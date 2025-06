Women in Tech Summit 2025 rusza 4 czerwca. Co ciekawego czeka na odwiedzających?

Szczyt to okazja, by zobaczyć i posłuchać znakomitych gości, zainspirować się najgorętszymi tematami związanymi z branżą Tech&IT i poczuć się częścią technologicznej rewolucji − te powody co roku przyciągają wielotysięczne tłumy z kilkudziesięciu krajów całego świata.

Misją szczytu, organizowanego od 2018 r. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, jest wzmocnienie kobiet w obszarze technologii i nauki oraz wykreowanie Polski na główny europejski punkt tematyki kobiet w technologiach. Summit to też największe w Europie targi pracy dla kobiet w branży technologicznej – dla osób, które są na początku swojej kariery w Tech/IT, dla tych, które myślą o przebranżowieniu się i szukają nowych dróg, oraz dla studentek i studentów.

Women in Tech Summit 2025 – goście specjalni

Wydarzenie w 2025 r. zostało objęte honorowym patronatem polskiej prezydencji w Radzie UE oraz patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. Głównymi Partnerami Instytucjonalnymi imprezy w 2025 r. są: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W inauguracji imprezy uczestniczyć będą goście specjalni wydarzenia m.in.: Natalia Tymkiv, ukraińska wikipedystka i dyrektor finansowa Centrum Demokracji i Praworządności; Rupal Patel, była agentka CIA, a obecnie CEO The Global Leadership Lab i autorka międzynarodowego bestsellera Od CIA do CEO. Jak techniki CIA pomogą ci w pracy; prof. Andrzej Dragan, wybitny fizyk teoretyczny i charyzmatyczny popularyzator nauki, a także mówczynie i mówcy (jest ich w tym roku ponad 500) oraz przedstawiciele Partnerów (ponad 200 instytucji i organizacji).