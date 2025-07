Cyfrowa zmiana, która zaczyna się od kobiet. Co trzecią firmę prowadzi kobieta – czas, by cyfryzacja mówiła także jej głosem

Efekty? 62% uczestniczek zwiększyło swoje kompetencje cyfrowe, a 59% zaczęło częściej korzystać z narzędzi online. Co trzecia wdrożyła co najmniej trzy z rekomendowanych rozwiązań, takich jak CRM, platformy do fakturowania, ewidencja czasu pracy, platformy webinarowe, narzędzia do zarządzania postami na social media.

Program nie tylko uczył – ale wspierał we wdrożeniu. Kluczowa była obecność doradców, ekspertek i społeczności. W ramach programu aż 2 500 kobiet uzyskało indywidualne wsparcie, 820 przetestowało narzędzia cyfrowe, a aż 443 realnie wdrożyły rozwiązania w firmach.

To nie są statystyki. To realne zmiany – w myśleniu, organizacji pracy, w strategii.

Od lęku do sprawczości. Cyfryzacja jako zmiana mentalna

Dla wielu kobiet udział w programie był pierwszym świadomym krokiem ku automatyzacji procesów. Uczyły się narzędzi do CRM, jak skutecznie prowadzić zdalne spotkania, tworzyć własne landing page’e i zarządzać zadaniami zespołu w aplikacjach. Co istotne, cyfryzacja stała się nie tylko narzędziem – ale impulsem do zmiany postawy.

Jak pokazał raport Fundacji LBC: 57% uczestniczek zyskało czas, 27% obniżyło koszty prowadzenia firmy, a 49% odnotowało wzrost liczby klientów.