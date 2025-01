Work-life blending. Na czym polega nowa idea harmonii między sferą zawodową a prywatną?

W podejściu work-life blending jest mniejsza presja. Uczymy się, jak wyznaczać priorytety i zarządzać kalendarzem. Zdajemy sobie sprawę, że ważniejsze są godziny efektywnej pracy niż tej przesiedzianej. Uczymy się również zrozumienia, że są momenty w życiu, kiedy po prostu jest więcej „work” i są takie, w których jest więcej „life”. Koncepcja work-life balance jest kuriozalna dla osób, które o 7 rano zawożą dzieci do szkoły i wracają po 20 z ostatnich zajęć obładowani zakupami. Moi klienci często marzą o work-life balance, po czym okazuje się, że łatwiej będzie im znaleźć jedną godzinę dziennie w środku dnia na dobrą kawę czy siłownię niż czas po pracy dla siebie. Połączenie bycia rodzicem z osobistym balansem, jeśli nie mamy idealnie funkcjonującego modelu partnerskiego, często w ogóle nie jest możliwe. Osoby, którym się to udaje, najczęściej mają wsparcie co najmniej kilku osób! Podejście „blendujące” uczy nas ogromnej uważności na kilka kwestii: w pracy istotna jest realizacja zadań, godzinna przerwa bywa bardzo odświeżająca, często zamiast pracować efektywnie, po prostu przebywamy w pracy.



Jakie korzyści i zagrożenia związane z takim podejściem do pracy dostrzega pani dla pracowników i pracodawców?

Podejście work-life blending wymaga od obu stron uczciwości i świadomości. Wciąż funkcjonuje mit, że dobry pracownik to ten, który robi nadgodziny. Dobry jest ten, który potrafi efektywnie zarządzać swoimi zadaniami. Po obu stronach mamy kilka wyzwań, ale tak naprawdę ich wypracowanie, to wypracowanie dobrze zarządzanej firmy. Czasem jest konieczność by być bardziej dostępnym, a czasem mniej. Konieczne jest wyznaczanie priorytetów i celów do realizacji. Wypracowanie zaufania w organizacji jest kluczowym elementem. Odpuszczanie kontroli i wiara w potencjał buduje zespół. Wzajemny szacunek i zrozumienie będą wspierać realizację zadań. Uczciwe podejście wynika z przestrzegania wartości i norm społecznych. Warto zrozumieć, że dobrze zarządzane organizacje kształcą liderów i pracowników, wspierają rozwój kompetencji psychospołecznych i kształtują odpowiedzialne podejście.

Czy ewentualne niedogodności dla pracowników można próbować łagodzić? Jeśli tak, jakie są na to sposoby?

Wspierające będzie z pewnością ustalenie jasnych granic dostępności. Uważam, że to nie jest łatwy proces do wdrożenia, ale może przynieść obydwu stronom korzyści. Nie zdecydowałabym się na taki system pracy, jeśli mój szef byłby osobą, która ma tendencję do przekraczania granic, problemy z szacunkiem czy nie zarządzałby zbyt dobrze własnym czasem. Jeśli wszyscy muszą pracować po godzinach, a nie ma środków na nowego pracownika, to problemem jest niewłaściwie wyskalowany biznes. Tymczasem to, co często próbujemy zrobić, to wycisnąć więcej z naszych ludzi. Efektywność nie jest nieskończona. Jeśli ktoś liczy na to, że po jedenastu godzinach pracownik będzie równie szybki i kreatywny w wykonywaniu zadań, co po czterech – to jest to po prostu błąd założeń. Zdecydowanie potrzebujemy spędzać więcej czasu na zdobywaniu wiedzy o neuronauce, zarządzaniu i psychologii społecznej, bo istnieje wiele gotowych rozwiązań, które można wdrożyć i pracować mniej ale bardziej efektywnie.