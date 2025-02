NATO ogłasza konkurs tylko dla kobiet. Kto powinien rozważyć udział?

Właśnie wystartował konkurs dla młodych kobiet, które chcą rozwijać karierę naukową w szeroko pojętej dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. To już druga edycja konkursu, którego pełna nazwa brzmi: Women & Girls in Science 2025 Challenge (w skrócie: WGS25 Challenge). Jego organizatorem jest Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO).

Women & Girls in Science 2025 Challenge — konkurs Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii dla kobiet

Konkurs NATO STO honoruje Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, który przypada na 11 lutego. Święto ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2015 roku.

WGS25 Challenge jest skierowany do młodych kobiet, które opracowały autorskie pomysły na rozwiązanie kluczowych zagadnień z dziedzin bezpieczeństwa i obronności i mają jednocześnie solidne naukowe podstawy. Propozycje uczestniczek powinny dotyczyć jednego z pięciu obszarów: obronności militarnej, energetyki, odporności społecznej, astronomii i klimatu.

Kto może wziąć udział w konkursie NATO?

Organizatorzy konkursu zapraszają do udziału w konkursie WGS25 Challenge kobiety w wieku od 18 do 35 lat, które są obywatelkami państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego. Konkurs dopuszcza zarówno studentki i posiadaczki tytułu licencjata, magistra lub doktora nauk przyrodniczych, politechnicznych albo społecznych, jak i młode kobiety, które pragną rozwijać się w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.