Z tego artykułu dowiesz się: Jakie bariery napotykają kobiety na rynku pracy w Polsce.

Dlaczego równość płci w biznesie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego.

Jakie strategiczne decyzje są niezbędne, aby lepiej wykorzystać potencjał kobiet w Polsce.

Jak wielokrotnie podkreślałam, jeżeli naprawdę zależy nam na tym, by Polska rozwijała się dynamicznie i stabilnie, musimy konsekwentnie zadbać o równość płci w biznesie i w pełni otworzyć kobietom drogę do najwyższych szczebli zarządzania.

Temat staje się szczególnie aktualny w kontekście niedawnego XVII Kongresu Kobiet. Jednym z haseł tegorocznej edycji była równość – od początku obecna w postulatach Kongresu. To także równość na rynku pracy i równy udział w sprawowaniu władzy, także biznesowej. A jednak, mimo wieloletnich działań, wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Bariery, które zatrzymują rozwój kobiet

Choć coraz więcej kobiet zdobywa doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, na drodze ich rozwoju nadal piętrzą się przeszkody. Najczęściej nie wynikają one z braku kompetencji, lecz z utrwalonych mechanizmów selekcji i nierównych szans. „Szklany sufit” sprawia, że kobiety rzadko docierają na najwyższe stanowiska kierownicze, zdominowane przez mężczyzn.

Ogromnym obciążeniem pozostaje nieodpłatna praca opiekuńcza. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni przejmują odpowiedzialność za dzieci i osoby starsze. Dane GUS pokazują, że 40 proc. kobiet opuszcza rynek pracy właśnie z powodu obowiązków rodzinnych, podczas gdy u mężczyzn główną przyczyną jest choroba lub niepełnosprawność (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności). Kobiety częściej biorą też wolne, gdy dziecko jest chore (dane ZUS). Ten dodatkowy ciężar ogranicza ich możliwości awansu i wzmacnia nierówności płacowe.