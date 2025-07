Decyzja o wyborze kredytu hipotecznego często określana jest jako jedna z najważniejszych w życiu. Dlatego tak istotne jest wybranie odpowiedniej oferty. Badanie „AI w finansach”* pokazało, że rola kontaktu z człowiekiem w trakcie podejmowania decyzji o zaciągnięciu tego zobowiązania jest bardzo istotna. Ponad 70 proc. badanych uważa, że kontakt z pośrednikiem finansowym jest bardzo ważny lub niezbędny – zarówno w trakcie wyboru kredytu hipotecznego, jak i w przypadku etapu finalizacji decyzji o kredycie.

Kto bierze kredyt hipoteczny w asyście AI?

– Widać tu pewne różnice w podejściu do tej kwestii ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają kontakt z pośrednikiem za niezbędny – zarówno na etapie porównywania ofert banków, wyliczenia zdolności kredytowej czy wyjaśnienia zapisów ofert, jak i na etapie finalizacji umowy, gdy wypełniany i składany jest wniosek – mówi Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse S.A. – Mężczyźni wydają się nieco bardziej otwarci na rozwiązania technologiczne – częściej uważają, że technologia szybciej się uczy niż człowiek i może lepiej dopasować produkt do ich potrzeb. Uważają również, że narzędzia cyfrowe są w większym stopniu bezstronne niż człowiek. Kobiety natomiast wolą oprzeć swoją decyzję o zaufanie do ekspertki lub eksperta – dodaje.

Na etapie wyboru kredytu hipotecznego kontakt z pośrednikiem za nieodzowny uważa jedna trzecia Polek i jedna czwarta Polaków. Należy jednak wskazać, że i tak ponad 40 proc. panów uważa ten kontakt za bardzo ważny, czyli ceni możliwość rozmowy z pośrednikiem, ale korzysta też z narzędzi online. W ten sam sposób postępuje podobny odsetek kobiet. Sytuacja wygląda podobnie, gdy przyjrzymy się momentowi decyzji o wyborze kredytu hipotecznego. Co naturalne, rośnie liczba wskazań osób uważających kontakt z pośrednikiem za niezbędny. Jednak w przypadku kobiet i mężczyzn różnice są podobne jak na etapie wyboru – około 10 punktów procentowych. Częściej jest on niezbędny dla kobiet.

Zaufanie do technologii – trudna sprawa

Kwestia zaufania do technologii jest niezwykle istotna. Aż 47 proc. kobiet nie korzystało i nie ma zamiaru korzystać w przyszłości z narzędzi opartych na automatyzacji lub AI – jak chatboty czy kalkulatory – w trakcie dokonywania wyboru produktów i usług finansowych. Tę samą odpowiedź wskazało 41 proc. mężczyzn.