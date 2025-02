Ile można zarobić będąc freelancerką? Branżowy raport podaje bardzo zachęcające kwoty

Czytaj więcej Biznes Pada mit o emocjonalnym stylu zarządzania kobiet. Zaskakujące wyniki badania Z badania przeprowadzonego przez „Harvard Business Review” wynika, że kobiety na stanowiskach kierowniczych w mniejszym stopniu niż mężczyźni pozwalają, by stres negatywnie wpływał na ich zachowania w pracy. Jak uzasadniono te zaskakujące obserwacje?

Wykonując pracę w takim trybie łatwo można zatracić granicę między zajęciami związanymi z działalnością zawodową a tymi, które dotyczą prywatnej sfery naszego życia. Czy i z tego powodu freelancerki mogą odczuwać dyskomfort i zmęczenie?

Elastyczność i praca z domu to jedne z najczęstszych powodów, dla których kobiety wybierają freelancing. Z drugiej strony jednak to rozlewanie się pracy na czas prywatny może być trudne. Freelancerki, które wybierają pracę w dziedzinach takich jak montaż video czy media społecznościowe, bardzo często pracują z telefonem w dłoni, co osobom z najbliższej rodziny i otoczenia może nie kojarzyć się z obowiązkami zawodowymi: „No jak to pracujesz? Przecież ciągle jesteś na telefonie”. Więc taki tryb pracy może wiązać się z brakiem zrozumienia i zarzutem, że to, co robimy, niewiele ma wspólnego z pracą. Robiono ciekawe badania w trakcie pandemii, wedle których kobiety jednocześnie pracują i przejmują obowiązki domowe, co wśród mężczyzn nie jest aż tak powszechne. Praca w domu, o ile nie wprowadzi się własnych reguł i higieny pracy może stanowić wyzwanie.

Jak można sobie z tym poradzić?

Jednym z częstych błędów popełnianych przez freelancerki jest pełna dyspozycyjność, nawet poza godzinami pracy: odpowiadanie na maile, telefony i wiadomości od klientów. Kobiety freelancerki, które znam, często mają takie podejście, że to żaden problem zrobić coś po godzinach, skoro i tak są przy telefonie. Jeśli zatem nie wprowadzi się higieny pracy, to balans między życiem zawodowym a prywatnym może być zaburzony. Pojawia się wtedy poczucie, że nieustannie jesteśmy w pracy, a zarobki – w przeciwieństwie do pracy na etacie – nie są stabilne.