Najwięcej kobiecych biznesów jest w województwie mazowieckim – 153,6 tys. firm.
Firmy należące do kobiet w Polsce osiągnęły łącznie w 2024 r. ponad 112,9 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę prezesek, członkiń zarządów i właścicielek, już ponad milion firm w Polsce kierowanych i zarządzanych jest przez kobiety.
Odsetek firm zarządzanych przez prezeski stanowi ponad 22 proc. wszystkich polskich przedsiębiorstw i wzrósł w ostatnim roku o ponad 2 pp. W tym samym czasie do 77,4 tys. wzrosła liczba kobiet zasiadających w zarządach firm.
– Już sama liczba ponad 910 tys. firm prowadzonych przez kobiety, co stanowi ponad 30 proc. ogółu prywatnej przedsiębiorczości, to sygnał, że przedsiębiorczość kobieca nie jest już niszowym zjawiskiem, lecz ważnym segmentem gospodarki – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus. – Może wydawać się, że barier w zakładaniu działalności gospodarczej i jej rozwijaniu przez Polki jest coraz mniej – np. formalnych, informacyjnych, kulturowych, jednak bazując na naszych doświadczeniach, opiniach finalistek i laureatek konkursu, który organizujemy, wiemy, że niektóre przeszkody nadal są obecne. Są to m.in. dostęp do finansowania, a także stereotypy płciowe czy konieczność pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych – zaznacza.
Najwięcej kobiecych biznesów jest w województwie mazowieckim – 153,6 tys. firm. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się województwa śląskie (102,7 tys.) i małopolskie (95,7 tys.). Pod kątem proporcji firm prowadzonych przez kobiety względem całkowitej liczby przedsiębiorstw w regionie największy odsetek tych należących do przedsiębiorczyń jest w województwach świętokrzyskim (31,3 proc.), a także zachodniopomorskim (30,2 proc.) i śląskim (30,1 proc.).
– Te dane pokazują, że w regionach mniej zamożnych lub mniej zurbanizowanych kobiety co do zasady stanowią silną część przedsiębiorczości lokalnej, prawdopodobnie w mniejszych ośrodkach, częściej w sektorach usługowych czy drobnych przedsiębiorstwach – zauważa Olga Kozierowska.
Prezeska Fundacji WłączeniPlus zwraca też uwagę na to, jak obraz przedsiębiorczości kobiet w Polsce wygląda w porównaniu z innymi krajami. Jej zdaniem jest on bardzo korzystny, ponieważ:
● w polskich analizach podkreśla się, że udział firm prowadzonych przez kobiety (ok. 30-33 proc.) plasuje nas wśród krajów UE z relatywnie wysokim udziałem przedsiębiorczości „kobiecej”;
● w raporcie PwC „Women in Work Index” Polska zajmuje 7 miejsce wśród krajów OECD pod względem sytuacji kobiet na rynku pracy, co wskazuje, że nasz kraj w pewnych obszarach równości płci nie wypada gorzej niż wiele innych państw regionu;
● wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce (w wieku 15-64 lata) w ostatnich latach wynosi ok. 66 proc., co nadal nieco odbiega od średniej UE (~68,5 proc.);
● z drugiej strony, kobiety w Polsce coraz częściej zajmują stanowiska kierownicze – udział kobiet-kierowniczek w Polsce wynosi ok. 43 proc., co stawia nas w czołówce UE.
– Aby przyspieszyć pozytywne procesy, kluczowe jest też budowanie kultury zaufania i równych szans, elastyczne formy pracy, wsparcie rodziców, a także programy wspierające nie tylko dla pracujących matek – bo to podtrzymuje stereotypy i przekonanie, że rodzicielstwo to tylko ich obowiązek – mówi Kozierowska. – Równie ważna jest świadoma polityka równości płac i rekrutacji. Im więcej kobiet w zarządach, tym łatwiej kolejnym pokoleniom wejść na te ścieżki – podsumowuje.
