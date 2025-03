Certyfikat nie wystarcza? Oto, jak pracodawcy sprawdzają dziś znajomość języka obcego

O tym, czy zaobserwowane tendencje są nowością i czy w tej sytuacji nie warto dziś skupiać się na zdobywaniu certyfikatów językowych, mówi Miłosz Ryniecki, współtwórca Fluentbe.

Czy można wskazać jakieś ważne, ciekawe zmiany w wymaganiach dotyczących znajomości języka stawianych przez pracodawców w ostatnich latach?

Miłosz Ryniecki: Mamy porównanie, ponieważ w 2019 r. przeprowadziliśmy podobną do tegorocznej analizę ogłoszeń o pracy. Wtedy wymóg znajomości języka angielskiego pojawił się w 43 proc. z nich, obecnie jest to już połowa ofert. Nie jest to zaskakujące, wziąwszy pod uwagę to, że chociażby upowszechniła się praca zdalna, przez co znacznie łatwiej jest tworzyć międzynarodowe zespoły, dla których angielski jest naturalnym językiem komunikacji. Podobne zjawisko zauważamy również w branżach, w których nie ma możliwości pracy zdalnej, na przykład w firmach produkcyjnych. Dziś nie jest niczym niezwykłym, że zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i wśród szeregowych pracowników są osoby z różnych stron świata. Kontakt z niemówiącym po polsku współpracownikiem lub klientem można równie często mieć w korporacji, jak i na budowie czy w salonie kosmetycznym.

Jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, która sprawność językowa jest częściej sprawdzana – komunikacja w mowie czy w piśmie?

Zdecydowanie częściej sprawdzana jest umiejętność prowadzenia rozmów w językach obcych. Wynika to zarówno z opisów wymagań w ofertach, jak i naszych rozmów z rekruterami. Potwierdzają oni, że często używane w ogłoszeniach sformułowanie „komunikatywna znajomość języka” oznacza dla nich właśnie przede wszystkim komunikację werbalną. Natomiast w trakcie naszej analizy zidentyfikowaliśmy też pewną grupę ofert, które kierowane są do specjalistów z różnych branż technicznych, na przykład monterów i serwisantów fotowoltaiki, nowoczesnych maszyn czy robotów fabrycznych, a także projektantów i architektów, od których wymaga się znajomości języka w takim stopniu, aby mogli posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń lub specjalistycznym oprogramowaniem anglojęzycznym.

Czy te wnioski z analiz to dowód na to, że nie warto dziś robić certyfikatów językowych?

Zdecydowanie nie. Na wiele stanowisk, zwłaszcza w sferze budżetowej, nie można aplikować bez udokumentowanej znajomości języka angielskiego. Są to formalne wymagania, których nie da się ominąć. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że „papier” nie załatwia wszystkiego. Potencjalny pracodawca prawie zawsze zechce sprawdzić, czy umiejętności kandydata są wystarczające, aby poradził sobie w codziennej pracy i kontaktach ze współpracownikami i klientami. A z doświadczeń – nie tylko naszych – wynika, że dość często spotykanym problemem jest to, że osoby, które już dość dobrze znają język obcy i swobodnie posługują się nim na piśmie, doświadczają blokady, kiedy mają zacząć w nim rozmawiać.

Jakie języki poza angielskim są najczęściej mile widziane przez pracodawców u kandydatów do pracy?

Poza angielskim najczęściej wymagany jest język niemiecki. Ale trzeba zaznaczyć, że liczba ofert dla posługujących się tym językiem jest o rząd wielkości mniejsza, niż w wypadku angielskiego. Znacząca część ogłoszeń z wymaganym językiem niemieckim dotyczy pracy w firmach spedycyjno-transportowych, a także przemysłowych, produkujących na zamówienie niemieckich kontrahentów. Dużo mniej jest ogłoszeń, w których wymagane są inne języki europejskie, jak hiszpański, francuski, ukraiński czy języki skandynawskie. Natomiast jeśli patrzymy na preferencje pracowników, to najczęściej językiem wskazywanym jako ten, którego chcą się uczyć, jest hiszpański lub włoski. Pewnie ma to związek z ulubionymi kierunkami wakacyjnych wyjazdów Polaków.