Bianka Siwińska: Kobiety w technologiach reprezentują wielki potencjał gospodarczy i społeczny

Na Perspektywy Women in Tech Summit zjeżdżają do warszawskiego Expo XXI czołowe inżynierki, programistki, specjalistki, naukowczynie, przedsiębiorczynie, aktywistki, liderki i startuperki, studentki oraz kobiety stojące u progu kariery zawodowej, a także mężczyźni i wszystkie osoby wspierające różnorodność w branży STEM, Tech & IT. Summit połączony jest zawsze z Targami Kariery, gdzie gości ok. 100 najbardziej innowacyjnych globalnych firm - stając się miejscem, gdzie uczestniczki konferencji mogą odbyć rozmowę rekrutacyjną, znaleźć pracę, podnieść kwalifikacje zawodowe czy nadać bieg swojej karierze.

Dlaczego różnorodność w świecie nauki i biznesie jest tak ważna? Jakie wartości z niej płyną?

Różnorodność w świecie nauki i biznesie - zarówno płciowa, jak i kulturowa, etniczna, wiekowa - owocuje różnorodnymi perspektywy patrzenia na problem i sposobami rozwiązywania go. To także różne style przywództwa, większa empatia i akceptacja dla odmienności, przeciwdziałanie dyskryminacji. A to z kolei przyczynia się do zwiększenia kapitału społecznego. Ponadto w globalnym świecie różnorodność jest nie tylko wartością moralną, ale także strategicznym atutem, który pozwala lepiej rozumieć różne kultury i rynki. I lepiej rozwiązywać globalne wyzwania.

A jak wygląda sytuacja kobiet w świecie uczelnianym w Polsce i za granicą, skąd powinniśmy czerpać wzorce?

Żadna z polskich uczelni technicznych do teraz nie uruchomiła własnego programu, który by wspierał kobiety w dostępie do technologii. To niesamowite, bo równocześnie nie ma w Europie ani w Stanach Zjednoczonych, ani w tej superrozwiniętej części Azji dobrej uczelni, która by nie oferowała takich programów, grantów, stypendiów. Jest ich tak dużo i w takiej skali, że pojawiają się wręcz inicjatywy, by je ograniczać! U nas co najwyżej ktoś wygłosi niszowy referat o kobietach w matematyce i tyle.