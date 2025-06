Czego pracownik oczekuje dziś od firmy? Punkty widzenia kobiet i mężczyzn różnią się

Dobra atmosfera w pracy to dziś jeden z najważniejszych czynników, które decydują o tym, czy chcemy zostać w firmie na dłużej. 68 proc. osób deklaruje, że lubi klimat swojego miejsca pracy, a 69 proc. uważa kontakty towarzyskie za równie ważne jak pensja i rozwój.

Atmosfera w pracy oczami kobiet i mężczyzn

Mężczyźni częściej niż kobiety pozytywnie oceniają atmosferę i otwartość w swoich firmach, a najmłodsze pokolenie (Gen Z) zdecydowanie częściej podkreśla, że pracodawca dba o integrację i szacunek w zespole (46 proc.), ale również najodważniej domaga się transparentności i walki z dyskryminacją.

– Nasze badania ujawniają interesujący paradoks: mężczyźni konsekwentnie lepiej oceniają atmosferę w miejscu pracy i czują się bardziej wspierani, podczas gdy kobiety wykazują większe potrzeby w zakresie wsparcia, ale jednocześnie są mniej skłonne do jego poszukiwania – mówi Ewelina Kaszuba, PR Managerka portali pracy, na zlecenie których przeprowadzono omawiane badanie. – Ponadto to mężczyźni czują się bardziej doceniani przez pracodawcę (68 proc. vs 59 proc.), częściej wskazują, że mogą swobodnie wyrażać opinie w miejscu pracy (59 proc. vs 48 proc.) i dostrzegają inwestycje pracodawcy w ich rozwój (62 proc. vs 48 proc.). Niepokojący jest też fakt, że aż 25 proc. kobiet nie czuje się traktowanych na równi z innymi pracownikami (podczas gdy wśród mężczyzn tylko 12 proc.) – zwraca uwagę.

Z badania wynika także, że mężczyźni częściej niż kobiety wykazują zainteresowanie wyjazdami integracyjnymi (odpowiednio 49 proc i 38 proc.) oraz integracyjnymi rozgrywkami sportowymi (28 proc. vs 22 proc.). Niemal co piąta kobieta (18 proc.) nie oczekuje żadnego wsparcia od pracodawcy w zakresie rozwoju relacji, w porównaniu do 13 proc. mężczyzn.