Kobiety stanowią większość wśród mobberów

Większość ankietowanych – 61,9 proc. – wskazała, że to kobiety znęcały się nad nimi. Mobber kobieta najczęściej za ofiarę obiera sobie kobietę, natomiast mobber mężczyzna – mężczyznę. Dlaczego kobiety mają większe skłonności do nadużywania władzy nad innymi osobami? Joanna Kolenda podkreśla, że przyczyn jest wiele, a kilka z nich omawia na podstawie swojego gabinetowego doświadczenia.

– Ważny jest wątek kulturowy: kobiety są wychowane w uległości. Mają być cicho, być grzeczne i miłe. A kiedy mają szansę sobie to odbić, sieją zniszczenie dokoła. Były tak traktowane przez swoich mężczyzn czy ojców, więc tam, gdzie mogą mieć władzę, oddają to w formie pewnego rodzaju fali. Kobiety uderzają w kobiety, bo te są słabsze niż mężczyźni – patrz punkt pierwszy – tłumaczy psycholog. – Siostrzeństwo to piękny etos, ale działa tylko w społecznościach, w których kobiety wspólnie rodzą dzieci, karmią je; tam, gdzie istnieje kultura ciotkowania, tworzą stado jak lwice. U nas kobieta kobiecie jest wilkiem i to nie tylko w pracy. Wystarczy zobaczyć komentarze w mediach społecznościowych pod zdjęciami, na których kobieta występuje na przykład w nowej sukience. To inna kobieta zwróci jej uwagę, że jest ona – jej zdaniem – zbyt krótka. Mężczyźni częściej się wspierają w biznesie, kibicują sobie. Kiedy kobieta tworzy nową firmę, zaczyna gdzieś „wystawać”, spotyka się z ogromną krytyką – mówi.

– Tutaj też pojawia się pytanie, będące na pewno kwestią na inne badanie, co dzieje się z emocjonalnością tych mobbingujących, jaką one płacą za to cenę – mówi Joanna Kolenda. – Jesteśmy bardziej wrażliwe od mężczyzn i bardziej empatyczne, bo tak to wynika z budowy naszego mózgu i naszych hormonów, a jednak jakieś deficyty, traumy i demony sprawiają, że kobiety krzywdzą innych. Być może wynika to braku miejsc poza pracą, w których mogą spokojnie budować poczucie własnej wartości…

Z raportu wynika, że branże, w których najczęściej dochodzi do mobbingu, to administracja (74,8 proc.), produkcja (73 proc.) oraz handel (71,2 proc.). Dalej w tym zestawieniu pojawiają się usługi (49,7 proc.) oraz opieka zdrowotna (55 proc.). Najczęściej skarżą się na niego menedżerowie niższego szczebla (70,1 proc.) i pracownicy liniowi (69,3). Najrzadziej, ale również – prezesi zarządów (6,5 proc.).

Każde tego typu zachowanie ma poważne konsekwencje dla ofiar. Ponad trzy czwarte z nich zgłasza kliniczne objawy depresji i zaburzeń lękowych. Ponad 70 proc. badanych ma objawy fizyczne (bóle głowy, brzucha, problemy z krążeniem). Doświadczenie sytuacji mobbingu wpłynęło na ich zachowanie i nawyki, w szczególności zwiększyła się drażliwość, wybuchy złości lub wycofanie. U ponad połowy wystąpiły trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. Niemal 60 proc. badanych pracowników zaczęło unikać kontaktów społecznych i aktywności, które wcześniej sprawiały im przyjemność. U ponad połowy wpłynęło to negatywnie na relacje z bliskimi, a prawie jedna czwarta respondentów z powodu mobbingu sięgała po alkohol lub inne używki.