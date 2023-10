Szefowa Google Polska: "Społeczeństwo nie pomaga dziewczynkom uwierzyć, że są świetne z matematyki"

Google w Polsce to przede wszystkim inwestycje, z których jesteśmy bardzo dumni. Tę rozmowę prowadzę z największego w Europie centrum technologii Google Cloud, mieszczącego się w biurowcu The Warsaw Hub przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Również w Warszawie, na Pradze, mamy jedyny w tej części Europy kampus Google for Startups, który animuje scenę startupową - nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Odgrywa w ostatnim czasie szczególną rolę, jeśli chodzi o wspieranie startupów ukraińskich. Inwestujemy też oczywiście w Krakowie i we Wrocławiu.

Natomiast to, z czego jestem szczególnie dumna, to inwestycje w nasze programy podnoszące kompetencje cyfrowe Polek i Polaków oraz polskich firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Wierzymy, że technologia może zmienić życie wszystkich na lepsze, ale aby tak się stało, musimy wiedzieć, jak z tej technologii korzystać. W ciągu ostatnich 10 lat przeszkoliliśmy około pół miliona Polek i Polaków. To powód do dumy i na pewno będziemy dalej działać w tym kierunku.

Jak należy oceniać obecne kompetencje cyfrowe Polaków? Czy pandemia dużo zmieniła? Czy nadal jest dużo do zrobienia?

Powinniśmy być dumni z tego, jak Polacy wykorzystują technologię, aby ich życie było łatwiejsze, prostsze i bezpieczniejsze. Zawsze było tak, że Polacy byli otwarci na nowości cyfrowe – jeśli one są dobre. Najlepszym tego przykładem jest sektor finansowy, który jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie. Polacy szybko przyjęli na przykład technologię płatności zbliżeniowych. Statystyki mówią same za siebie. Dziś w Polsce statystycznie 98-99 proc. płatności, które się odbywają kartą w sklepach, ma charakter zbliżeniowy. I nie zawsze to jest karta – też telefon, zegarek itp. Dla porównania, w Niemczech – i są to dane już po pandemii – to zaledwie około 50 proc.

Pandemia mocno przyspieszyła transformację cyfrową. Polacy dużo bardziej niż mieszkańcy innych krajów pokochali zakupy przez internet i robią je na dużo większą skalę niż na przykład Włosi czy Hiszpanie. W Polsce e-commerce to około 20 proc. rynku, we Włoszech niewiele ponad 10 proc., a w Hiszpanii około 12-13 proc. To wynika również z tego, że w Polsce powstał rozbudowany ekosystem, dzięki któremu takie zakupy można zrobić szybko i wygodnie, a sklepy internetowe działają sprawnie i bezpiecznie.

Natomiast niezależnie od tego, jak sprawni są Polacy w kwestiach używania nowych technologii, to i tak wyzwań nie brakuje. Jesteśmy teraz w ważnym momencie: w obliczu rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. A na wszystkich rewolucjach i transformacjach najlepiej wychodzą ci, którzy rozumieją istotę danej zmiany – jej potencjał, ale też wyzwania które się z nią wiążą. Jeśli chodzi o nasze plany na 2024 r., to mogę zdradzić, że pracujemy nad tym, jak podnieść kompetencje cyfrowe Polaków w rozumieniu sztucznej inteligencji.