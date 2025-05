Zmiana ścieżki zawodowej to nie chwilowy trend. „Fundament nowego ładu pracy”

W jakich branżach takie zjawiska mogą mieć zastosowanie?

Reskilling i upskilling są procesami uniwersalnymi – możliwymi do wdrożenia w każdej branży. Kluczowe jest jednak strategiczne podejście organizacji do rozwoju pracowników i elastyczność modeli kompetencyjnych. Branże najbardziej podatne na zmiany – takie jak IT, finanse, logistyka, produkcja czy sektor publiczny – już intensywnie inwestują w rozwój kompetencji. Ale nawet sektory tradycyjnie postrzegane jako stabilne, jak budownictwo czy przemysł, nie mogą pozostać w tyle.

Czy na wzmożone zainteresowanie taką strategią ma wpływ rozwój technologii AI? Jeśli tak, w jaki sposób działa taki mechanizm?

Rozwój sztucznej inteligencji stał się impulsem do głębokiej transformacji kompetencyjnej. Wdrożenie Chatu GPT pokazało, że zadania wcześniej wykonywane przez ludzi mogą być zautomatyzowane – od tworzenia treści, przez analizę danych, aż po obsługę klienta. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na umiejętności takie jak budowanie modeli predykcyjnych, zarządzanie danymi, tworzenie promptów, budowanie agentów AI czy integracja algorytmów z procesami biznesowymi. To wymusza nowy model funkcjonowania organizacji – oparty na ciągłym uczeniu się i gotowości do zmiany. Pracownicy i pracodawcy muszą reagować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.



Czy pani zdaniem reskilling wiąże się jedynie z korzyściami dla pracownika i pracodawcy, czy też dostrzega pani w nim zagrożenia? Jeśli tak, jakie?

Reskilling niesie ze sobą liczne korzyści: zwiększoną satysfakcję z pracy, większe bezpieczeństwo zawodowe, mobilność wewnętrzną oraz silniejszą identyfikację z organizacją. Jednak aby te procesy były skuteczne i trwałe, muszą być realizowane w sposób świadomy, przemyślany i transparentny. Reskilling to nie tylko proces nabywania nowych kompetencji, to także konieczność zarządzania oczekiwaniami finansowymi. Pracownik, który przechodzi do nowej roli, nie zawsze może od razu liczyć na wynagrodzenie odpowiadające jego dotychczasowemu poziomowi. To naturalne z punktu widzenia rynku, który premiuje doświadczenie i efektywność. Dlatego tak istotne jest budowanie transparentnych programów rozwojowych, które jasno określają etapy wzrostu, wsparcie w okresie przejściowym oraz realne perspektywy rozwoju. W erze, w której kompetencje stają się najcenniejszą walutą na rynku pracy, zdolność do ich rozwijania i aktualizowania będzie decydować o przewadze konkurencyjnej firm i o zawodowej przyszłości pracowników. To nie chwilowy trend, lecz fundament nowego ładu pracy, w którym elastyczność, otwartość na zmiany i inwestycja w kapitał ludzki stają się kluczowe.