawę ze współpracownikiem, potem idziesz do biura, pracujesz, w przerwie na lunch spotykasz się z inwestorem. Wracasz do biura, dalej pracujesz. A wieczorem idziesz na spotkanie networkingowe, gdzie spotykasz potencjalnych kontrahentów, wspólników, pracowników. To wszystko jest praca.

W San Francisco, a konkretnie w mojej bańce technologicznej work-life balance nie istnieje, bo ciągle jesteśmy w pracy.

Jakie masz plany na przyszłość?

Na pewno dalszą ekspansję naszego biznesu. Mamy ambicję, aby nasze narzędzie było numerem 1 do zabezpieczenia kodu – pierwszym wyborem firm zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania. Wiemy, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji zapotrzebowanie na nasz produkt będzie tylko rosło i rosło.



