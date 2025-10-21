Firmy należące do kobiet w Polsce osiągnęły łącznie w 2024 r. ponad 112,9 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę prezesek, członkiń zarządów i właścicielek, już ponad milion firm w Polsce kierowanych i zarządzanych jest przez kobiety.

Reklama Reklama

Odsetek firm zarządzanych przez prezeski stanowi ponad 22 proc. wszystkich polskich przedsiębiorstw i wzrósł w ostatnim roku o ponad 2 pp. W tym samym czasie do 77,4 tys. wzrosła liczba kobiet zasiadających w zarządach firm.

Ile firm w Polsce jest zarządzanych przez kobiety

– Już sama liczba ponad 910 tys. firm prowadzonych przez kobiety, co stanowi ponad 30 proc. ogółu prywatnej przedsiębiorczości, to sygnał, że przedsiębiorczość kobieca nie jest już niszowym zjawiskiem, lecz ważnym segmentem gospodarki – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – Może wydawać się, że barier w zakładaniu działalności gospodarczej i jej rozwijaniu przez Polki jest coraz mniej – np. formalnych, informacyjnych, kulturowych, jednak bazując na naszych doświadczeniach, opiniach finalistek i laureatek konkursu, który organizujemy, wiemy, że niektóre przeszkody nadal są obecne. Są to m.in. dostęp do finansowania, a także stereotypy płciowe czy konieczność pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych – zaznacza.

Najwięcej kobiecych biznesów jest w województwie mazowieckim – 153,6 tys. firm. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się województwa śląskie (102,7 tys.) i małopolskie (95,7 tys.). Pod kątem proporcji firm prowadzonych przez kobiety względem całkowitej liczby przedsiębiorstw w regionie największy odsetek tych należących do przedsiębiorczyń jest w województwach świętokrzyskim (31,3 proc.), a także zachodniopomorskim (30,2 proc.) i śląskim (30,1 proc.).